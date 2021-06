Estrazioni del Lotto 8 giugno 2021, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 8 giugno 2021 in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 68 21 con Jolly e SuperStar e 10eLotto di stasera.

L’estrazione Superenalotto 8 giugno 2021 e tutti i numeri a Lotto oggi sono in diretta. Seguire l’aggiornamento live consente di poter verificare già da stasera la propria combinazione numerica. Il tabellone estrazionale con i numeri usciti su tutte le ruote si aggiorna in maniera progressiva dalle 20.00. Su Controcampus.it i numeri delle estrazioni del Lotto stasera possono essere verificati prima di tutti. Nell’archivio Lottomatica successivamente saranno poi presenti tutte le combinazioni vincenti, compresa quella del Simbolotto di oggi e 10Lortto serale di martedì 8/6/21.

Estrazioni del Lotto 8 giugno 2021, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 47 Cagliari 34 77 Firenze - - - - - Genova 64 50 Milano 38 21 89 48 16 Napoli 34 73 40 22 53 Palermo - - - - - Roma 6 7 42 17 63 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO STASERA RUOTA DI NAPOLI: in programmazione.

Gli aggiornamenti dell’archivio riporta tutte le ultime notizie che riguardano le cifre con frequenze e ritardi più significative. All’estrazione del Lotto oggi è ancora una volta il 71 sulla ruota di Milano a contare più assenze, avendo totalizzato 68 turni di latitanza. Segue poi il 24 sulla ruota di Firenze che manca da 113 concorsi. Alle estrazioni del Lotto di oggi 8 giugno 2021, il 66 sulla ruota Nazionale non esce da 134 appuntamenti di gioco. Sulla ruota di Venezia il 74 non esce dal 75 sorteggi, gli altri ritardatari sono sulla ruota di Roma, il 19 non esce da 88 appuntamenti di gioco.

Il numero 49 sulla ruota di Torino ha totalizzato 84 assenze consecutive, mentre sulla ruota di Napoli all’estrazione di oggi 8/6/21 continua l’attesa per il 34 che non esce da 86 turni. Altro numero che conta più ritardi è il 16 sulla ruota di Bari che non esce da 74 concorsi. Il 12 su Genova manca da 91 appuntamenti di gioco, mentre l’80 su Palermo conta 71 ritardi. Chiudono l’aggiornamento il 13 sulla ruota di Cagliari, assente da 62 turni.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di sabato 5 giugno e il Jackpot raggiunge i 37,6 milioni di euro. E’ andato a segno un “5Stella” da 452mila euro a Salandra (MT). Sono 12 i fortunati giocatori che hanno centrato i “5” e che portano a casa una cifra di 18.099,54 euro ciascuno. L’ultimo “6”, invece, da 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

È stata presentata per l’incasso la vincita con punti 5 del valore di 210.691,78 euro, realizzata nel concorso n. 50 di martedì 27 aprile 2021. La giocata vincente è stata convalidata a Piantedo (SO), presso il punto vendita Sisal La Provincia. Il vincitore è un uomo di mezza età che ripara le auto e conduce una vita tranquilla con la sua compagna: «Ricorderò per sempre il giorno della giocata: sembrava una giornata come tante, una giornata qualsiasi, come la giocata, acquistata per caso e con soli 2 euro. E, invece, in un attimo è stato il giorno più memorabile della mia vita e ora penso che ogni azione aveva un senso d’esistere».

Estrazione 10eLotto di oggi 8 giugno 2021: numeri vincenti

Il 10eLotto premia un giocatore di Cologno Monzese, in provincia di Milano, con un 9 Oro da 50mila euro, la vincita più alta dell’ultimo concorso. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 29,1 milioni di euro, per un totale che supera i 2 miliardi di euro dall’inizio dell’anno. Invece è la Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto, che ha distribuito oltre 97mila euro in tutta la Regione.