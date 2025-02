Per ogni ruota estrazioni del Lotto 22 febbraio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 23 25 e 10eLotto con Extra.

Questa sera si seguono in diretta le estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di Lottomatica e Sisal. Come accade tre volte a settimana su Controcampus.it, tutti i giocatori avranno modo di poter verificare la vincita on-line direttamente su questa pagina. Esattamente il martedì, giovedì e sabato sera l’aggiornamento in tempo reale consente di poter scoprire subito gli ultimi estratti. Ma come visualizzare correttamente tutti i risultati dell’ultima estrazione del Lotto di oggi? Come conoscere in anteprima i numeri vincenti del Superenalotto 22 Febbraio 2025? È molto semplice poter assistere come in uno streaming video alla pubblicazione dei numeri. Ci sono diversi pulsanti che consentono di poter effettuare l’aggiornamento in tempo reale. Quelli del proprio smartphone, solitamente situati in alto a destra. Oppure ci sono i pulsanti indicati all’interno dell’articolo.

Estrazioni del Lotto 22 febbraio 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 13 49 17 39 48 Cagliari 56 44 7 27 16 Firenze 42 38 70 71 80 Genova 8 11 55 61 47 Milano 57 47 9 66 51 Napoli 57 72 39 24 25 Palermo 8 77 16 26 34 Roma 28 83 11 6 26 Torino 71 52 60 28 61 Venezia 33 38 12 66 82 Nazionale 84 12 87 51 70

Per visualizzare correttamente i risultati delle estrazioni del Lotto di oggi martedì 22 febbraio 2025, basta andare sul link Aggiorna Diretta Live da Qui in alto alla pagina. Ricordiamo quali le ultime nostre novità relative all’aggiornamento delle statistiche di gioco.

In cima alla classifica dei ritardatari c’è l’8 sulla ruota di Napoli che ha raggiunto le 130 assenze consecutive. Segue poi il 53 sulla ruota di Roma che raggiunge le 106 assenze consecutive. Mentre il numero 67 sulla ruota di Firenze manca da 111 turni. Il prossimo da segnalare è l’8 sulla ruota di Cagliari che non si vede da 87 turni. Sulla ruota di Venezia il 13 ha raggiunto i 107 ritardi. All’estrazione del Lotto oggi il numero 80 sulla ruota di Milano manca da 71 turni. Sono in tutto 87 i ritardi dell’8 sulla ruota di Genova. Mentre la classifica dei ritardatari al Lotto prosegue con il 75 sulla ruota Nazionale che manca da 18 concorsi.

Infine si segnalano anche l’11 sulla ruota di Bari che non esce da 62 giornate. Il numero 67 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 100 assenze consecutive; Infine l’aggiornamento delle statistiche di gioco si conclude con il 59 su Torno a quota 81 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 52 35 40 48 49 89 Numero Jolly 24 Numero SuperStar 32

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 160,1 milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 27.835,95 euro a testa. Grande attesa per i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta stasera 22 febbraio 2025, quote e vincite disponibili dalle 20,30. A distanza di 9 mesi esatti dall’ultimo “6”, SuperEnalotto ha raggiunto un montepremi da capogiro, il quarto più alto nella storia del gioco: l’estrazione di martedì 22 febbraio metterà in palio 160,1 milioni di euro, ad oggi il Jackpot più alto al mondo.

Risultati 10eLotto di oggi 22 febbraio 2025: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 8 11 13 17 28 33 38 42 44 47 49 52 56 57 70 71 72 77 83 Numero Oro 13 Doppio Oro 13 49 Numero Gong -

La Campania torna protagonista nel concorso del 19 febbraio sono arrivate vincite per un totale di quasi 200 mila euro. La più importante ha premiato un giocatore di Nola, in provincia di Napoli, che ha centrato una quaterna da 120 mila euro. Marche protagoniste del concorso del 10eLotto di sabato 19 febbraio con vincite complessive per 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 522, 5 milioni dall’inizio dell’anno.

Combinazione 10eLotto extra di oggi 22 febbraio 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 9 12 16 24 26 27 39 48 51 55 60 61 66 80