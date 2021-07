Chi è Giuly Mastrantoni: bio della tentatrice di Temptation Island 

Conosciuta a Uomini e Donne, chi è Giuly Mastrantoni tentatrice di Temptation Island: biografia, età, altezza, peso, origini, vita privata, foto e Instagram.

Laureata in Ingegneria Civile, lavora come dermopigmentista.

Lavora anche come influencer e modella, sponsorizzando diversi brand e posando in numerosi shooting fotografici.

Appare in tv per la prima volta su FOX, al programma Il contadino cerca moglie. Raggiunge la notorietà nel 2021 partecipando a Uomini e donne, come dama del Trono Over.

L’estate dello stesso anno sbarca in Sardegna, per prender parte a Temptation Island 2021, come una delle single tentatrici. Insieme a lei altri volti noti come Davide Basolo e Luca Mancini.

Nata a Roma il 5 Novembre 1987, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Sulla sua famiglia si sa ben poco. Nel 2020 perde il padre a cui è molto legata. Tuttora gli dedica diversi post sui canali social. Ha una sorella, Martina, che da poco è convolata a nozze.

Non conosciamo il suo peso né la sua altezza. Ha tipici tratti mediterranei: occhi e capelli scuri, neri e lunghissimi, labbra carnose, spesso colorate da un filo di rossetto rosso. Ha un fisico scolpito e muscoloso, essendo una grande appassionata di sport, in particolare ama andare in palestra.

Non ha alcun tatuaggio; ha uno stile versatile, diverso nelle occasioni. Spesso indossa capi casual, come tute, magliatte semplici; al contempo ama portare anche capi d’abbigliamento più eleganti e sensuali, quali minigonne, vestiti aderenti e top, che mettono in mostra le sue forme.

Il profilo Instagram di Giuly Mastrantoni è molto seguito e curato. Con circa 11 mila follower condivide sue foto, di vita quotidiana o tratte da shooting fotografici. Molti sono gli scatti delle sue vacanze, presso località balneari. Per il suo lavoro da dermopigmentista, spesso condivide scatti di trucchi.

Altro social da lei molto usato è Tik Tok; qui pubblica spesso mini-video in cui balla, si diverte o in cui mostra come si allena quotidianamente.

Dei suoi hobbies sappiamo che ama viaggiare, in particolare verso località marittime come Rio de Janeiro, Marrakech, e la Spagna. La tentatrice ha visitato anche New York, il Brasile e Mykonos. Le piace anche leggere libri.

Una curiosità sul suo conto riguarda il fatto che è molto amica di Vanessa Cinelli, ex tentatrice di Temptation Island in una delle passate edizioni, con la quale ha condiviso numerosi viaggi.

Dopo essersi diplomata s’iscrive alla facoltà di Ingegneria Civile all’Università di Roma Tor Vergata. Muove i primi passi nel mondo del lavoro collaborando all’interno della stessa facoltà.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che al momento è single, essendo una delle tentatrici di Temptation Island 2021. Non conosciamo l’identità dell’ex fidanzato di Giuly Mastrantoni, sappiamo tuttavia che nel 2021 si è frequenta con due cavalieri del trono Over di UeD, Michele Dentice e Riccardo Guarnieri.

S’iscrive alla facoltà di Ingegneria Civile all’Università di Roma Tor Vergata. Dopo essersi laureata, collaborata per un breve periodo all’interno della stessa facoltà. I suoi primi passi nel mondo del lavoro sono nel settore automobilistico.

Nel 2017 svolge il ruolo di Business Analyst per la famosa casa automobilistica Mercedes Benz. Successivamente è assunta alla Edilfar Rent, nel settore del noleggio di autoveicoli.

In seguito a queste esperienze lavorative, la tentatrice decide di cambiare totalmente area lavorativa. Coltiva ed approfondisce la sua passione per l’estetica, divenendo una dermopigmentista. Si specializza nella tecnica del microblanding e in laminazione ciglia e sopracciglia.

Esordisce in tv su FOX, nel programma Il contadino cerca moglie. Nel 2021 raggiunge la notorietà partecipando a Uomini e Donne, nel Trono Over. Inizialmente frequenta il napoletano Michele Dentice, impegnato a conoscere contemporaneamente Roberta Di Padua.

La sua frequentazione con l’uomo è causa della rottura fra i due personaggi del Trono Over, perché quest’ultimo, all’insaputa di Roberta, invia alcune foto abbastanza intime anche alla dama romana.

In seguito la tentatrice si avvicina a Riccardo Guarnieri, tuttavia anche in questo caso il rapporto si conclude velocemente.

Il 30 Giugno 2021 sbarca nel villaggio della Sardegna, prendnedo parte alla nuova edizione di Temptation Island, come una delle single tentatrici, con il compito di conoscere e mettere alla prova i fidanzati delle 6 coppie partecipanti.

