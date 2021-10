Estrazione MillionDAY del 27 ottobre 2021: schedina vincente

Verifica estrazione MillionDAY del 27 ottobre 2021: previsioni, ritardatari e in diretta qui la schedina vincente del concorso.







Per prendere parte oggi all’estrazione MillionDay di Lottomatica, occorre giocare 1 euro su cinque numeri compresi da 1 a 55. Si gioca in tutte le ricevitorie abilitate alla raccolta delle scommesse del gioco del Lotto. Oppure anche on-line direttamente sui siti abilitati. Il giocatore può usare la schedina virtuale o quella cartacea.

I risultati si conosceranno alle 19.00 direttamente su questa pagina. Verificare la vincita è abbastanza semplice, infatti la pubblicazione della combinazione vincente di stasera avverrà in contemporanea con il concessionario del gioco del Lotto. Basta aggiornare con il link “Aggiorna Live”, oppure con il pulsante Ultima Estrazione del Giorno, che rimanda direttamente al sito e visualizzazione corretta della combinazione.

Durante il mese di ottobre sono state realizzate finora 2 vincita. L’ultima proprio all’inizio della settimana, a Milano. Mentre la volta precedente la fortuna è andata in Liguria, esattamente presso la contadina do Sarzana. Decisamente più fortunato è stato il mese di Settembre, quando sono stati vinti ben 3 milioni di euro durante il primo concorso del mese, quindi contemporaneamente. Poi la fortuna ha premiato Albenga e Sant’Ippolito pochi giorni dopo l’esordio vincente.

Estrazione MillionDAY del 27 ottobre 2021: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 17 34 44 47

L’archivio aggiornato fino al concorso di ieri martedì 26 ottobre 2021 anche oggi indica quali sono gli ultimi aggiornamenti che riguardano i ritardatari e frequenti più significativi del nuovo gioco di Lottomatica. Tra i numeri ritardatari sono da segnalare 54 e 17 che non escono da 33 estrazioni. Il 40 invece ha totalizzato 32 assenze consecutive, mentre il numero 2 non esce da 27 colpi di gioco. Ci sono novità anche per quanto riguarda i numeri che contano più frequenze. Resta stabile il 50 in cima alla classifica, avendo preso parte a 46 combinazioni vincenti. Il 46 ed il 41 invece contano rispettivamente 44 e 43 presenze all’attivo. L’ultimo gradino dei frequenti è occupato dai 51 e 1, entrambi a 42 presenze all’attivo.