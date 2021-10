Estrazione VinciCasa oggi 19 ottobre 2021: numeri vincenti e quote

Diretta estrazione VinciCasa oggi 19 ottobre 2021: previsioni, ritardatati ed in tempo reale dalla schedina numeri vincenti, quote e premi.







Martedì 19 ottobre 2021 si gioca l’estrazione Vincicasa 292/21. In palio c’è la casa numero 167. Nei precedenti sorteggi non ci sono state nuove vincite relative alla combinazione punti 5. Si riparte quindi nuovamente anche stasera con la lotteria di Win for Life in cui si vince casa. I numeri vincenti si conosceranno in diretta live su Controcampus.it. Tutti coloro i quali hanno tentato la fortuna puntando sulla propria cinquina fortunata, potranno verificare la vincita in tempo reale. Sono tanti coloro i quali ogni sera riescono ad aggiudicarsi almeno un premio in denaro. D’altronde alla lotteria si vince anche se si indoivinano solamente due numeri vincenti. Le probabilità di vincita sono indicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Avere consapevolezza delle reali probabilità di vincita, consente di partecipare al gioco in maniera sana e consapevole.

Estrazione VinciCasa oggi 19 ottobre 2021: schedina con numeri vincenti in diretta stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 17 25 27 39

La Capitale è la città più premiata dalla dea bendata. Da quando è stato lanciato il gioco, la maggior parte delle vincite è stata assegnata proprio a Roma e provincia. Chissà che i numeri dell’estrazione Vincicasa di oggi martedì 19 ottobre 2021 non segneranno una delle città che invece al momento non è stata ancora protagonista di nessuna vincita. E’ il caso ad esempio della Basilicata, dove da quando è stato lanciato il gioco a luglio 2014, non ha visto nessuno esultare per i beni di prima categoria. Come pure in Abruzzo o in Umbria.

Diverso è invece il caso delle quote, distribuite a pioggia in tutto lo Stivale. E che confermano il successo di una lotteria che negli ultimi anni ha riscontrato numerose adesioni. Certo è che rispetto agli esordi, c’è stato un significativo calo nella raccolta delle scommesse di gioco, determinato anche dalla variegata offerta di proposte che il mercato dei giochi propone, sia nelle ricevitorie che online.

Quote e premi VinciCasa di questa sera in diretta live

Chi si informa su come si gioca alle estrazioni Vincicasa, deve anche prendere visione delle probabilità di vincita associate a ciascun premio. Nel dettaglio vediamo che c’è una probabilità su 658 1008 di vincere la casa dei propri desideri. Invece le probabilità di riuscire ad aggiudicarsi il premio di seconda categoria è 1 su 3760. Si tratta di un premio in denaro di importo variabile, che per essere assegnato dovranno essere indovinati quattro numeri su cinque. Il premio di terza categoria corrisponde alla combinazione vincente punti tre. La probabilità di riuscire ad aggiudicarsi questa vincita è una su 111. Infine alla lotteria in cui si vince casa, c’è un premio in denaro anche se si indovinano anche solamente due numeri estratti. Le probabilità di riuscirci è una su 10.