Lavorare in Air France: come fare, requisiti, CV e stipendio

Come fare per lavorare in Air France, posizioni aperte, candidatura spontanea, requisiti richiesti, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

Air France è una compagnia aerea francese fondata nel 1933 a Parigi. I suoi Hub sono negli aeroporti parigini di Charles De Gaulle e Orly. Oltre al trasporto dei passeggeri si occupa di trasporto cargo. Ha una flotta composta da oltre 200 aerei. Il CEO è Anne Rigali. Ad oggi è di proprietà del gruppo Air France-KLM.

È la più importante compagnia aerea francese ed è una delle più importanti al mondo. È alla continua ricerca di figure professionali da inserire. Infatti, sono frequenti e numerose le offerte di lavoro per lavorare in Air France e le posizioni aperte sono figure molto diverse tra loro. Cosi come diversificati sono i requisiti e le competenze per prendere parte ai processi di selezione.

Come lavorare in Air France: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Vai sul sito ufficiale della compagnia. Clicca su Compagnia Air France posizionato in basso alla Home page del sito. Vai su Occupazione e clicca su Offerte di Reclutamento. Scegli l’area aziendale che più ti interessa e clicca su Applica. Compila il modulo Lavora con noi, inserisci il Curriculum Vitae ed invia la tua candidatura.

Chi è alla ricerca di un lavoro nel breve periodo, può inviare una candidatura tramite le posizioni aperte per lavorare in Air France, annunci per nuove assunzioni fanno spesso riferimento alla immediata immissione dei candidati nell’organico del team. Compilando il modulo Lavora con noi, il Curriculum inviato potrà essere preso sempre in considerazione, per qualsiasi opportunità di lavoro.

Requisiti lavoro Air France, carriera e stipendio

Prima di sostenere un colloquio, i Responsabili delle Risorse Umane della compagnia francese analizzeranno le candidature ricevute. Le candidature più interessanti saranno ammesse alla seconda fase di selezione.

Tra le figure più richieste dalla compagnia francese ci sono i Piloti di linea. È richiesta passione per il volo, entusiasmo ed impegno. Buona conoscenza della lingua inglese e francese. Il pilota di linea è responsabile del pilotaggio, della navigazione e della gestione delle comunicazioni radio. Tra i requisiti sono richieste licenze ed abilitazioni specifiche per piloti. In aggiunta a questo ci sono dei test da superare: test psicotecnici e psicomotori, test di gruppo, colloquio e un test su un simulatore di volo.

Altra figura ricercata è quella del Medico del Lavoro. Si occupa dell’ambito medico dell’azienda. È, a tutti gli effetti, il medico dell’azienda. Il servizio di medicina copre quasi tutto il personale aziendale. È una attività di medicina classica, ma adattata alle specificità dei mestieri dell’azienda. È richiesta una laurea in Medicina e 3 anni di esperienza in medicina del lavoro.

C’è anche la possibilità di fare uno Stage nella figura dello Sviluppatore Deposito Bagagli. Si occupa del sistema informativo del recupero bagagli. Tra i requisiti richiesti ci sono: essere uno studente dell’ultimo anno di Ingegneria, avere buone capacità di sintesi ed analisi. Richiesta la conoscenza di Java. Lo stage ha una durata di sei mesi.

I requisiti richiesti per lavorare in Air France e fare carriera all’interno della compagnia aerea variano in base alla figura ricercata. È sempre richiesta la conoscenza della lingua inglese e francese.

Gli stipendi variano soprattutto in base alla carica ricoperta. I guadagni infatti sono in linea con quelli delle altre compagnie aeree.

Superata la fase di selezione, ci sono buone possibilità di fare carriera all’interno della compagnia.

Guida per come lavorare in Air France, cosa fare e cosa no

Nelle recensioni i dipendenti parlano di un ambiente di lavoro giovane e stimolante. Inoltre il lavoro non è mai monotono e permette di visitare e scoprire posti nuovi nel mondo.

Tra i benefit aziendali ci sono i buoni pasto e sconti sui biglietti aerei.

La compagnia francese ha a cuore la tutela dell’ambiente, infatti si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto aereo cargo.

Dopo aver dato tutte le informazioni necessarie ad inviare una candidatura ed ottenere un colloquio, riassumiamo tutti i passaggi:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su Compagnia Air France

clicca su Occupazione

scegli l’area aziendale che più ti interessa

invia la tua candidatura.

Scheda Azienda Air France è una compagnia aerea francese fondata nel 1933 a Parigi. I suoi Hub sono negli aeroporti parigini di Charles De Gaulle e Orly. Oltre al trasporto dei passeggeri si occupa di trasporto cargo. Ha una flotta composta da oltre 200 aerei. Il CEO è Anne Rigali. Ad oggi è di proprietà del gruppo Air France-KLM. Nome Azienda Air France-KLM Settore Trasporti Regioni in cui è presente I voli Air France partono ed arrivano negli aeroporti presenti in: Puglia, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Toscana, Liguria, Calabria, Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte e Veneto. Requisiti per lavorare Tra i principali requisiti c'è la conoscenza della lingua inglese e francese. Contatti - Lavora con noi https://recrutement.airfrance.com/homepage.aspx?LCID=2057