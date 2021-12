Diretta estrazione VinciCasa di oggi 13 dicembre 2021: previsioni, ritardatari ed in tempo reale, numeri vincenti del concorso.







All’ultima estrazione Vincicasa di oggi 13 dicembre 2021 scoprire in diretta i numeri vincenti della combinazione del giorno è molto semplice. In palio questa sera c’è l’immobile numero 172. Durante il concorso di ieri domenica 12 dicembre 2021 nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il premio di prima categoria che vale mezzo milione di euro. Per vincere bisogna indovinare tutti i numeri usciti questo lunedì 13 dicembre 2021. L’ultima combinazione centrata è dello scorso 12 novembre è stata realizzata la vincita di una nuova casa +200.000€ subito. Un colpo fortunato per il giocatore che ha indovinato tutta la cinquina, centrando così la combinazione estratta formata dai numeri 10 – 19- 22 – 28 – 32.

L’incontro fra il vincitore e la Dea Bendata è avvenuto presso il Punto di Vendita Sisal “COMINELLI ENRICO” situato in Via Leno 9 a Bagnolo Mella (BS). Il fortunato vincitore che ha coronato il suo sogno ora potrà spulciare con calma gli annunci immobiliari, alla ricerca della casa perfetta.

Estrazione VinciCasa di oggi 13 dicembre 2021: numeri vincenti del concorso in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 32 35 36 37

I numeri vincenti del concorso Vincicasa 347/21 del 13 dicembre si conosceranno alle ore 20,00 di stasera. Per poter conoscere in diretta live i risultati, basta aggiornare in tempo reale il pulsante Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure direttamente in alto alla pagina con Ultima Estrazione del Giorno. L’estrazione Vincicasa di oggi è in diretta. Dopo la pubblicazione della cinquina, seguirà quella della tabella contenente gli importi delle vincite.

Il vincitore del premio di prima categoria potrà inoltre dedicarsi alla scelta della sua casa ideale senza fretta. Per trovare la casa che soddisfi le sue esigenze avrà a disposizione ben 2 anni di tempo. Ma il primo premio è ricco in tutti i sensi: il giocatore oltre alla casa che vuole, vince anche 200.000€, somma subito disponibile che potrà spendere per regalarsi ciò che desidera. Giocare e prendere parte alle prossime estrazioni Vincicasa è davvero semplice. Come indicato dal regolamento, basta scegliere 5 numeri su 40 e attendere l’estrazione giornaliera delle ore 20. Se fai 5 vinci la casa che vuoi tu +200.000€ subito e vinci un premio anche se indovini anche solo 4,3 e 2 numeri. Con 2€ puoi giocare e tentare la fortuna in ricevitoria, online o sull’app ufficiale.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 1 1.654,59 € Punti 3 153 38,24 € Punti 2 2.096 3,85 €

Sul sito ufficiale dedicato al gioco è presente l’elenco completo delle case vinte. Finora la regione più fortunata è stata il Lazio. Poi la lotteria ha premiato la Toscana poi troviamo l’Emilia-Romagna. Seguono poi Lombardia e Piemonte. Le altre regioni più fortunate sono state Veneto, con le sette case vinte, proprio come la Sicilia, dove a gioire per i numeri fortunati sono stati sempre sette giocatori. Seguono poi Campania e Puglia, tre case vinte in tutto, mentre Liguria e Sardegna contano all’attivo due vincite totali. Chiudono poi l’aggiornamento delle regioni più ricche, riportato dalla Mappa della Fortuna, anche Liguria e Trentino.