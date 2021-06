Chi è Davide Basolo oggi: età, fidanzata e bio dell’Alchimista di UeD

Conosciuto come Alchimista di Uomini e Donne, chi è Davide Basolo oggi tentatore di Temptation Island: biografia, età, altezza, fidanzata e Instagram.

Corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne nell’edizione del 2020. Il giovane acquista notorietà presentandosi nel programma con la maschera di Salvador Dalì, in onore della sua serie preferita “La Casa di Carta“, cui fa riferimento spesso.

Bartender specializzato nella preparazione di coctkail particolari, frequenta la “EBS European bartender school” con sedi a Milano e Roma.

Le sue esperienze lavorative principali si concentrano nella ristorazione e nelle vendite. Nel 2018 è responsabile di vendita presso lo Shopping Outlet Village di Brugnato.

Nel 2019 trascorre 5 mesi a Formentera, come responsabile di sala per 5 mesi del locale Uglybox Fit&Drinks.

Il 30 Giugno 2021 sbarca in Sardegna per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, nel ruolo di single tentatore, come in passato hanno fatto altri volti noti come Andrea Cerioli.

Nato a La Spezia, il 28 Settembre 1993, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sulla sua famiglia si sa pochissimo. E’ molto legato alla mamma, con la quale spesso condivide foto. E’ alto circa 180 cm e pesa 80 kg.

Giovane dal fisico muscoloso e scolpito. Occhi scuri e piccoli, capelli corti e labbra sottili. Ama indossare tenute sportive, tute, completi da palestra, ma spesso posa a petto nudo. Al contempo è un ragazzo che ama curarsi: difatti spesso nelle sue apparizioni televisive indossa completi in giacca, tailleur maschili e camicie.

Fra le sue particolarità fisiche vi sono diversi tatuaggi: due rose sui gomiti, l’avambraccio destro ricco di simboli, e sul pettorale sinistro la scritta “dillo alla luna”.

E’ uno sportivo. Frequenta quotidianamente la palestra, come si evince dal suo fisico definito. Uno dei suoi sport preferiti è il calcio, ed è grande tifoso del Milan.

L’ex corteggiatore ama leggere e scrivere. Condivide talvolta con i suoi follower i libri che ha letto, citazioni preferite, nonché scrive sue riflessioni, mostrando di essere un ragazzo sensibile. Ama gli animali: ha un australian shepherd di nome Ted.

Sulla sua formazione sappiamo che consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico A. Pacinotti della sua città. Si è poi dedicato al mondo del lavoro.

Sui profili Facebook e Instagram, Davide Basolo è seguitissimo. I suoi follower sono notevolmente aumentati dopo essersi fatto conoscere a Uomini e Donne. Sul social condivide foto sue spesso in vacanza, o in mezzo a paesaggi naturali suggestivi.

Diversi sono anche gli scatti a Formentera, dove spesso l’Alchimista va per lavoro durante la stagione estiva. Condivide poi foto di shooting lavorativi e talvolta scatti con suoi familiari, come con la mamma o in ricordo del nonno, venuto a mancare 6 anni fa.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è single, la fidanzata di Davide Basolo era Elena Benedini, che prima di tutti ha reso nota la sua partecipazione al programma di Canale 5, con delle storie su Instagram. I due sono rimasti in ottimi rapporti. Ex tronista è stato anche corteggiatore di Giovanna Abate, ma non è mai nata una storia tra i due, perché non venne scelto.

Partecipa all’edizione 2020 di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore della tronista Giovanna Abate. Il giovane si presenta in incognito, facendosi chiamare Alchimista.

Prima si fa conoscere tramite messaggi, poi si incontra con la ragazza indossando la maschera di Salvador Dalì, in onore della sua serie preferita, “La casa di carta”.

Dopo circa un mese di conversazioni telefoniche ed incontri mascherati, il 22 Maggio 2020 rivela la sua identità alla tronista. Si fa vedere per la prima volta nello studio di Uomini e Donne il 27 Maggio.

L’8 Giugno 2020, il giorno della scelta, tuttavia Giovanna gli preferisce Sammy Hassan, terminando così l’esperienza.

Il 30 Giugno 2021 sbarca in Sardegna come nuovo tentatore dell’edizione 2021 di Temptation Island, programma in onda in prima serata su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Nella presentazione rivela di star scrivendo il suo primo romanzo.

