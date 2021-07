Chi è Tony Pipitone oggi, dove vive e che fine ha fatto: biografia

Padre di Denise, chi è Tony Pipitone oggi, che fine ha fatto, dove vive e con chi si è risposato: biografia, età, foto, moglie, figli e notizie dalla sua intervista a Quarto Grado.

Nato intorno agli anni 60, non si conosce con precisione la sua data di nascita né il segno zodiacale. Non conosciamo il suo peso né la sua altezza. Fisico longilineo, grandi occhi verdi e viso dai tratti marcati. Indossa spesso occhiali dalla montatura spessa. Appare con vestiti casual, magliette semplici e jeans.

Conosce Piera Maggio quando la giovane ha solo 18 anni, nel 1989. Nel 1993 hanno il loro primogenito, Kevin.

Non sappiamo con precisione dove vive Tony Pipitone, molto probabilmente ancora a Mazara Del Vallo, in Sicilia. L’uomo non ha social né ama apparire in tv, per questo conosciamo pochissimo di lui. Sappiamo che svolge la professione di muratore e che, ai tempi della sparizione di Denise, approfondiva i suoi studi frequentando scuole serali.

Lascia la Sicilia quando il figlio maggiore ha solo 3 anni. Torna circa tre volte l’anno. Decide di ristabilirsi a Mazara quando Denise ha 2 anni e Kevin 10. Quando la figlia scompare, chiede alla moglie di rimanere in casa, per mantenere l’apparenza di una famiglia unita, ma la donna rifiuta.

Dopo il divorzio con Piera Maggio, lascia la casa.

Della sua vita privata e sentimentale sappiamo che è sposato, la moglie di Tony Pipitone si chiama Marisa. L’uomo rivela che con lei, ad oggi, ha ritrovato la felicità. Ex moglie è Piera Maggio, i due hanno un figlio, Kevin.

Il rapporto con Denise di Tony Pipitone, chi è nell’inchiesta

Nonostante molti lo conoscono come padre di Denise, Tony Pipitone chi è oggi, e perché non è il papà biologico della bambina scomparsa, non tutti lo sanno.

L’uomo è perlopiù assente nell’inchiesta svolta sulla sparizione della bambina. Addirittura Piera Maggio, rivela l’ex marito, avrebbe richiesto esplicitamente di non fare il suo nome in tv e durante le ricerche.

Appare per le prime volte in tv nel 2021, in un’intervista a Quarto Grado, dopo 17 anni. In questa circostanza rivela quali erano i rapporti con la figlia scomparsa.

Rivela di essere venuto a conoscenza di non essere il padre biologico di Denise proprio il giorno della scomparsa della bimba, il primo settembre del 2004. Nonostante questo, si dichiara a tutti gli effetti padre della bambina, che infatti porta il suo cognome.

Nella trasmissione di Rete Quattro ricorda che, dopo un periodo di lontananza in Toscana per lavoro, ritorna in Sicilia quando la bambina ha 2 anni.

Con lei ha un bellissimo rapporto. La bambina dorme ogni notte con lui, vive con lei dei momenti indimenticabili. Racconta che la bambina giocava solo con i cuginetti e non era abituata a dare confidenza ad estranei.

Il primo settembre torna da lavoro alle 12 e 10 e la stavano già cercando. L’ultima volta era stata vista giocare con i parenti stretti alle 11 e 30. Partecipa alle ricerche andando in giro per il paese e seguendo le varie piste.

In una sua ultima testimonianza alla procura, getta i propri sospetti su Matteo Marino, ex marito di Giacoma, sorella di Piera. Racconta episodi inquietanti circa il Marino che, era solito leggere libri di pratiche magiche e sataniche. Secondo lui, Matteo potrebbe aver preso di mira la bambina per colpire indirettamente Giacoma.

Cosa fa nella vita Tony Pipitone chi è oggi e che fine ha fatto

Dopo le notizie di cronaca che hanno riguardato la figlia Denise, dove vive e che fine ha fatto, Tony Pipitone chi è oggi, sono molti a chiederselo. Pur non avendo tante informazioni sul suo conto, appare a Quarto Grado replicando alle accuse fatte dall’ex moglie, che lo aveva definito un padre assente.

L’uomo, attraverso una lettera resa pubblica, vuole raccontare di aver amato tantissimo la sua famiglia e di essersi trasferito in Toscana, nel 1998, solo per garantire loro un futuro migliore ed una posizione economica più agiata.

Scrive che ogni mese inviava dei vaglia, quasi l’intero compenso, per sostenere economicamente la famiglia.

Tornava tre volte l’anno in Sicilia a trovare i suoi affetti. Nel 1999 chiede all’ex moglie e al figlio Kevin di salire con lui in Toscana, ma è la donna a non voler abbandonare la Sicilia.

Nonostante per tutto questo tempo sia rimasto in silenzio, l’uomo afferma di non esser mai stato assente nelle ricerche della bambina e di aver partecipato ai tre gradi di giudizio con il legale che lo ha sempre informato su tutto in questi 17 anni.

Ad oggi, rivela di essere un uomo più consapevole e di aver ritrovato la sua serenità insieme alla nuova moglie Marisa.

