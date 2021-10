Chi è Conor McGregor: età, fisico, moglie, figli, casa e patrimonio

Conosciuto come Notorius, chi è Conor McGregor: biografia, età, altezza, peso, patrimonio, moglie, figli, vita privata, e caso Facchinetti a Le Iene del campione MMA.







Star irlandese delle arti marziali miste. Detiene il titolo di più vittorie nella storia della Ultimate Fighting Championship.

E’ il primo a detenere contemporaneamente due titoli mondiali, quello dei pesi piuma e dei pesi leggeri.

Nel 2015 stabilisce il record per la più veloce finalizzazione in un match titolato, sconfiggendo il campione dei pesi piuma José Aldo in soli tredici secondi.

Esordisce nel 2017 nel mondo della boxe professionistica, perdendo contro l’imbattuto Floyd Mayweather Jr. Annuncia il suo ritiro dall’MMA nel Marzo 2019.

Su di lui recentemente è stato scritto un libro nel 2019 ed edito un docu-film su Netflix nel 2017, entrambi dal titolo The Notorious, come lui stesso si fa chiamare.

E’ protagonista di diverse controversie ed episodi di cronaca: il 17 Ottobre 2021 è stato denunciato da Francesco Facchinetti, che lo ha accusato di averlo picchiato senza motivo.

Ma parlarci di lui non sarà solo la denuncia di Facchinetti, Conor McGregor chi è oggi, quanti anni ha, origini, patrimonio, carriera, moglie e figli, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Conor McGregor oggi: età, fidanzate, moglie, figli, casa e profilo Instagram di Notorious

Per scrivere una biografia e sapere chi è Conor McGregor, Instagram e video de Le Iene, ci saranno utili per scoprire età, altezza, peso, patrimonio, moglie, figli e vita privata di Notorious.

Nasce il 14 Luglio 1988 a Dublino, sotto il segno zodiacale del Cancro. E’ alto 175 cm e pesa circa 70 kg.

L’ex campione di MMA ha un fisico imponente, scolpito, da tipico lottatore. Ha corti capelli castani, barba ed occhi piccoli e scuri. Indossa spesso tenute sportive, canotte e pantaloncini.

Nel 2020 ha reso pubblica la sua trasformazione fisica documentandola tramite foto su Instagram e mostrando l’evidente aumento di massa muscolare. Rivela di star seguendo un regime alimentare specifico e degli allenamenti mirati.

Ha tantissimi tatuaggi sul corpo: sul petto un gorilla che indossa una corona e che morde un cuore, una tigre sull’addome, il suo cognome e il suo soprannome. Ha anche un crocifisso alato sulla parte posteriore del collo. Ancora un’elica di spine che gli corre lungo la spina dorsale e un conglomerato di cespugli di rose, scritte e figure umane sparse sull’avambraccio sinistro.

Ama gli animali, difatti aveva un cane Ugo, che recentemente è venuto a mancare. E’ un amante dello whisky, che è arrivato a produrre chiamandolo “Proper number 12”, dal nome del distretto di Dublino in cui è cresciuto.

E’ attivo sostenitore dei diritti LGBT, in particolare in occasione del referendum irlandese nel 2015, ha reso noto il suo sostegno alla causa del matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Il profilo Instagram di Conor McGregor è seguitissimo. Con circa 4 milioni di follower, è una star del web. Ama condividere momenti di quotidianità, con la moglie ed i figli, foto di viaggi fatti, oppure scatti ad eventi mondani a cui partecipa.

Circa le sue origini sappiamo che nasce e cresce a Dublino, per poi trasferirsi nel 2006 nella cittadina di Lucan dove si diploma ed inizia a lavorare come idraulico. Proviene da una famiglia dalle umili origini. Il padre Tony è un tassista, ma in passato aveva praticato la boxe. E’ molto legato alla madre Margaret ed ha due sorelle: Erin e Aoife.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato, la moglie di Conor McGregor è Dee Devlin, conosciuta nel 2008 in discoteca, hanno tre figli: Conor Jack junior nato nel 2017, Croia nel 2019 e Rian quest’anno.

