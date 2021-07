Estrazioni del Lotto 1 luglio 2021, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto oggi 1 luglio 2021, numeri vincenti in diretta del Simbolotto, SuperEnalotto 78 21 con Jolly e Superstar e 10eLotto di stasera.

Verifica vincite Superenalotto e Lotto stasera in diretta live. Questo consentirà di conoscere in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi alle estrazioni di oggi giovedì 1 Luglio 2021. Il tabellone con i numeri usciti su tutte le ruote si aggiornerà in maniera automatica. In questo modo sarà possibile seguire live lo streaming con i numeri vincenti di stasera. Ricordiamo che questo giovedì 1/7/21 si gioca l’ultima estrazione Superenalotto numeri e vincite saranno disponibili alle re 20,15. Per conoscere invece i risultati e premi dei precedenti concorsi, c’è l’archivio di Controcampus sempre aggiornato. Anche le estrazioni del Lotto di oggi 1 luglio 2021 sono in diretta. Si terranno per consentire a tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei risultati relativi al concorso numero 78 di quest’anno.

Estrazioni del Lotto 1 luglio 2021, numeri vincenti dalle ruote e Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 81 85 48 86 38 Cagliari 36 27 25 69 84 Firenze 35 36 70 18 15 Genova 31 9 4 58 21 Milano 38 49 39 29 40 Napoli 35 31 61 4 5 Palermo 67 15 12 41 45 Roma 70 15 59 55 78 Torino 84 42 69 34 73 Venezia 28 59 52 11 76 Nazionale 47 60 66 31 28

SIMBOLOTTO OGGI GIOVEDì 1 LUGLIO 2021: 34,40,13,43,30

Tra i ritardatari più significativi da segnalare all’estrazione del Lotto 1 luglio 2021, c’è sempre il 24 su Firenze che manca da 123 concorsi. Il 16 su Venezia manca da 85 appuntamenti di gioco. Non ci sono novità sulla ruota di Napoli. Infatti il principale numero ritardatario è il 33 che manca all’appello da 72 turni.

Alle estrazioni del Lotto oggi continua a mancare il 16 sulla ruota di Bari da 84 turni. Sulla ruota di Cagliari è il 13 il principale ritardatario, non uscendo da 72 concorsi. Il prossimo è il 22 su Genova che ha raggiunto le 65 assenze consecutive. Sulla ruota di Milano il 69 non esce da 74 turni, mentre su quella di Palermo l’attesa è tutta per il 46 a quota 51 ritardi. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco segnalando gli ultimi due numeri ritardatari al Lotto. Stasera si continua ad aspettare il 64 su Roma che ha totalizzato 64 assenze di fila. Mentre sulla ruota Nazionale l’attesa è tutta per il 22 che non esce da 111 turni.

Risultati SuperEnalotto oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 89 8 11 86 44 88 Numero Jolly 31 Numero SuperStar 8

Nessun “6” nel concorso di martedì 29 giugno e il Jackpot raggiunge i 48,7 milioni di euro. Sono tre i punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 56.569,66 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 40.338,00 ciascuno. Quote e vincite del Superenalotto fi ieri si possono trovare al link precedente, che fa riferimento al concorso giocato martedì 29 giugno 2021. Mentre per tutto gli aggiornamenti relativi alle estrazioni del Lotto di stasera, aggiorna questa pagina. Tutte le informazioni relative al regolamento delle lotterie, è sul sito ufficiale del gioco o sulla pagina istituzionale dei giochi.

Estrazione 10eLotto di oggi 1 luglio 2021 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 9 15 25 27 28 31 35 36 38 39 42 48 49 59 67 70 81 84 85 Numero Oro 81 Doppio Oro 81 85

La fortuna premia Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, con una vincita complessiva di quasi 137mila euro. Con una giocata da 2 euro sui numeri 8-9-44-66 sulla ruota di Firenze, un giocatore ha fatto quattro terni e una quaterna, per un totale di 124.500 euro. Gli stessi numeri giocati su tutte le ruote hanno fruttato altri 12.450 euro. In tutta Italia sono state distribuite vincite per oltre 5,4 milioni di euro. Festa grande a Caorle (VE), dove nell’ultimo concorso del 10eLotto sono state centrate ben cinque vincite da 200mila euro ciascuna. L’ultimo concorsoha distribuito 27 milioni di euro, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.