Lavorare in easyJet: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Come fare per lavorare in easyJet, posizioni aperte, candidatura spontanea, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

EasyJet è una compagnia aerea inglese fondata nel 1995 a Londra da Stelios Haji-Loannou. È una compagnia a basso costo. La sede principale è presso l’aeroporto di Londra-Luton. I suoi hub sono negli aeroporti di Londra-Gatwick, Milano-Malpensa e Berlino-Brandeburgo. La compagnia effettua voli soprattutto in Europa.

In questo articolo si trovano informazioni su come visualizzare le opportunità di lavoro attive e come inviare la candidatura spontanea. Per lavorare in easyJet posizioni aperte e nuove assunzioni sono riservate solo se sussistono determinati requisiti. Analizziamole di seguito, insieme alle recensioni dei dipendenti e lo stipendio medio.

Come lavorare in easyJet: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Per scoprire le posizioni aperte vai sul sito ufficiale della compagnia. Clicca su Opportunità di lavoro posizionato in basso alla Home page del sito. Scegli l’area che più ti interessa. Compila il modulo Lavora con noi ed inserisci il Curriculum Vitae, poi invia la tua candidatura. In alcuni casi, dopo l’invio della candidatura, si dovrà svolgere un test che servirà ai Recruiter per valutare alcune capacità.

Coloro che invieranno una candidatura alle posizioni aperte per lavorare in easyJet, prenderanno parte al processo di selezione per nuove assunzioni. L’invio di una candidatura in considerazione delle offerte di lavoro attive al momento è consigliabile per chi è alla ricerca di lavoro nel breve periodo. Se nessuna delle posizioni aperte è di tuo interesse, puoi in ogni caso caricare il Curriculum, questo sarà preso in considerazione in vista della possibilità che la compagnia diffonda nuovi annunci.

Requisiti lavoro easyJet, carriera e stipendio

Se il candidato sarà in possesso dei requisiti richiesti per la figura professionale ricercata, verrà contattato dalle Risorse Umane per iniziare la fase di selezione. Le offerte di lavoro per lavorare in easyJet e fare carriera all’interno dell’azienda, sono numerose e diverse sono le figure richieste.

La compagnia è alla ricerca di Partner Commerciale per la Sicurezza Digitale. È un consulente per la sicurezza digitale. Guida progetti, programmi ed iniziative. Progetta e pianifica il lavoro in base ad obiettivi di tempo, costi e qualità. Tra i requisiti è richiesta una esperienza di lavoro come consulente ed almeno sei anni nella sicurezza digitale.

Tra le figure più richieste, c’è il Meccanico. Si occupa della manutenzione ordinaria degli aerei. Assicura gli standard di sicurezza della compagnia attraverso l’attività di manutenzione. Tra i requisiti è richiesta la conoscenza delle leggi del settore aereo ed una esperienza di lavoro nello stesso ambito.

Analista di inventario. La risorsa sarà inserita nel team che si occupa della gestione dell’inventario. Sviluppa nuovi processi e sistemi per fornire supporto e ricambi agli aerei di prima classe. Tra i requisiti è richiesta una esperienza di lavoro nel settore. Passione per gli aerei e capacità di gestione dell’inventario.

Lo stipendio è in linea con quelli delle altre compagnie e varia in base alla carica ricoperta. Una volta assunti, ci sono buone possibilità di fare carriera.

Guida per come lavorare in easyJet, cosa fare e cosa no

La compagnia è attenta alla formazione dei dipendenti. Le recensioni dei dipendenti parlano di un ambiente di lavoro sereno e stimolante. Il lavoro permette di viaggiare e scoprire nuovi posti nel mondo. È soprattutto questo uno degli aspetti più ricercati dai giovani che fanno parte della compagnia.

L’azienda ha a cuore la tutela dell’ambiente. Si impegna da sempre nella riduzione di emissioni di CO2 e di inquinamento acustico.

Infine, dopo aver dato tutte le informazioni, riassumiamo alcuni punti:

vai sul sito ufficiale della compagnia

clicca su Opportunità di lavoro

scegli l’area che più ti interessa

compila il modulo Lavora con noi

inserisci il Curriculum

invia la candidatura.

