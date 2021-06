Estrazione VinciCasa di oggi 25 giugno 2021: risultati in diretta

Numeri vincenti estrazione VinciCasa di oggi 25 giugno 2021: previsioni, ritardatari e in diretta schedina con risultati del concorso di stasera.

I numeri Vincicasa 25 giugno 2021 mettono in palio l’immobile numero 164. Sta per iniziare l’ennesimo weekend fortunato per la lotteria in cui ogni sera è possibile vincere un jackpot da mezzo milione di euro. Al costo di due euro, è possibile tentare la fortuna recandosi in uno dei numerosi punti vendita Sisal situati in tutta Italia. L’estrazione Vincicasa di oggi premierà poi con diversi premi di importo variabile. Ma come si gioca? La formula di gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso, 5 numeri, nei modi previsti dal regolamento ufficiale. L’agenzia Dogane e Monopoli, può autorizzare il pronostico di più numeri, determinando così una giocata sistemistica.

Estrazione VinciCasa di oggi 25 giugno 2021: numeri vincenti del concorso di stasera in diretta live

Per controllare quindi la propria giocata, basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00. Questo è l’orario in cui il concessionario di gioco rende noti i risultati e la combinazione vincente del giorno. All’estrazione VinciCasa del 25 giugno 2021 seguirà la tabella contenente le quote del concorso 176 che si conosceranno stasera.

In seguito all’ultima vincita, è possibile riscontrare alcune novità nella Mappa della fortuna. Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Superenalotto infatti è riportato l’elenco aggiornato delle regioni baciate dalla dea bendata fino a oggi. In cima questa speciale classifica c’è il Lazio dove sono state segnalate 30 vincite in tutto. La seconda regione più fortunata è la Lombardia, dove è stata assegnata l’ultima vincita. Sale quindi a 24 il totale delle vincite, consentendo alla regione di essere sul secondo gradino del podio delle regioni più premiate. Il terzo gradino invece è occupato dalla Toscana dove sono state segnalate 15 vincite. La classifica continua con l’Emilia-Romagna ed il Molise, con ben 14 vincite.

Quote e premi VinciCasa di questa sera in diretta live

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Continuando a riepilogare le vincite finora realizzate, seguono poi Piemonte e Basilicata, che contano 13 case vinte, mentre in Sicilia gli immobili assegnati sono stati finora 12. In Veneto a vincere sono stati 11 giocatori. In Puglia ed in Campania il numero delle vincite resta fermo a otto e sette. Nelle Marche a vincere sono stati in 5. Mentre in Valle d’Aosta ed in Liguria ci sono state 3 case assegnate. Chiudono l’aggiornamento delle regioni più fortunate la Calabria, la Sardegna ed il Trentino, dove in tutto ci sono state due vincite per regione da quando è stato lanciato il gioco. Ed in Friuli solo un giocatore ha fatto cinque.