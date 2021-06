Chi è Guido Crosetto: età, peso, altezza, moglie, partito e azienda

Politico, imprenditore, cofondatore di Fratelli D'Italia, chi è Guido Crosetto, biografia, età, altezza, peso, ex moglie, compagna, figlia, vita privata, azienda e lavoro.

Inizia a militare in politica, durante gli anni universitari quando si iscrive nella sezione giovanile della Democrazia Cristiana. Rappresentante degli studenti all’università, ha iniziato la sua attività politica entrando nella Democrazia Cristiana.

Cofondatore di Fratelli D’Italia insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, non solo politico, è anche un imprenditore.

Sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi IV, coordinatore nazionale di Fratelli D’Italia, dal 1990 al 2004 è stato anche sindaco di Marene.

Lo vediamo spesso ospite come opinionista in programmi come Non è L’Arena su La 7, insieme tra gli altri a personaggi come Leopoldo Mastelloni ad esempio nella puntata sui Navigator.

Presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, da giovanissimo ha preso la guida dell’azienda di famiglia.

Ma a dirci di lui, non sarà solo la sua carriera politica o quella nella sua azienda, Guido Crosetto chi è oggi, quanti anni ha, con chi è sposato, ex moglie e figli, sarà la sua biografia a dircelo.

Chi è Guido Crosetto: biografia, età, peso, altezza, moglie, figlia, vita privata, azienda e lavoro

Per scrivere una biografia e sapere chi è Guido Crosetto, Instagram, Facebook, ci saranno d’aiuto per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, moglie, figli, vita privata e in azienda, del politico e imprenditore.

L’imprenditore è nato a Cuneo il 19 settembre 1963. Ha 57 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. È alto 1,96 cm. Non conosciamo il suo peso. Robusto, imponente è stato definito il “Gigante di Marene”, comune in provincia di Cuneo di cui è stato sindaco.

Dopo le scuole superiori, si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Tuttavia, non si laurea nonostante racconti “una piccola bugia” come lui stesso la definisce sui suoi titoli. Durante gli anni universitari, è stato rappresentante degli studenti al Consiglio di amministrazione dell’università.

Su Instagram Guido Crosetto è seguito da quasi 10 mila followers. Qui posta scatti di sé e del suo lavoro. Non mancano poi foto che lo ritraggono insieme ai suoi figli e a sua moglie.

Su Twitter ha 150 mila followers. Nella bio ha scritto: “Libero da pregiudizi per convinzione, garantista per dna. Conservatore per nascita, rispettoso per scelta. Ex tante cose. Ora uomo libero ed imprenditore”.

Un momento importane della sua vita privata è quello del settembre 2014. L’imprenditore lascia l’impegno politico ed è nominato presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD). Il 28 gennaio 2018 Giorgia Meloni annuncia il ritorno dell’imprenditore come coordinatore di Fratelli d’Italia e candidatura come capolista alla Camera. Il 23 maggio del 2019 si dimette da deputato per tornare a svolgere a tempo pieno il ruolo di presidente dell’AIAD. Nell’aprile 2020 viene nominato presidente di “Orizzonte Sistemi.”

Il 14 novembre 2012 ha ricevuto la Medaglia d’oro al merito della Croce Rossa Italiana.

Riguardo la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è stato spostato più volte, ex moglie di Guido Crosetto è la pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997. Nel 2015 si è risposato con Gaia Saponaro da cui ha avuto due figli.

Lavoro, azienda di Crosetto e partito politico

Chi lo conosce oggi di persona o perchè visto in tv, sà che ha un ruolo importante in politica e in azienda, Guido Crosetto chi è oggi quindi lo deve alle sue capacità da imprenditore e di politico.

Circa il suo lavoro sappiamo che da giovanissimo ha preso la guida dell’azienda di famiglia che produce macchine per l’agricoltura. Espandendo poi l’attività imprenditoriale ad altri settori, tra cui il comparto immobiliare e quello turistico.