Carriera, stipendio e patrimonio di McGregor

Molti lo conoscono come The Notorious, Conor McGregor chi è oggi, la sua carriera fin dagli esordi, non tutti la conoscono. Ripercorriamo l’intero suo percorso.

E’ un grande appassionato di sport da combattimento. Difatti sin da piccolo pratica pugilato, la kickboxing e successivamente anche il grappling come autodifesa durante gli anni scolastici.

Successivamente si avvicina anche al Capoeira e Taekwond ed è cintura marrone di Jiu jitsu brasiliano. Uno dei suoi punti di riferimento è pugile il Muhammad Ali, dal quale trae ispirazione per la tecnica di intimidire l’avversario attraverso una guerra psciologica.

Fa il suo debutto professionale l’8 marzo 2008, per la promozione londinese Cage Warriors. Tra il 2011 e il 2012 colleziona una serie straordinaria di vittorie consecutive, arrivando ad ottenere sia campionato piuma che il campionato leggero nel 2012.

Nel 2013 firma con l’UFC e nel 2015 batte il campione Jose Aldo in un record di 13 secondi, divenendo il nuovo campione indiscusso dei pesi piuma.

Il 12 Novembre 2016 affronta anche il campione dei pesi leggeri Eddie Alvarez e lo sconfigge. Diviene così il primo atleta nella storia della federazione a detenere allo stesso tempo due titoli in categorie di peso differenti.

Dopo un periodo di inattività, torna a combattere nell’ottagono all’evento UFC 229 il 6 ottobre 2018 per sfidare Khabib Nurmagomedov. Viene sconfitto al quarto round per sottomissione.

Il 26 marzo 2019, annuncia via Twitter il suo ritiro. Tuttavia torna alle arti marziali miste nel 2021, contro l’americano Dustin Poirier. Subisce il suo primo ko della carriera, ed è costretto a non giocare la rivincita a causa di una frattura alla tibia.

Nel 2021, Forbes lo ha inserito al primo posto nella classifica degli atleti più pagati al mondo, viene indicato un patrimonio di Conor McGregor di 180 milioni di dollari.

Dal pugno a Facchinetti, Conor McGregor a gli altri episodi di cronaca

Nonostante la sua imporrate carriera sportiva, viene alle cronache per l’aggressione a Facchinetti, Conor McGregor chi è, lo sappiamo per via di sevizi giornalisti come quello de Le Iene, La vita in diretta ecc. Da quel momento si accendono i riflettori sulla sta irlandese in maniera non del tutto piacevole e la stampa parla di lui ricordandolo per episodi di aggressione.

Nel 2018 in un pub di Dublino, aggredisce un uomo legato alla mafia irlandese, che in seguito sembra gli abbia chiesto 90000 sterline per risolvere la questione. Sempre nello stesso anno insieme al suo staff di venti persone assalisce il pullman che ospitava alcuni lottatori della UFC, ferendo così alcuni suoi colleghi. Si costituisce alla polizia e viene rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50000 dollari.

L’11 marzo 2019 viene arrestato dopo aver aggredito un fan in Florida e avergli distrutto a terra il telefono. Il 6 aprile 2019 invece è protagonista di una rissa ai danni di un signore all’interno di un pub, perché l’uomo aveva ripetutamente rifiutato il bicchiere di whisky offertogli dal campione.

Nel 2020 è accusato ed arrestato per violenza ai danni di una ragazza ma viene rilasciato per mancanza di prove. Nel 2021 in occasione degli MTV Video Music Awards 2021 scatta una rissa con il rapper Machine Gun Kelly, in seguito ad un presunto rifiuto da parte di quest’ultimo di fare una foto.

Ad Ottobre 2021 Francesco Facchinetti, tramite storie Instagram mostra il suo labbro e naso sanguinante in seguito ad un pugno dal lottatore. Il fatto si sarebbe verificato in una sala del lussuosissimo St. Regis di Roma, dove si trovavano intorno all’1 di notte. Il cantante italiano dichiara di aver esposto denuncia ai carabinieri di Mariano Comense.

