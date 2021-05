Chi è Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo: età e lavoro

Lo conosciamo come il fidanzato di Lory Del Santo, chi è Marco Cucolo, biografia, età, altezza, fisico, origini, vita privata e lavoro del modello e videomaker.

Napoletano, classe 1992, si è affacciato al mondo dello spettacolo lavorando come modello per diversi marchi e brand.

Molto seguito e attivo sui social, nel 2016 ha partecipato al reality Pechino Express.

Spesso ospite in tv come opinionista, è regista e attore nella webserie The Lady. E’ balzato agli onori della cronaca per la sua storia d’amore con l’attrice e regista Lory Del Santo.

Ma a dirci di lui, non sarà solo la sua storia d’amore con Lory Del Santo, Marco Cucolo chi è, età, altezza, fisico, vita privata e sentimentale, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Marco Cucolo: biografia, età, altezza, origini, laurea e lavoro del fidanzato di Lory Del Santo

Per scrivere una biografia e sapere chi è Marco Cucolo, Instagram, Facebook, foto e stories, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, fisico, origini e vita privata del fidanzato di Lory Del Santo.

E’ nato a Napoli il 13 gennaio 1992. Ha 28 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. È alto 188 cm e pesa 78 kg.

Sui social, in particolare su Instagram dove è molto attivo, è seguito da 165 mila followers. Qui posta soprattutto scatti di sè tra progetti lavorativi e shooting fotografici.

I suoi hobby sono la fotografia e il calcio. Inoltre ama sciare. Vive a Milano con la sua compagna Lory Del Santo in un appartamento.

La love story tra Lory Del Santo e Cucolo

Chi lo conosce oggi, associa il suo volto a quello di Lory Del Santo, Marco Cucolo è fidanzato felicemente con l’attrice e regista di The Lady dal 2015. Ma scopriamo di più sulla loro love story.

I due si sono conosciuti attraverso un messaggio sui social. Pare sia stato proprio il modello a scriverglielo su Facebook, sperando in una risposta dell’attrice che è ben presto arrivata. Così, è iniziato il corteggiamento tra messaggi e telefonate sino al primo incontro, avvenuto a Milano. Tra i due è stata subito sintonia, al punto che si sono fidanzati e dopo neanche un anno hanno deciso di andare a vivere insieme a Milano.

In un’intervista, il modello ha dichiarato che di Lory ama la sua ironia: “Con lei si può parlare di tutto senza paura che si offenda”. Sul possibile matrimonio invece ha rivelato che non è nei loro progetti futuri convolare a nozze: “Il matrimonio è un contratto e quando c’è un contratto hai voglia di distruggerlo”. Hanno espresso il desiderio di volere un figlio.

La differenza d’età, 34 anni, non è mai stata un problema per loro, ma all’inizio la madre di lui non l’ha presa molto bene. In un’intervista dichiarò: “Ho scoperto che Marco si era innamorato di Lory per caso, si trovava in una trasmissione televisiva. Aveva 21 anni, era uno shock. (…) All’inizio tu sei impressionata dalla differenza, l’alternativa era perdere mio figlio, il suo vissuto… Io invece l’ho appoggiato in pieno e ho imparato ad amare anche Lory“.

Il ragazzo ha dovuto affrontare con Lory uno dei momenti più difficili della vita della sua compagna, il suicidio del figlio Loren. Su questo ha dichiarato: “La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. L’accompagnavo anche al bagno“.

Proprio a Loren, il fidanzato di Lory Del Santo ha dedicato questo toccante messaggio: ”Ho perso un alleato, un fratello, un grande amico, leale e mai giudizioso, ma tu sarai sempre con me perché gli angeli non muoiono mai.”

Oggi vivono la loro vita insieme e felici, spesso vengono paparazzati per le vie del centro di Milano a fare shopping.

Da modello a filmaker, chi è Marco Cucolo in The Lady

Nonostante la sua celebrità la deve soprattuto al fatto di essere il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo chi è oggi, lo deve anche alle sue capacità artistiche.

Il ragazzo è un videomaker e modello. Grazie al suo fisico scolpito ben presto è sfondato nel mondo della moda diventando testimonial per diversi marchi e brand.

Con la sua compagna si è cimentato proprio come videomaker nella realizzazione della web series “The Lady” in cui ha anche recitato.

Tra le esperienze televisive, il reality di Rai 2 Pechino Express a cui ha partecipato insieme alla compagna. I due formavano la coppia de “Gli innamorati”.

