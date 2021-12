Estrazione VinciCasa 12 dicembre 2021: schedina vincente di oggi

Risultati estrazione VinciCasa 12 dicembre 2021: previsioni, ritardatari in diretta la schedina con numeri vincenti di oggi, quote e premi concorso.







I numeri della combinazione vincente dell’estrazione VinciCasa di oggi domenica 12 dicembre saranno noti alle 20.00. Anche questa sera sarà possibile verificare l’esito della propria giocata direttamente su Controcampus.it dove la cinquina è pubblicata in diretta live col concessionario di gioco Sisal. Chi vince il jackpot dell’estrazione Vincicasa di oggi 12/12/21, potrà guardare con entusiasmo al mercato immobiliare.

Gli annunci di case in vendita sono tanti. Basta trovare quella che soddisfi le proprie esigenze. Sia economiche, perché bisogna considerare l’importo della spesa che si è nella condizione di sostenere. Sia abitative, in ragione degli spazi necessari al buon vivere familiare. Ma delle volte gli annunci delle case in vendita sono anche molto originali.

Estrazione VinciCasa 12 dicembre 2021: numeri vincenti di oggi in diretta aggiornando schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 15 20 23 26

Grazie ai numeri dell’estrazione Vincicasa di oggi è possibile vincere fino a mezzo milione di euro. Il Jackpot consente di diventare proprietari di una casa tutta nuova, come ci spiegano regolamento ed istruzioni. Sia essa in collina, al mare o in città. Se invece si cerca una casa fuori dal comune, a Torino, dalla mente di un creativo architetto, è nata la Casa Albero. L’€™edificio residenziale recentemente costruito in pieno centro cittadino, è stato battezzato “25Verde”. Ma la foresta abitabile a basso impatto ambientale, è solo uno dei tanti progetti edilizi che colorano di verde e di stravaganza il mercato immobiliare.

Pare che in Puglia siano moltissimi i trulli. Si tratta delle tipiche case a pianta circolare e tetto conico, immerse in un panorama bucolico! Tra gli annunci più bizzarri, nel piacentino risulta ancora sfitto un castello fortezza con annesse prigioni sotterranee, torri d’€™avvistamento e ponte levatoio. Basta solo avere creatività, come successo nel Nord Italia: un ex convento ristrutturato è diventato una villa a Salò, nel bresciano. 1000 metri quadrati di lusso e design con tanto di piscina e vista sul Lago di Garda.

Schedina con quote e premi VinciCasa di oggi

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 3 400,52 € Punti 3 186 22,84 € Punti 2 2.232 2,62 €

Dopo la pubblicazione della cinquina fortunata, seguono quote e vincite di diverse probabilità di sorteggio. Chi indovina la combinazione di questa domenica sera, ha la possibilità quindi di poter effettuare un investimento decisamente utile, e che in alcuni casi può anche fruttare un rientro economico. Basti pensare che chi è già proprietario di una casa, può anche decidere di utilizzare la vincita per effettuare un investimento di tipo immobiliare e quindi assicurarsi una rendita. Non sono pochi coloro i quali provano a giocare, nella speranza di potersi di poter riscuotere il premio di prima categoria e procedere quindi all’acquisto della prima casa, un sogno che soprattutto le giovani coppie fanno sempre più fatica a realizzare.