Chi è Alba Parietti oggi e prima: età, figlio e nuovo fidanzato

Da prima di diventare famosa a chi è Alba Parietti oggi: biografia, età, altezza, peso, misure, ex marito, figlio, nuovo fidanzato e vita privata dell'opinionista e conduttrice.

Oggi è anche una brava attrice ha esordito nel 1980 in un’emittente locale torinese. Nel corso della sua carriera, il cinema, la televisione e anche la musica con un album e diversi singoli.

Tanti i programmi a cui ha partecipato tra cui: Ok, il prezzo è giusto!, il Festival di Sanremo, Quelli che il calcio, Domenica in e molti altri.

Nel corso della sua vita non sono mancati momenti molto difficili come il grave incidente stradale di cui è stata vittima alcuni anni fa.

Autrice di tre libri, spesso ha fatto parlare di sè ed è stata al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali.

Ma a dirci di lei, non sarà un suo ex marito o un nuovo fidanzato, Alba Parietti chi è oggi, quanti anni ha, altezza, peso, figlio, vita privata e titolo di studio, li scopriremo dalla sua biografia.

Chi è Alba Parietti oggi: eta, altezza, peso, misure, ex marito, figlio, nuovo fidanzato, vita privata e casa

Per scrivere una biografia e sapere chi è Alba Parietti, Instagram, Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, titolo di studio, ex marito, figlio, compagno e vita privata dell’opinionista e conduttrice.

All’anagrafe il suo vero nome si completa con Antonella. E’ nata a Torino il 2 luglio 1961. Ha 59 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. È alta 177 cm e pesa 57 kg. Donna da sempre bellissima, oggi molto elegante e con modi di grande classe. Cambia spesso taglio e colore di capelli.

Non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia plastica per rifarsi le labbra e il seno. Ha poi dichiarato che tornando indietro non lo avrebbe fatto.

Suo padre Francesco era un chimico, sua madre Grazia Dipietromaria era scrittrice e pittrice. Il padre partigiano durante la seconda guerra mondiale volle dare questo nome alla figlia in ricordo della prima città piemontese liberata nel 1945.

Circa le sue origini, sappiamo che è cresciuta a Torino nel celebre quartiere di Madonna del Pilone. Oggi vive a Roma in una villa lussuosa arredata in stile barocco. Possiede anche una casa per le vacanze a Ibiza.

Un suo compagno di scuola alle elementari era il giornalista Marco Travaglio. Insieme andavano all’oratorio. È molto amica di Morgan. Sui social sono presenti diverse foto che li ritraggono insieme.

Molto attiva sui social, su Instagram Alba Parietti è seguita da 448 mila followers. Qui pubblica scatti del suo lavoro, ma anche della sua vita privata e interagisce con i fans. Nella bio si definisce: presentatrice televisiva, speaker radio, opinionista, attrice, cantante, scrittrice, autrice e mamma di Francesco Oppini.

Ama gli animali, ha due cani di nome Toto e Venghi. Ha dichiarato di essere stata operata d’urgenza nel 1997 per un cancro al collo dell’utero.

Nel 2004 è stata vittima di un grave incidente stradale. In autostrada, nei pressi di Modena, l’auto su cui viaggiava con l’allora fidanzato Giuseppe Lanza di Scalea ha urtato un camion, rimanendo incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Circa la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che nella sua vita c’è un ex marito, Alba Parietti è stata sposta dal 1981 con Franco Oppini con cui ha avuto il figlio Francesco. Questa non è stata la sua unica relazione d’amore. Anzi sono noti i suoi flirt, dopo il divorzio nel 1998.

Uno dei suoi fidanzati è stato il filosofo Stefano Bonaga, altro suo compagno è stato Jody Vender. E ancora l’attore francese Christopher Lambert, è stata con Giuseppe Lanza di Scalea, con Maurizio Salvadori e con Cristiano De André. Nel maggio del 2019, ha raccontato della storia con il pianista Ezio Bosso. Oggi, pare sia single e non ci sia un nuovo fidanzato.

