Estrazione MillionDAY di oggi 14 maggio 2021: previsioni e numeri

Combinazione estrazione MillionDAY di oggi 14 maggio 2021: da questa pagina, previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti.

Nuovo appuntamento questa sera con i numeri dell’estrazione Millionday 14 maggio 2021 di Lottomatica. Alle ore 19,00 di questo venerdì sera, si conoscerà la cinquina che consente di vincere fino ad un milione di euro. In palio poi anche tanti altri premi di importo inferiore, in base ai numeri pronosticati correttamente, si possono vincere 1000, 50, e 2 euro. Oltre alla cinquina, alla lotteria di Sisal si vince anche se si indovinano 2, 3 oppure 4 numeri vincenti.

Fino ad oggi sono stati in 168 a diventare milionari grazie alla lotteria. Le vincite hanno interessato diverse città d’Italia. Province ed in alcuni casi anche piccoli Comuni, come ad esempio nel caso della vincita milionaria realizzata a Bedollo o a San Colombano Belmonte. Non ci sono distinzioni che tengano per la dea bendata, che raggiunge indifferentemente qualsiasi giocatore prenda parte al sorteggio previsto stasera.

Le ultime vincite del jackpot hanno riguardato le regioni Veneto, Campania, Toscana e Puglia. In un solo fine settimana sono diventati milionari ben quattro giocatori. Ma dopo il 9 maggio non ci sono state ulteriori vincite milionarie. In compenso però non sono mancate vincite numerose relative ai cosiddetti premi di categoria inferiore.

Estrazione MillionDAY di oggi 14 maggio 2021: diretta numeri vincenti del concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 4 30 53 55

I numeri Million Day 14 maggio, concorso 134 21 sono in diretta. Quali sono le cifre che potrebbero incrementare le proprie probabilità di vincita? Molti consultano l’archivio, dove è presente anche il concorso di ieri giovedì 13 maggio 2021, con gli ultimi aggiornamenti relativi a ritardatari e frequenti. Si tratta di un occasione in più per poter verificare le ultime news che riguardano il gioco, oltre che scegliere, secondo una certa logica, quali numeri giocare.

Ma la scienza ci ricorda che non ci sono regole che possano disciplinare o meno la frequenza dei numeri estratti. Ma solo il caso e la fortuna, e quindi l’imprevedibilità, possono in qualche modo muovere le dinamiche dei sorteggi. Ecco che quindi occorre essere consapevoli delle probabilità di vincita reali prima di puntare il proprio denaro.