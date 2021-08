Buon San Lorenzo 2021: frasi di auguri e immagini con stelle

Frasi di buon San Lorenzo 2021 per fare gli auguri ad amici e colleghi la notte dei desideri del 10 agosto: messaggi, immagini stelle e video da condividere su Facebook.

In questo periodo dell’anno, la Terra attraversa la parte “debole” della Via Lattea, con il luminoso nucleo galattico invisibile prima dell’alba. Quando non c’è inquinamento luminoso dalla Luna o da altre sorgenti luminose vicine, anche questa fioca fascia di stelle diventa visibile ad occhio nudo nelle giuste circostanze. Uno spettacolo naturale che in tanti si soffermeranno a guardare. Per celebrare questo evento, ecco le migliori citazioni sulle stelle cadenti, frasi di buon San Lorenzo 2021 per Whatsapp e Facebook ed immagini di stelle luminose.

Frasi di buon San Lorenzo 2021 per fare gli auguri ad amici la notte dei desideri del 10 agosto

Le frasi sulle stelle cadenti più belle, citazioni tratte da poesie e filastrocche. Ecco tante idee per fare gli auguri di buon San Lorenzo 2021 a tutti. Le migliori immagini di San Lorenzo per Whatsapp e Instagram, le citazioni più belle per la notte delle stelle cadenti.

Dal caos nasce sempre una stella. Charlie Chaplin

Un sogno senza stelle è un sogno dimenticato. Paul Eluard

Tutte le nostre passioni riflettono le stelle. Victor Hugo

Ognuno è nato sotto una stella di Betlemme. Mazouz Hacène

Siamo tutti polvere di stelle. Buona notte di San Lorenzo!

È giunto il momento di riaccendere le stelle. Guillaume Apollinaire

La pioggia posa specchi di stelle sul terreno. Jules Renard

Stella brillante, perché non ho la tua costanza? John keats

Chi raccoglie un fiore disturba una stella. Theodore Monod

Chi cerca la luna, non vede le stelle. Buon San Lorenzo 2021!

Se miro al sole, posso colpire una stella. P. T. Barnum

Quando il sole sorge, le stelle si spengono. Nema El Kory

La moralità deve essere la stella polare della scienza. Stanislas de Boufflers

L’ho visto seduto sulla luna a pescare le stelle. Felix Leclerc

Una citazione è una stella che può essere utilizzata come guida. Mazouz Hacene

Le stelle sono l’areopago benevolo della luna. Kheira Chakor

Seconda stella a destra e dritta fino al mattino. Peter Pan

È nelle stelle che brilla la luce dei sogni. Sonia lahsaini

Le stelle sono nel cielo come le lettere di un libro. San Massimo il Confessore

Tutto il lavoro è nobiltà che si appende a una stella. Raoul Follereau

Le stelle sono gli occhi degli angeli che vegliano su di noi. Buon San Lorenzo 2021!

È solo quando è buio che le stelle brillano. Winston Churchill

Se lo sfidiamo, il destino abbandona la stella più alta. George Gordon

Chi è guidato da una stella non guarda mai indietro. Leonardo DeVinci

Immagini stelle cadenti con frasi da inviare il 10 agosto

Quale modo migliore di iniziare questa giornata, se non inviando immagini di buongiorno e buon San Lorenzo 2021? In attesa che cali il Sole e si illumini la volta celeste con le meteore, si possono inviare bellissime frasi sulle stelle cadenti. Ecco le migliori citazioni e frasi di buon San Lorenzo per il 10 agosto.

Una stella brilla con la sua luce, l’apparenza risplende con la sua anima. Mazouz Hacene

Bambini la cui memoria ricorda la discesa dalle stelle. Werner Lambersy

Il genio è ciò che può far vedere le stelle in pieno giorno. Alphonse Esquiros

Vecchio, i tuoi occhi sono come il riflesso di una stella in un solco. Jules Renard

Quando la terra sarà consumata, l’umanità si sposterà verso le stelle. Gustave Flaubert

L’uomo è un modo in cui le stelle conoscono le stelle. George wald Il

Il Sole è l’unica stella della tolleranza, brilla per tutti. Kheira Chakor

La vita è una montagna ma le stelle sono così belle da guardare. Sandra Dulier

I sogni, i desideri e le speranze sono i protagonisti delle nostre vite! Michel Bouthot

Brilliamo tutti come la luna e le stelle e il sole … John Lennon

Se la luminosità delle stelle raddoppiasse, l’universo sarebbe per sempre buio. J ohann Wolfgang von Goethe

Le stelle hanno il loro vero riflesso solo attraverso le lacrime. Vladimir Nabokov

Perché vuoi atterrare sulla luna quando hai le stelle? Etienne Daho

La saggezza non può essere appresa, brilla nella tua stella. Paul Flemming

Ricordati di guardare le stelle e non i tuoi piedi. Stephen Hawking

Quando arriva la fine, non andrai alla polvere, ma volerai sulle stelle! Antun Simic

Troverai l’amore seguendo la stella che è destinata a te. Buon San Lorenzo 2021!

Se a mezzogiorno il re ti dice che è buio, contempla le stelle. Proverbio persiano

La società ha bisogno di poeti, proprio come la notte ha bisogno di stelle. Stanislas de Boufflers

Anche le stelle si spengono un giorno: sii umile nella vita. Franck Ntasamara

Frasi sulle stelle, aforismi per San Lorenzo e citazioni celebri

Le frasi di buon San Lorenzo 2021 più belle sono le citazioni e gli aforismi sulle stelle cadenti. Ecco un elenco di messaggi, riflessioni e poesie sulle meteore e sulle stelle di San Lorenzo per gli auguri di buon 10 agosto.

Il nero deve essere accentuato affinché appaia la prima stella. Christian Bobin

L’ignoranza è la notte dello spirito, e una notte senza luna e stelle. Proverbio cinese

Tanto vale puntare alla luna, perché anche se fallisci finisci tra le stelle. Oscar Wilde

Il mondo mi sta inseguendo, anche le stelle sono cani sulle mie tracce. Erri de Luca

La pazienza è una virtù che ti permette di raggiungere le stelle della felicità. Dominique Hanneuse

La poesia dovrebbe essere come la stella, che è un mondo e sembra un diamante. Juan Ramon Jimenez

Chi non osa guardare in faccia il sole non sarà mai una stella. William Blake

Se non puoi essere una stella nel firmamento, sii una lampada nella tua casa. Proverbio arabo

Devo il mio successo alla mia cultura e alle mie stelle fortunate.

Se la capra avesse una coda più lunga, potrebbe spazzare via le stelle. Proverbio ceco

Vorrei essere accanto a te, come quella stella laggiù vicino alla luna.

Sono le stelle, le stelle lassù che governano la nostra esistenza. William Shakespeare

Ci sono lacrime d’amore che dureranno più a lungo delle stelle nel cielo. Charles Peguy

Passando da una stella alla luna, corri il rischio di finire nel vuoto. Buon San Lorenzo 2021!

I giorni sono tanti. Ogni giorno ha il suo sole, ogni notte ha le sue stelle.

La nostra stella è dentro di noi, e dipende da noi se è buona o cattiva. Charles Beaudoin

Sei bella come le incantevoli notti di settembre con la luna e le stelle!

E le stelle a loro volta, come torce funebri, fanno il funerale della giornata. Jean Racine

Il piacere è rotondo come la luna e alla fine della giornata si trasforma in una stella cadente. Marc Gendron

Non puoi camminare guardando le stelle quando hai un sasso in una scarpa. Proverbio cinese