Chi era la Parietti prima di diventare famosa in televisione

Come si è accennato quindi, una vita privata e sentimentale intensa e appassionata, tanta carriera e tanti fidanzati, fino all’ultimo gossip che riguarda Ezio Bosso, Alba Parietti chi è oggi, lo sappiamo anche per via degli ulti racconti fatti dal figlio alla casa del Grande Fratello. Ma chi era la conduttrice e attrice prima di diventare famosa non tutti lo sanno.

Ha iniziato la sua carriera lavorando in alcune radio locali. L’esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1977 in un teatro locale, nello spettacolo L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde.

L’anno successivo, nel 1978, ha partecipato al famoso concorso di bellezza Miss Italia, ma non arrivò tra le finaliste. Le prime esperienze televisive risalgono all’inizio del 1980 su Videogruppo, storica emittente televisiva locale torinese, dove conduceva in diretta il programma Splendido!

Dopo essere apparsa come comparsa in alcune pellicole cinematografiche tra cui Italian Boys e Sapore di mare, nel 1983 approdò alla Rai con Galassia 2.

Successivamente, la sua carriera decolla e la conduttrice prende parte ad altri noti programmi televisivi del periodo.

Formazione e titolo di studio di Alba Parietti chi è professionalmente

Chi guarda programmi come Domenica Live di Barbara D’Urso e Domenica in con Mara Venier certamente conosce Alba Parietti, chi è come opinionista in realtà la dimostrato anche in programmi politici e più impegnativi. E’ anche per questo che vogliamo conoscere il suo curriculum professionale.

La conduttrice ha frequentato il liceo artistico statale. Dopo gli studi, ha iniziato a lavorare nel mondo della tv e della radio.

Nel 1984 fu valletta di Gigi Sabani in alcune puntate del game-show Ok, il prezzo è giusto!. Nello stesso anno ricopre lo stesso ruolo anche nel varietà W le donne.

Dopo essere stata valletta nel programma di Enzo Tortota Giallo, nel 1990 arriva la popolarità con la conduzione della trasmissione a tema calcistico Galagol su Telemontecarlo.

Nel 1991 fu assunta dalla Rai per la presentazione dello show estivo di prima serata La piscina su Raitre. Il 1992 Alba Parietti prima di essere la famosa opinista che oggi tutti conoscono ha condotto il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen.

Si sono poi susseguiti numerosi programmi di successo tra cui: Domenica in, Striscia la notizia dove è stata la prima conduttrice donna, Pavarotti & Friends, I Telegatti, Papaveri e Papavere, Premio Regia Televisiva, Ballando con le stelle.

È stata poi giurata a Notti sul ghiaccio, I love my dog, La pupa e il secchione. Spesso poi è opinionista in diversi programmi e talk televisivi.

Spesso la vediamo a Announo su La7, Live non è la D’Urso, Ore 14. Nel 2011 è stata poi opinionista de L’isola dei Famosi.

Al cinema ha recitato in: Se tutto va bene siamo rovinati (1983), Bye Bye Baby, (1988), Delitti e profumi, (1988), Abbronzatissimi, (1991). E ancora Saint Tropez – Saint Tropez, (1992), Il macellaio, (1998), Paparazzi, (1998) e per la miniserie tv Tre stelle, (1999).

Non è mancata la musica con la pubblicazione dell’album nel 1996 e dei singoli: Only Music Survives, Jump and Do It, Look into My Eyes (con Amy), Dangerous.

Ha scritto e pubblicato: Uomini nel 1996, Da qui non se ne va nessuno nel 2012, La cacciatrice di narcisi nel 2020. Ha vinto il premio Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell’anno nel 1991.

Circa il patrimonio di Alba Parietti, quanto guadagna con esattezza non è chiaro, ma secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice e opinionista guadagnerebbe circa 1500 – 2000 euro a ospitata.

Secondo la showgirl, l’importante non è il prezzo o il guadagno, ma riuscire ad esprimere se stessi attraverso il proprio lavoro. Nel corso di un’intervista avrebbe dichiarato che guadagna “molto” e che il suo patrimonio fa invidia a un calciatore di Serie A.

