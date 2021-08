Estrazione del Lotto oggi 31 agosto 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

R. C.

I numeri delle estrazioni del Lotto in diretta oggi martedì 31 Agosto 2021 si conosceranno alle 20,00. Per verificare la vincita on-line basta aggiornare all’orario indicato. Anche al Superenalotto stasera torna puntuale l’appuntamento con la combinazione che assegnerà il jackpot da oltre 70 milioni di euro. I primi numeri vincenti dell’estrazione del Lotto 31 Agosto 2021 ad essere pubblicati saranno quelli della ruota di Milano. Segue poi Napoli, Genova, Bari, Torino. Tre volte a settimana si tiene l’appuntamento con la fortuna che consentirà a numerosi giocatori di vincere nuovamente premi in denaro.

La maggior parte delle giocate è stata effettuata presso le ricevitorie di Lottomatica. Numerosi sono coloro i quali tentano la sorte on-line. Ma la maggior parte delle convalide avviene proprio nei giorni martedì, giovedì e sabato sera, quando a distanza di poche ore saranno noti i risultati ufficiali. Vediamo quindi le ultime novità segnalate dall’archivio nell’ultimo sorteggio del mese di Agosto 2021.

Aggiorna diretta live qui Bari 22 57 32 43 79 Cagliari 1 51 26 19 32 Firenze 59 35 8 53 10 Genova 39 15 66 76 75 Milano 38 71 69 88 30 Napoli 44 4 76 32 77 Palermo 70 16 64 41 81 Roma 25 65 84 63 17 Torino 47 32 74 19 73 Venezia 73 62 17 71 27 Nazionale 77 40 80 89 6

SIMBOLOTTO STASERA MARTEDì 31/8/2021: 10,4,31,7,17

Per conoscere i risultati delle estrazioni del lotto in diretta basta aggiornare alle 20.00 il tabellone presente di seguito. Ricordiamo che i risultati e i numeri estratti usciti su tutte le ruote saranno poi segnalati nell’archivio dove è possibile verificare anche gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco. Tanti giocatori si lasciano condizionare proprio dai ritardatari e frequenti per provare a fare le giuste previsioni di gioco.

Non sono poche le novità che costantemente vengono riportate sui numeri ultracentenari. Attualmente continua ad essere l’89 su Firenze il ritardatario più longevo della ruota, avendo totalizzato 89 assenze consecutive. All’estrazione del Lotto oggi altro ritardatario è il 48 su Torino che non esce da 110 turni. Seguono poi il 40 su Bari a quota 102 assenze, mentre il 45 su Cagliari è a quota 79 ritardi. Altro ritardatario più significativo è il 46 su Palermo che non esce da 77 sorteggi.

Al concorso 104/21 del 31 agosto continua l’attesa anche per il 69 sulla ruota di Milano che non esce da 100 concorsi. Il numero 78 sulla ruota di Napoli ha totalizzato 59 ritardi, mentre il numero 87 sulla ruota di Roma non esce da 88 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco, i numeri 16 su Venezia e 79 sulla ruota Nazionale, che contano rispettivamente 111 e 94 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 76 3 77 10 44 5 Numero Jolly 19 Numero SuperStar 71

Nessun “6” nel concorso di sabato 28 agosto e il Jackpot vola a 74,4 milioni di euro. Sono stati centrati quattro “5” da 50.770,11 euro ciascuno a Taranto, Pradamano (UD), Rivoli (TO) e Vimercate (MB). A segno anche tre “4Stella” da 47mila euro. Le probabilità di fare 6 non sono incoraggianti, c’è da dire. Ma ad ogni concorso il numero dei partecipanti è ripreso a salire e di certo a seguire le estrazioni del Lotto e Superenalotto 31 Agosto 2021 in diretta sacrano nuovamente in tanti che sperano così di poter verificare subito la vincita.

Combinazione 10eLotto di oggi 31 agosto 2021: numeri vincenti estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 15 16 22 25 32 35 38 39 44 47 51 57 59 62 65 70 71 73 Numero Oro 22 Doppio Oro 22 57

È finita a Taranto la vincita più alta dell’ultimo concorso che ha regalato 32.608,70 euro a un giocatore che centrato tutti i segni del Simbolotto. L’ultimo concorso ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 761 milioni dall’inizio dell’anno. Il 10eLotto premia la Lombardia: nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore di Milano ha centrato un 9 da 20 mila euro con una giocata da 1 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 21,5 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.