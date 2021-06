Estrazione VinciCasa del 9 giugno 2021: schedina numeri vincenti

In tempo reale estrazione VinciCasa del 9 giugno 2021: previsioni, ritardatari e in diretta aggiorna la schedina numeri vincenti, quote e premi.

Volge al termine questa settimana per la lotteria in cui si vince casa. L’appuntamento questa sera è con i numeri del concorso 160. La combinazione vincente consentirà di vincere € 500.000 da investire per il 60% nell’acquisto della casa dei propri desideri. La restante parte della vincita, € 200.000, può essere utilizzata E per qualsiasi acquisto. Ricordiamo che alla lotteria di Win for Life di Sisal si vincono premi in denaro anche se si indovinano 4, 3 oppure 2 numeri vincenti.

All’estrazione Vincicasa di oggi sarà possibile seguire la diretta per conoscere subito la combinazione del concorso 160/2021. Tanti sono curiosi di scoprire se proprio stasera qualcuno riuscirà ad aggiudicarsi l’ambito primo premio in palio. Si tratta dell’immobile numero 161 e sarebbe anche la prima vincita del jackpot del mese di giugno 2021.

Estrazione VinciCasa del 9 giugno 2021: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta live

L’estrazione di oggi Vincicasa 9 giugno 2021 vedrà la partecipazione di numerosi giocatori. Il valore del montepremi nell’ultimo periodo è calato rispetto a qualche mese fa. La partecipazione al gioco resta comunque elevata, ma i mesi più ricchi per la lotteria sono stati quelli dello scorso anno. In diverse occasioni il montepremi ha sfiorato e superato i € 200.000 a concorso. Adesso il valore del montepremi si è dimezzato. Probabilmente il calo delle giocate è dovuto anche alle restrizioni che difatti hanno determinato un calo delle giocate e dell’intero comparto dei giochi nell’ultimo anno.

Chi gioca all’estrazione VinciCasa del 9 giugno 2021, lo fa per poter realizzare uno dei sogni più grandi: diventare proprietario di un immobile. Le probabilità di vincita incoraggiano i tanti scommettitori che al costo di due euro, ed in alcuni casi ci sono state anche memorabili doppiette. Come nel concorso dello scorso 18 gennaio la cinquina in un’unica estrazione, ha premiato ben due giocatori. Chi ha tentato la sorte a Pisa ed ha vinto, ha convalidato la propria giocata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Bianco di via Valgimigli Manara 5. L’altra vincita è stata invece realizzata a Palermo. La combinazione fortunata fu convalidata presso il punto vendita Sisal Bar Sicilia situato in via Sicilia 39/41. Una doppietta fortunata che ha incrementato il numero degli immobili vinti, portandolo a quota 61.

Risultati VinciCasa di oggi: quote e premi del concorso

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Dopo la combinazione del concorso 160, seguiranno le quote del montepremi raccolto nelle ultime 24 ore che hanno anticipato il concorso odierno. Sarà quindi possibile scoprire subito quanti sono coloro i quali sono riusciti ad indovinare la combinazione Punti Due. Come pure quanti fortunati giocatori potranno passare in ricevitoria per poter riscuotere il premio di categoria terza e seconda. E chissà che proprio stasera non si realizzi anche una vincita del valore di € 500.000 regalando una casa più grande e più bella a chi vincerà.