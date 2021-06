Estrazione VinciCasa del 30 giugno 2021: combinazione vincente

Verifica estrazione VinciCasa del 30 giugno 2021 aggiornando la schedina con la combinazione vincente: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti e quote.

Mercoledì 30 giugno si tiene il concorso Vincicasa 181/2021. I numeri vincenti mettono in palio immobile numero 164, dopo che durante il concorso di ieri martedì 29 giugno 2021 i numeri vincenti non sono stati indovinati. Ma in tutta Italia numerose vincite hanno comunque premiato tutti i giocatori che hanno indovinato almeno due delle cifre estratte.

All’estrazione Vincicasa 30 giugno infatti non c’è in palio solo un immobile. La combinazione vincente consente anche la vincita di ulteriori premi in denaro, che vengono calcolati in base al valore del montepremi raccolto ed al numero dei vincitori. L’ultima vincita è stata segnalata in provincia di Salerno

Il vincitore ricordiamo che ha due anni di tempo per trovare l’immobile dei propri desideri. Il regolamento infatti prevede che chi indovina la cinquina, può passare presso gli uffici Sisal Roma e Milano per ricevere subito l’accredito dei € 200.000 in denaro. Mentre la scadenza prevista per trovare la casa che soddisfi tutte le proprie aspettative ed esigenze, è stata fissata a due anni.

Estrazione VinciCasa del 30 giugno 2021: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina

I numeri Vinci casa del 30 giugno si conosceranno in diretta live. Anche questo mercoledì sera è possibile verificare la vincita on-line, per scoprire subito quali sono i premi e gli importi dei premi che è possibile andare a riscuotere subito in ricevitoria. L’estrazione Vincicasa 181/2021 vedrà la partecipazione di quanti sperano di aggiudicarsi l’immobile numero 77.

Finora la regione più fortunata, stando agli ultimi aggiornamenti della Mappa della Fortuna, si conferma essere ancora il Lazio. La regione infatti segnala all’oggi 31 case vinte. Il secondo gradino del podio è della Lombardia dove sono state vinte rispettivamente 23 case, otto premi da € 500.000 che di certo avranno reso più facile la vita di tutti i giocatori. Sul terzo gradino del podio ci sono Toscana con 15 e seguono Emilia Romagna e Molise, entrambe le regioni hanno totalizzato 14 vincite in tutto.

Le vincite sono state numerose anche la Basilicata, dove gli immobili assegnati sono stati in tutto 13. Tra le regioni più fortunate c’è anche Sicilia, Piemonte che contano 12 jackpot assegnati. In questa speciale classifica c’è anche la regione Veneto che in tutto conta 11 combinazioni vincenti. In Puglia e Campania ad esultare per i premi di prima categoria vinti sono stati in tutto 7 ed 8 giocatori a regione. La Mappa della Fortuna di vede tra le ultime posizioni la Sardegna, con solo due immobili vinti. Mentre nel Trentino ed in Calabria hanno vinto due case per regione.

Risultati VinciCasa di oggi: quote e premi in diretta

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Dopo aver conosciuto i numeri vincenti del concorso di stasera mercoledì 30/6/21, seguirà la tabella contenente gli importi dei premi. Ricordiamo che l’appuntamento del sabato sera è seguito come sempre in diretta live. Su questa pagina dalle 20.00 puoi conoscere non soltanto gli ultimi numeri estratti, ma anche gli importi dei premi. In caso di vecchie schedine verifica la vincita on-line o direttamente presso la ricevitoria. Ci sono scadenze temporali oltre le quali i giocatori perdono il diritto alla riscossione dei premi in denaro.