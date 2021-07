Estrazione VinciCasa di oggi 10 luglio 2021: numeri vincenti online

Combinazione estrazione VinciCasa di oggi 10 luglio 2021: da questa pagina, previsioni, ritardatari e numeri vincenti del concorso di stasera online.

I numeri vincenti e la combinazione del giorno capace di far vincere una nuova casa non vanno in vacanza. Anche stasera si terrà un nuovo appuntamento con la fortuna che consente di realizzare uno dei sogni più ambiti: diventare proprietario di un immobile. Al costo di € 2 è possibile prendere parte alla originale ed innovativa lotteria di Sisal. L’ultima estrazione della lotteria di Win for life fa parte del concorso 191/21. Insieme ai risultati relativi all’appuntamento odierno, sarà possibile anche conoscere i premi in palio questo sabato sempre su questa pagina.

L’appuntamento con l’estrazione Vincicasa oggi è in diretta live. Dalle 20.00 sarà possibile conoscere i numeri vincenti e verificare la vincita direttamente on-line. Ricordiamo che gli importi delle quote dipendono dal montepremi e dal numero di giocatori che concorre all’assegnazione dei rispettivi premi di consolazione.

Estrazione VinciCasa di oggi 10 luglio 2021: previsioni, ritardatati e numeri vincenti in diretta online

Aggiornando questa pagina a partire dalle 20.00 di questo sabato sera, sarà possibile conoscere i numeri della lotteria di Win for life. Ricordiamo l’appuntamento si rinnoverà anche domani, sempre alle 20.00 e come sempre in diretta live. Per giocare prendere parte al prossimo concorso, basta aggiornare convalidare al costo di due euro una combinazione da cinque numeri compresi da 1 a 40.

Chi vinca avrà certamente l’imbarazzo della scelta nel variegato mercato immobiliare italiano. Non sono poche le proposte del mercato immobiliare che lasciano stupiti e sorpresi. È il caso ad esempio della casa albero a Torino, nata dall’idea di un architetto creativo e di certo ambientalista. Una casa romantica, diventata una delle residenze più originali ed ambite sul mercato italiano. L’originale residenza è stata battezzata “25 verde” ed è un edificio residenziale di recente costruzione. Ma chi indovina i numeri alle estrazione VinciCasa di oggi 10 luglio 2021, potrebbe anche negli ancora più originali trulli pugliesi. Case a pianta circolare e tetto conico, che possono diventare un’alternativa rustica allo stress metropolitano.

Combinazione VinciCasa: quote e premi concorso

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Finora a vincere grazie alla lotteria di Win for life sono state oltre 170 persone. Ci sono ancora diverse regioni che dove non è stata indovinata nessuna combinazione vincente. Altre invece che la fortuna ha premiato più di una volta, come nel Lazio, la regione più fortunata, e che ha potuto riscuotere per oltre 30 volte il premio di prima categoria: sono 31 le case vinte finora. Una casa sui colli romani potrebbe essere il massimo per la maggior parte dei romani. Ma chi vuole fare una scelta inusuale, può optare per castello fortezza, con annesse prigioni sotterranee, torri d’avvistamento, ponte elevatore, situato nel piacentino. Un altro annuncio bizzarro, segnalato sul sito ufficiale della lotteria di Win for life, per chi è indeciso su come destinare il soldi della vincita.