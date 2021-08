Estrazione del Lotto del 28 agosto 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto del 28 agosto 2021, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 103 21 e 10eLotto di stasera.

Stasera si giocano le estrazioni del Lotto e Superenalotto del 28 agosto 2021. Verifica Vincita on-line e scopri subito se sei tra i più fortunati. All’estrazione del Lotto in diretta oggi tutti i numeri vincenti si conosceranno in tempo reale. E per vincere basta indovinare almeno una delle sorti sulle quali sono state effettuate le puntate. Invece per vincere invece al Superenalotto di sabato 28/8/21 è necessario fare almeno ambo. Quanto si vince poi lo stabiliranno le quote del concorso 103 21 che si conosceranno pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali.

L’estrazione del Lotto di oggi si concluderà poi con la pubblicazione dei numeri usciti su tutte le ruote stasera. La tabella si aggiornerà in maniera progressiva come in uno streaming video. L’appuntamento è come sempre fissato per le 20.00 di questo sabato sera. Seguiranno poi la combinazione del Simbolotto, del Superenalotto e del 10 e Lotto serale. Le vincite più alte realizzate durante la serata, saranno segnalate al prossimo sorteggio. Ecco intanto le ultime novità.

Estrazione del Lotto del 28 agosto 2021, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 78 36 23 68 86 Cagliari 58 9 25 53 60 Firenze 80 47 68 12 52 Genova 84 1 73 85 6 Milano 64 87 60 83 57 Napoli 54 14 42 37 41 Palermo 51 35 30 39 21 Roma 30 22 55 51 75 Torino 75 73 82 86 36 Venezia 66 72 19 23 7 Nazionale 62 22 86 18 10

SIMBOLOTTO DEL 28 AGOSTO 2021: 8,19,28,33,11

L’archivio contiene tutti gli ultimi aggiornamenti relativi a frequenti e ritardatari. Ricordiamo che la riscossione dei premi può avvenire solamente nel caso in cui non sono state superate le scadenze previste dal regolamento di gioco. In genere i giochi di fortuna prevedono un limite temporale fissato a 60 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale.

All’estrazione del Lotto oggi sabato 28 Agosto 2021 non ci sono particolari novità tra i numeri usciti da più tempo. Infatti tra i ritardatari c’è l’89 su Firenze che conta 88 assenze consecutive. Segue poi il numero 16 su Venezia che non esce da 110 turni, mentre il 48 su Torino ha totalizzato 109 assenze di seguito. Il numero 49 sulla ruota di Genova ha totalizzato 66 ritardi. Il numero 45 sulla ruota di Cagliari non è estratto dall’urna da 78 turni. Il 40 su Bari sabato 28/8/21 raggiunge le 89 assenze consecutive. Ed in ultimo è da segnalare anche il 46 su Palermo che manca all’appello da 76 giornate.

Gli altri ritardatari da segnalare alle estrazioni del Lotto stasera sono il 69 su Milano che conta 99 turni di assenza. Sulla ruota di Napoli il 78 non esce da 58 turni. Sulla ruota di Roma l’87 è a quota 87 ritardi consecutivi. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il numero 79 sulla ruota Nazionale che manca ormai da 93 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 56 54 76 77 63 44 Numero Jolly 61 Numero SuperStar 75

Nessun “6” nel concorso di giovedì 26 agosto e il Jackpot vola a 73,3 milioni di euro. Sono stati centrati tre “5” a Codroipo (UD), Calasetta (SU) e Rimini dal valore di 55.962,82 euro ciascuno. A segno anche un “4Stella” da oltre 43mila euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa all’estrazione del Lotto in diretta, i numeri del Superenalotto oggi anche saranno pubblicati in tempo reale con quote e vincite relative al concorso 103 21.

Risultati 10eLotto di oggi sabato 28 agosto 2021 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 9 14 22 30 35 36 47 51 54 58 64 66 72 73 75 78 80 84 87 Numero Oro 78 Doppio Oro 78 36

A Milano il concorso di giovedì 26 agosto ha regalato 41.400 euro a un giocatore che ha scelto quattro numeri (9 32 35 38 proprio sulla ruota milanese), centrando quattro terni e una quaterna. Complessivamente, i sorteggi hanno distribuito premi per oltre 4 milioni. Il 10eLotto premia la Puglia: nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Bari ha centrato un 9 Oro da 50 mila euro con una giocata da 2 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 19,6 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.