Dal 1984 al 1990 ricopre l’incarico di segretario regionale del movimento giovanile e di responsabile nazionale della formazione. È stato poi consigliere economico del Presidente del Consiglio Giovanni Goria.

Nel 1990 viene eletto sindaco di Marene. Resta in carica fino al 2004. Dal 1999 al 2009, ha ricoperto l’incarico di capogruppo di Forza Italia.

Nel 2000 si iscrive a Forza Italia. Alle elezioni politiche del 2000, Crosetto viene eletto alla Camera per Forza Italia, viene rieletto alle politiche del 2006, sempre con Forza Italia, e alle politiche del 2008 con il Popolo della Libertà.

Dal 2003 al 2009 è stato coordinatore regionale del Piemonte per Forza Italia, e responsabile nazionale per il credito e l’industria fino alla nascita del Popolo della Libertà. Fino al 2012 è stato membro del Consiglio nazionale e della direzione del PdL. Nel Governo Berlusconi IV ricopre la carica di sottosegretario di Stato al Ministero della difesa.

Il 4 settembre 2012 viene nominato all’unanimità nuovo presidente dell’Aeroporto Cuneo Levaldigi dal CdA dello scalo. Seguirà però la denuncia per incompatibilità dell’incarico da parte degli esponenti del Partito Radicale, perché la legge non consente ad un parlamentare la presidenza di un aeroporto nazionale. Dopo poco più di un mese si è dimesso dalla carica ricoperta in ambito aeroportuale, rimanendo deputato alla Camera.

Il 20 dicembre del 2014 crea il nuovo movimento politico conservatore italiano Fratelli d’Italia, insieme agli ex-ministri di AN Giorgia Meloni ed Ignazio La Russa. Da aprile 2013 fino al marzo 2014 è poi coordinatore del partito. Sempre nel 2014 si candida alla presidenza della Regione Piemonte con Fratelli d’Italia piazzandosi quarto con il 5,73%. Si candida anche alle elezioni europee del maggio 2014 nella Circoscrizione Italia nord-occidentale. Qui con 30.000 preferenze risulta il primo, dopo la Meloni candidata capolista in tutta Italia, ma il 3,7% del partito non consente a FDI di eleggere rappresentanti in Europa.

Programmi e interviste, Guido Crosetto, chi è in TV

Politico, imprenditore, ma anche opinionista in diversi programmi tv come Non è L’Arena, Guido Crosetto chi è manager e politico e che pensiero ha lo ha fatto sapere in diverse interviste a lui rivolte.

Spesso lo vediamo ospite di trasmissioni e talk su temi della politica, dell’attualità, dell’economia e non solo. Non manca poi, di rilasciare interviste sui maggiori quotidiani nazionali.

È stato ospite tra gli altri a Non è l’Arena da Giletti, Che Tempo che fa da Fazio, Stasera Italia da Barbara Palombelli, L’Aria che tira, Ciao Maschio su Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo.

Tra le interviste rilasciate: Repubblica, Il Foglio, Corriere, Il Tempo, Il Messaggero, Avvenire e poi i principali tg tra cui Tg4 e TGCOM 24.

Tra i temi affrontati, quelli riguardanti la politica, l’industria, l’economia del nostro Paese. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Nessun precario dedica la vita a cercare il lavoro agli altri, lo cerca per sé stesso”, “Le persone che stanno affogando vanno salvate, non esiste un Paese civile che fa finta di nulla”.

Anagrafica Principale Cofondatore di Fratelli D'Italia insieme a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, non solo politico, è anche un imprenditore Rappresentante degli studenti all'università, ha iniziato la sua attività politica entrando nella Democrazia Cristiana. Sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi IV, coordinatore nazionale di Fratelli D'Italia, dal 1990 al 2004 è stato anche sindaco di Marene. Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, da giovanissimo ha preso la guida dell'azienda di famiglia. Nome e Cognome Guido Crosetto Data di nascita 19/09/1963 Luogo di nascita Cuneo Professione Politico, imprenditore