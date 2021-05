Lavorare in MSC Crociere: come fare, candidatura e stipendio

Ecco come fare per lavorare in MSC Crociere, candidatura spontanea, assunzioni, opinioni e stipendi.

MSC Crociere è una compagnia di navi che offre servizi di navigazione in tutto il mondo. Fondata nel 1989 a Napoli da Gianluigi Aponte, l’azienda ha sedi a Napoli, Genova e Venezia, seppur la sede legale è a Ginevra. È presente in 45 Paesi lungo tutto il globo e Gianni Onorato è l’attuale Amministratore Delegato.

Annunci per lavorare in MSC Crociere e nuove assunzioni sono frequenti tutto l’anno, perché le proposte di vacanza riguardano diverse mete nel mondo, a prescindere dalla stagione. La compagnia presenta periodicamente offerte di lavoro per impiegare giovani e professionisti sulle sue imbarcazioni che arrivano persino ai Caraibi. I candidati che vogliono sostenere un colloquio MSC Crociere, devono soddisfare alcuni requisiti che verranno elencati di seguito. In aggiunta, si daranno informazioni utili sulle opportunità di carriera, opinioni e stipendi dei dipendenti.

Come lavorare in MSC Crociere: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea sul sito

La prima cosa da sapere per chi vuole approcciarsi al settore turistico e lavorare sulle navi da crociera, è che sono presenti opportunità di impiego a bordo delle imbarcazioni, ma anche lavori di ufficio. Tutti i dipendenti devono garantire al cliente un’esperienza memorabile. Chi aspira ad entrare a far parte del team può consultare la pagina MSC Crociere lavora con noi. In questa sezione sono descritti i valori dell’azienda e si possono visualizzare le posizioni aperte per lavorare in MSC Crociere in tutto il mondo.

Le posizioni sulla nave includono le seguenti aree che fanno riferimento al soggiorno vacanza: bar, boutique, casinò, cucina, ristorante, intrattenimento, escursioni, servizi per l’ospite, gestione dell’hotel, pulizie, informatica, servizio lavanderia, fotografia, sicurezza, spa e servizi ricreativi e yatch club. Per quanto riguarda le possibilità d’impiego nell’equipaggio della nave, possono esserci posizioni che fanno riferimento ai ruoli ufficiale di coperta, risorse umane e servizio medico. Le assunzioni che si occupano della gestione del motore, invece, coinvolgono ufficiali e assistenti.

In ufficio sono molte le aree lavorative da ricoprire: business innovation, commerciale, contact centre, servizi di escursione, finanza, gestione degli hotel, risorse umane, informatica, legale, operazioni marine e tecniche, marketing e comunicazione, entrate onboard, approvvigionamento e logistica.

I candidati che hanno visualizzato l’offerta lavorativa che è adatta alle loro aspirazioni, possono inoltrare la candidatura. Sarà necessario creare un account, anche nel caso di candidatura spontanea.

Requisiti per iniziare un lavoro MSC, carriera e stipendio

I contratti della compagnia sono adatti a chi è disposto a trascorrere dai tre ai sei mesi su una imbarcazione. I requisiti per lavorare in MSC e partecipare al processo di selezione sono diversi e dipendono dalle posizioni aperte. Ad esempio, il ruolo di animatore sulla nave richiede la conoscenza fluente dell’inglese e di almeno altre due lingue, eccellenti doti comunicative, diploma, almeno due anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento e la certificazione medica.

Tra le posizioni di ufficio si segnala, invece, quella di project manager – tecnico della rete informatica. I requisiti per questa figura sono: conoscenza fluente dell’inglese, sette anni di esperienza comprovata nel networking, laurea specialistica in ingegneria, informatica o equivalenti, capacità di lavorare in un ambiente multiculturale e di rispettare le scadenze.

Le offerte di lavoro per personale di bordo risguardano le seguenti professioni: Guest service manager, Guest service agent, Boutique manager, Chief electrician, Executive pastry chef, Bar manager, Junior jeweler, Cruise staff manager, Bar weiter/waitress, Bartender, Sous chef, Chef, Sommelier, Assistant cheif housekeeper, DJ entertainment technician. Invece le posizioni aperte per personale di terra riguardano: Junior marketing analyst, B2B contact center agent, B2C contact center agent, Corporate chef, IT senior tester engineer, Marketing PMO, Technical project manager, Social media manager (stage,) Head of finance, Marketing specialist – China project, Product marketing manager, Finance and accounting manager, Legal affairs specialist, Flights operations specialist, Digital CRM specialist.

Gli stipendi MSC Crociere appagano molto i dipendenti. Uno chef guadagna intorno ai 43000 euro all’anno. Un agente del contact centre ha uno stipendio di 1000 euro mensile. Un analista del fatturato ha un introito di 25000 euro all’anno.

Guida per lavorare in MSC Crociere: come fare e cosa no

Prima di inviare la candidatura per lavorare in MSC Crociere e trovare lavoro sulle navi da crociera, opinioni e recensioni dei dipendenti sono importanti da consultare. Tra le opinioni positive, c’è certamente la possibilità di viaggiare molto. Mentre recensioni negative riguardano soprattutto le lunghe trasferte che impediscono ai dipendenti di vedere la propria famiglia per mesi. Inoltre, altro aspetto negativo lamentato nei forum riguarda la struttura dell’azienda, che ha un sistema gerarchico molto rigido e che impedisce il rinnovo dei contratti.

Superata la prima selezione delle Risorse Umane che prevede l’esame del curriculum dei candidati che rispondono agli annunci per lavorare in MSC Crociere, posizioni aperte saranno poi occupate solamente da chi riesce a superare l’ultima fase. Quest’ultima prevede un colloquio con MSC Crociere che viene svolto da un dirigente o responsabile del personale. In sede di esaminazione, al candidato sarà fornita qualsiasi informazione circa la posizione da impiegare, ore di lavoro e stipendio.

Una importante novità relative alle opportunità di lavoro sulle navi da crociera riguarda la nave MSC Grandiosa, scelta dalla società Paeda e Associati che ha deciso di introdurre il fair working per i suoi dipendenti. Si tratta di una nuova modalità di impegno che prevede la possibilità di avere un ufficio temporaneo sulla nave. Insomma, una nuova frontiera dello smart working che coinvolge le due aziende.

Ecco una breve guida utile per inviare la candidatura ed ottenere un colloquio:

accedere al sito MSCCruises.com

selezionare la voce Lavora con noi

visualizzare le posizioni aperte a bordo o in ufficio

inviare la candidatura creando la propria area personale

Scheda Azienda Compagnia di navigazione creata nel 1989 a Napoli da Gianluigi Aponte. Attualmente ha sedi operative a Venezia, Genova e Napoli. La sede legale è a Ginevra Nome Azienda MSC Crociere Settore turistico Regioni in cui è presente Campania, Liguria, Veneto Requisiti per lavorare conoscenza della lingua inglese, capacità di problem solving, orientamento al cliente Contatti - Lavora con noi https://www.careers.msccruises.com/#/