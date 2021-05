Lavorare in Virgin Atlantic: come fare, requisiti, CV e stipendio

Come fare per lavorare in Virgin Atlantic, posizioni aperte, candidatura spontanea, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

Virgin Atlantic è una compagnia aerea britannica nata nel 1984 a Londra. È stata fondata da Richard Branson, Randolph Fields e Alan Hellary. La sede principale si trova a Crawley, a pochi chilometri dalla capitale inglese. Il suo hub è l’aeroporto di Londra-Heathrow. La compagnia effettua viaggi nel Regno Unito, Usa, Caraibi, Israele, Asia ed Africa.

In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per inviare una candidatura per lavorare in Virgin Atlantic tramite posizioni aperte e compilando il modulo Lavora con noi.

Come lavorare in Virgin Atlantic: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Per partecipare al processo di selezione in vista delle nuove assunzioni per lavorare in Virgin Atlantic e fare carriera all’interno della compagnia, invia una candidatura dal sito ufficiale dell’azienda.

Vai sul sito ufficiale della compagnia e clicca su Carriere posizionato in basso alla Home page del sito. Poi clicca su Cerca e applica. Tra le posizioni aperte scegli quella che più preferisci. Vai su Applica e compila il modulo Lavora con noi, rispondendo ad alcune domande e inserendo il Curriculum Vitae. Infine invia la tua candidatura.

Rispondere agli annunci attraverso le posizioni aperte è consigliabile per chi è alla ricerca di occupazione nel breve periodo. Compilando il modulo Lavora con noi i Recruiter potranno prendere in considerazione il Curriculum per qualsiasi opportunità di impiego.

Requisiti lavoro Virgin Atlantic, carriera e stipendio

I Responsabili delle Risorse Umane analizzeranno la candidatura e valuteranno prima di tutto il Curriculum. Se l’esito sarà positivo il candidato andrà avanti nel processo di selezione che può prevedere interviste video e test online.

Tra le tante offerte per lavorare in Virgin Atlantic in vista delle nuove assunzioni, ne abbiamo selezionate alcune molto diverse tra loro.

Figura molto ricercata dalla compagnia britannica è quella del Manager di strategia di rete e partnership. È al centro di un team commerciale, conduce l’analisi e lo sviluppo del piano quinquennale. Supporta lo sviluppo del team. Si occupa anche dell’analisi della concorrenza. Tra i requisiti richiesti ci sono esperienza di lavoro nel settore, esperienza con strumenti analitici ed ottime capacità di comunicazione.

Social media e content executive. Coinvolge ed informa i clienti attraverso i social. Deve tenersi aggiornato con le tendenze del settore e delle piattaforme social. Si occupa della creazione del contenuto, delle immagini e dell’audiovisivo. Deve essere sempre allineato con il team di Comunicazione e Marketing. Tra i requisiti richiesti c’è l’esperienza di lavoro nell’ambito Comunicazione e Marketing e comprensione del mondo social.

Altra figura molto ricercata è quella dell’Advisor Customer Centre. È un consulente della compagnia. Assiste e consiglia i clienti per aiutarli a trovare il prodotto giusto. Inoltre raggiunge obiettivi mensili di vendita e partecipa a riunioni di gruppo e briefing. Tra i requisiti richiesti c’è l’esperienza in contesti di lavoro simili.

Lo stipendio dei dipendenti è in linea con quelli percepiti nelle altre compagnie aeree, con guadagni che variano in base alla carica ricoperta. Una volta assunti ci sono molte possibilità di fare carriera in azienda.

Guida per come lavorare in Virgin Atlantic, cosa fare e cosa no

Il lavoro permette di viaggiare e scoprire posti nuovi nel mondo, questo è uno degli aspetti più ricercati, soprattutto dai giovani che decidono di inviare una candidatura alla compagnia aerea britannica. Nelle recensioni dei dipendenti si evince che il clima in azienda è sereno e si creano ottimi rapporti tra colleghi.

Virgin Atlantic ha a cuore la tutela dell’ambiente. Infatti si è sempre impegnata per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Oltre a questo è stata una delle prime compagnie ad attivarsi per ridurre il rumore degli aeromobili.

La compagnia rientra tra quelle più sicure al mondo e le hostess non sono obbligate a truccarsi e a indossare la gonna.

Infine, riassumiamo alcuni importanti passaggi per inviare una candidatura alla compagnia aerea britannica:

vai sul sito ufficiale della compagnia

clicca su Carriere posizionato in basso alla Home page del sito

scegli tra le posizioni aperte quella che più ti interessa

compila il modulo Lavora con noi

invia la tua candidatura.

