Estrazione MillionDAY oggi 15 giugno 2021: combinazione vincente

In diretta estrazione MillionDAY oggi 15 giugno 2021: schedina con previsioni e combinazione vincente, aggiorna per i numeri vincenti di stasera.

MillionDay oggi con i suoi numeri vincenti potrebbe far vincere il 172º milione di euro. Tanto valgono i fortunati numeri del nuovo gioco di Lottomatica, che nel concorso di ieri lunedì 14 giugno 2021 non ha visto nuove vincite milionarie. All’estrazione di oggi tutti cercheranno di realizzare la cinquina che porta dritti ad una vincita fortunatissima.

L’unica indecisione che può esserci per i giocatori che tentano la fortuna con il concessionario di gioco del Lotto, potrebbe riguardare i numeri da giocare. Un inconveniente però che può facilmente risolversi grazie all’aggiornamento delle statistiche di gioco proposte sul sito ufficiale della lotteria. Infatti all’estrazione MillionDay 15 giugno 2021 non mancano novità per chi segue anche frequenze e ritardi più significativi. La scienza ci dice che non ci sono prove che queste statistiche influenzino il sorteggio delle cifre. Ma sono in molti a sfidare la logica e la matematica, cercando di dare un ordine a questa casualità.

Estrazione MillionDAY oggi 15 giugno 2021: schedina con previsioni e numeri vincenti di stasera

Sul sito del gioco sono presenti tante curiosità, iniziative e news legate alla lotteria. In particolare c’è una sezione dedicata proprio ai vincitori e alle ricevitorie in cui sono state registrate le combinazioni vincenti. Gli aggiornamenti però non riguardano i ritardatari, dove troviamo ancora una volta sul podio il numero 2 che ha raggiunto le 58 assenze consecutive. Segue poi ancora il numero 9 che manca ormai all’appello da 49 turni. Il numero 42 chiude l’aggiornamento dei ritardatari con 44 assenze consecutive. Le novità più interessanti riguardano ancora una volta i numeri frequenti del Million Day. In particolare vediamo che sono il 50, 27 ed 1 a collezionare più presenze all’attivo. Sono in tutto 44 le combinazioni vincenti alle quali questo fortunato numero ha preso parte. Tra i frequenti però è da segnalare anche il 55, che ha totalizzato finora 42 presenze. L’archivio estrazioni MillionDay è utile anche per poter verificare la vincita eventuale da riscuotere in seguito alla partecipazione al gioco.