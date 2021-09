Estrazione MillionDAY 10 settembre 2021: risultati di oggi online

Schedina estrazione MillionDAY 10 settembre 2021 in diretta: aggiorna per conoscere i risultati di oggi, numeri vincenti da qui online.







I numeri estratti alla combinazione di stasera si conosceranno alle ore 19,00. Scopri subito qual è la cinquina dell’estrazione MillionDay di oggi venerdì 10 settembre 2021 che darà diritto alla riscossione del premio di prima categoria. Ogni giorno si può vincere 1 milione di euro. Poche regole per un gioco semplice, che in poco tempo si conferma essere una delle novità più apprezzate tra i giochi di sorte lanciati nell’ultimo periodo dai concessionari Sisal e Lottomatica.

Di certo il prezzo ridotto del costo della giocata del valore di € 1, ha contribuito ad accrescerne la partecipazione. Per prendere parte al Million Day oggi ci sono diverse possibilità. Innanzitutto, recandosi presso un punto vendita Lottomatica, la classica ricevitoria dove si giocano i numeri, si acquistano le ricevute da gioco e si effettuano i pagamenti di tributi e bollette. In Italia sono tantissimi i cosiddetti sali e tabacchi, dove ci si incontra anche per svolgere commissioni o per una pausa caffè. La diffusione capillare delle ricevitorie ha contribuito certamente a rendere la partecipazione al gioco più semplice ed immediata.

Estrazione MillionDAY 10 settembre 2021: aggiorna per conoscere i numeri vincenti di oggi

La pubblicazione dei risultati avviene su Controcampus.it sempre in diretta. Per chi segue quindi tutti gli aggiornamenti delle statistiche di gioco, non deve fare altro che verificare quotidianamente sempre su Controcampus, quali sono le ultime novità che riguardano frequenti ritardatari. Naturalmente la scienza ci ricorda che ogni numero ha la stessa possibilità di uscire di tutti gli altri, e che quindi a poco servono le teorie sui numeri ritardatari e frequenti. Che un numero non esca da molto tempo, non significa che ha maggiori possibilità di essere estratto rispetto ad uno uscito di recente. E allo stesso modo, che una cifra sia estratta frequentemente, non implica necessariamente che vada considerata più fortunata di un’altra!