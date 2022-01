Estrazione del Lotto oggi 22 gennaio 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 22 gennaio 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 10 22 e risultati 10eLotto con Extra.







Ecco i numeri dell’ultima estrazione del Lotto oggi in diretta dalle 20,00. Risultati Superenalotto 22 gennaio 2022, ultimo concorso con Jackpot che sfiora i 150 milioni di euro. A vincere stasera saranno i giocatori che sono riusciti a fare le giuste previsioni di gioco. Tutti i numeri estrazioni del Lotto 22 gennaio 2022 in diretta live sono su Controcampus. Dalle 20.00 sarà possibile conoscere tutte le ultime novità che riguardano il gioco, come quote e vincite relative al Superenalotto di oggi. Oppure le combinazioni fortunate del Simbolotto, 10 e Lotto serale e Extra. I risultati poi dell’ultimo concorso di Lottomatica e Sisal finiranno nell’archivio che consente di verificare anche le vincite delle ultime giornate.

Estrazione del Lotto oggi 22 gennaio 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Bari 55 1 68 6 17 Cagliari 33 29 19 28 44 Firenze 73 88 56 14 89 Genova 68 32 13 76 3 Milano 17 30 19 4 40 Napoli 68 84 14 72 56 Palermo 14 22 84 68 20 Roma 47 37 81 50 59 Torino 88 34 13 31 65 Venezia 88 30 77 85 83 Nazionale 86 71 28 64 47

SIMBOLOTTO SABATO 22/1/22: in programmazione.

Ricarica la pagina, segui la pubblicazione dei numeri del Lotto stasera in tempo reale. Sempre su questa pagina, a completamento della tabella con tutte le ruote, sarà possibile verificare anche quali sono le novità relative anche alle quote ed alle vincite relative alle altre lotterie.

Intanto vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti che riguardano le estrazioni del Lotto sabato 22 gennaio 2022. In particolare ricordiamo i numeri ritardatari e frequenti più significativi del gioco. In cima alla classifica anche stasera c’è l’8 sulla ruota di Genova che non esce da 74 turni. Segue poi il numero 8 su Napoli che non si vede da 117 colpi di gioco, mentre il 67 su Palermo è atteso da 87 turni. Il numero 13 sulla ruota di Venezia ha totalizzato 94 assenze. Il numero 53 su Roma non si vede dal 93 turni. Chiudono poi l’aggiornamento relativo ai numeri ritardatari e frequenti dell’ultima estrazione di oggi 22/1/2022 anche il 6 sulla ruota di Bari non si vede da 59 giornate. Il numero 71 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 104 assenze. Il numero 67 su Firenze non esce da 100 giocate. Segue poi l’82 sulla ruota di Milano che non viene estratto da 96 concorsi. In ultimo è da segnalare anche il 59 su Torino che non si vede da 68 appuntamenti di gioco. Mentre il 18 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 62 assenze.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 20 gennaio e il Jackpot vola 143,8 milioni di euro. E’ stato però centrato un “5+1” da ben 613.155,97 euro, realizzato tramite una giocata online, oltre a cinque punti “5” da 39.619,31 ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 41.105 euro. La fortuna gira sempre, e le vincite più ricche dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di sabato 22 Gennaio 2022 saranno riportate al prossimo sorteggio. Intanto di seguito ecco gli ultimi aggiornamenti.

Risultati 10eLotto di oggi sabato 22 gennaio 2022 in diretta

Festa a Vibo Valentia, nel corso dell’estrazione di giovedì 20 gennaio è stata centrata una doppia vincita da 90mila euro ciascuna. Le due giocate, identiche, hanno portato a un terno sulla ruota Nazionale grazie alla combinazione 23-24-28. Da segnalare anche una vincita di 28.500 euro a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Veneto protagonista al 10eLotto: un fortunato giocatore di Venezia ha centrato un 9 da 30 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 206 milioni dall’inizio dell’anno.

Combinazione 10eLotto Extra di oggi in diretta dalla schedina online