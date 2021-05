Estrazione VinciCasa del 12 maggio 2021: schedina vincente di oggi

Verifica estrazione VinciCasa del 12 maggio 2021 aggiornando la schedina vincente di oggi da questa pagina.

Mercoledì 12 maggio si tiene un nuovo appuntamento con la lotteria in cui si vince casa concorso 132. L’estrazione di oggi mette in palio di immobile numero 160, dopo che nel corso della precedente settimana è stata segnalata un’altra vincita a Roma. La Capitale resta la città più fortunata al momento. Infatti sono state finora vinte nel Lazio ben 30 case. È il risultato più grande raggiunto da una regione da quando è stato lanciato il gioco.

Ricordiamo che il gioco nasce nel luglio 2014 ed è possibile prendere parte al gioco attraverso molteplici modalità. In ricevitoria sono presenti diverse schedine di tipo cartaceo, oltre che quelle virtuali tramite i conti di gioco on-line che aiutano a prendere parte alle estrazioni in maniera facile ed immediata. Ma come si gioca Vinci casa on-line? Per prendere parte dal proprio smartphone o tablet all’estrazione Vincicasa di oggi, è necessario essere titolare di un conto di gioco registrato su un punto vendita a distanza tra quelli autorizzati. Vediamo nel dettaglio come funziona, e quali sono le ultime novità.

Estrazione VinciCasa del 12 maggio 2021: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Anche questo mercoledì sera la pubblicazione dei numeri vincenti avverrà in diretta live. In questo modo chi ha preso parte al concorso odierno potrà verificare subito l’esito della propria giocata. La combinazione dell’estrazione VinciCasa del 12 maggio 2021 concorso 132 consentirà di vincere l’immobile numero 160, dopo la vincita di Anzio. I risultati saranno poi disponibili nell’archivio estrazioni Sisal e potranno essere verificati in qualsiasi momento.

Sempre più giocatori prendono parte al gioco direttamente on-line. Per giocare è necessario essere titolare di un conto di gioco. Bisogna essere maggiorenni ed in possesso di un codice fiscale regolarmente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Chi desidera prendere parte alla lotteria in cui si vince casa on-line, deve abilitare il proprio conto di gioco ai Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Prima di abilitare il proprio conto i Giochi numerici a totalizzatore nazionale, il titolare del conto deve essere sicuro che i dati inseriti in fase di registrazione corrispondano alla sua effettiva identità. Infatti una volta registrati, è impossibile poi modificare le informazioni inserite presso i sistemi del concessionario dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Questi dati sono importanti in quanto finalizzati al pagamento delle vincite.

Risultati VinciCasa; quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Chi prende parte al gioco deve conoscere i costi legati alla partecipazione dei concorsi a frequenza giornaliera. Pertanto ricordiamo che il costo per ogni combinazione giocata è di € 2, e che si possono giocare cinque numeri per combinazione compresi tra 1 e 40. Gli importi delle vincite invece sono variabili e dipendono dal valore del montepremi raccolto nelle 24 ore che precedono l’estrazione. In caso di vincita il giocatore riceverà l’accredito sul proprio conto, senza doversi recare in ricevitoria ed avere premura di conservare il biglietto vincente fino alla riliquidazione del premio. Altro vantaggio delle giocate on-line è dato dal fatto che in questo modo si evita di incorrere delle scadenze previste per la riscossione dei premi.