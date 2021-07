Estrazione VinciCasa di oggi 30 luglio 2021: combinazione vincente

Numeri vincenti estrazione VinciCasa di oggi 30 luglio 2021: previsioni, ritardatari e in diretta schedina con la combinazione vincente, quote e premi.

Anche questovenerdì sera sarà possibile conoscere in diretta live la cinquina che darà diritto alla riscossione del premio di prima categoria del valore di mezzo milione di euro. Per vincere è quindi necessario indovinare cinque numeri compresi da 1 a 40, che saranno estratti stasera. Ma il regolamento prevede anche tanti premi di importo variabile per chi riuscirà ad indovinare almeno due dei cinque numeri estratti.

L’estrazione Vincicasa oggi 30 luglio 2021 è la penultima del mese. Per prendere parte ai prossimi sorteggi basta recarsi in uno degli oltre 40.000 punti vendita situati su tutto il territorio nazionale. E’ qui che si gioca la schedina, scegliendo i numeri sulla tabella dedicata. Tra le modalità di partecipazione alla lotteria, vi è l’indicazione a voce direttamente al ricevitore delle cifre che si intende giocare. Oppure si gioca anche on-line, sui siti abilitati alla raccolta scommesse.

Estrazione VinciCasa di oggi 30 luglio 2021: previsioni, ritardatari e numeri vincenti concorso

Molti che hanno preso parte all’estrazione Vincicasa oggi 30 luglio 2021 avranno di certo speso qualche secondo per valutare quali potrebbero essere i numeri da giocare stasera. Tra le cifre più giocate, vi sono quelle legate a ricordi particolari di eventi e ricorrenze che hanno caratterizzato la propria vita. Inoltre tra i numeri giocati più spesso, ci sono anche quelli casuali, scelti senza pensarci troppo, oppure assegnati direttamente dal sistema Quick Pick.

Molti giocatori decidono invece di seguire gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. E di puntare quindi € 2 su alcuni numeri ritardatari e frequenti che sono segnalati proprio nell’archivio, che contiene anche i risultati del concorso di ieri giovedì 29 luglio 2021.

Durante le ultime quattro settimane sono stati assegnati due immobili in tutto. Una vincita c’è stata a Padova dove si è recata la dea bendata ed ha consegnato nuovamente il premio di prima categoria. Poi è stata la volta della Campania. Esattamente in provincia di Salerno c’è stata l’ultima vincita che ha fatto esultare l’ennesimo vincitore, che potrà quindi comprare la casa dei propri sogni entro due anni.

Combinazione VinciCasa: quote e premi di stasera

I numeri estratti sono seguiti dai risultati relativi a quote premi che è possibile riscuotere subito dopo la pubblicazione dei risultati sul bollettino di gioco. Per la riscossione delle vincite, è necessario evitare di protrarre troppo il termine consentito dal regolamento di gioco. In particolare i premi si possono riscuotere entro e non oltre il 45º giorno successivo alla pubblicazione della combinazione vincente. La scadenza si protrae fino al 60º giorno nel caso in cui ci si rechi presso gli uffici Sisal di Roma e Milano, dove solitamente vengono riscosse le vincite milionarie.