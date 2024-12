Estrazione del Lotto oggi 6 dicembre 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 6 dicembre 2024, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e risultati 10eLotto.

I numeri delle estrazioni del Lotto in diretta 6 dicembre 2024 sono su Controcampus. Stasera si gioca per vincere anche con la combinazione del Superenalotto di oggi che vale oltre 100 milioni di euro. Altrimenti c’è anche il 10Lotto serale ed Extra. O meglio ancora il Simbolotto 6 dicembre 2024. C’è come sempre grande impazienza di scoprire quali saranno i risultati ufficiali in tempo reale. Quattro volte a settimana si gioca l’estrazione del Lotto e oggi in diretta si verifica la vincita online in tempo reale. Nelle stesse giornate si gioca anche il Superenalotto di Sisal che mette in palio un premio in denaro tra i più ricchi in Europa. Probabilmente la raccolta delle scommesse di gioco vedrà la partecipazione anche di giocatori di altre nazioni, attirati dell’eco che fa un montepremi così ricco. Ma vediamo subito quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi all’archivio, e le vincite più alte che non state realizzate nel concorso di ieri l’altro.

Estrazione del Lotto oggi 6 dicembre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 9 46 16 21 73 Cagliari 22 72 34 35 23 Firenze 56 57 22 67 39 Genova 24 62 16 5 83 Milano 23 17 39 66 38 Napoli 69 39 7 71 12 Palermo 41 15 74 39 14 Roma 61 33 54 85 87 Torino 85 27 73 60 35 Venezia 24 13 3 57 33 Nazionale 87 27 65 86 19

SIMBOLOTTO 6 12 24: 29,33,35,44,17

Vai su Aggiorna Diretta Live Qui per seguire la pubblicazione dei risultati Superenalotto e Lotto del 6 dicembre 2024 in diretta. Ricordiamo intanto quali sono le ultime novità relative all’archivio estrazioni del Lotto. In cima alla classifica ci sono ancora una volta il 70 sulla ruota di Torino che è atteso da 108 turni. Segue poi tra i numeri ritardatari, il numero 49 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 109 assenze consecutive. Mentre il 89 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 75 ritardi.

All’estrazione del Lotto stasera sulla ruota di Venezia il numero 16 ha totalizzato 153 ritardi consecutivi. Il numero 8 su Napoli manca da 97 giornate. Il numero 53 su Roma manca da 73 concorsi. Mentre il 6 sulla ruota di Bari manca da 76 giornate. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 45. Mentre sulla ruota di Milano l’82 manca da 76 turni. Il numero 14 sulla ruota Nazionale ha raggiunto le 61 assenze consecutive. Mentre il 45 su Cagliari è a quota 121 ritardi.

Risultati SuperEnalotto oggi, Jolly e SuperStar di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 21 48 71 67 60 61 Numero Jolly 86 Numero SuperStar 22

Nessun “6” nel concorso precedente e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono quattro i punti “5” centrati nelle località di Montescaglioso (MT), San Giuseppe Vesuviano (NA), Cinisi (PA) e Riano (RM), con i fortunati vincitori che si portano a casa 59.655,55 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 34.010 euro ciascuno. All’estrazione del Lotto e Superenalotto 6 dicembre 2024 ci saranno nuove vincite. Ritardatari e statistiche di gioco non aumentano le probabilità di vincita, ma sono tra le strategie più diffuse da chi prende parte alle lotterie.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi tutti i numeri estratti questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 13 15 16 17 22 23 24 27 33 39 41 46 56 57 61 62 69 72 85 Numero Oro 9 Doppio Oro 9 46 Numero Gong -

Grande festa a Bari nel concorso precedente, sono stati infatti vinti 50.596 euro, grazie a una giocata di cinque numeri dal valore di 5 euro effettuata sulla ruota Nazionale. Sempre in Puglia, ma a Lecce, è arrivata invece una vincita di 23.750 euro sulla ruota di Venezia. Si festeggia a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dove nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati vinti 50 mila euro grazie a un 9 Oro con una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,8 miliardi da inizio anno.

Estrazione 10eLotto extra di oggi 6 dicembre 2024 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 5 7 21 34 35 38 54 60 66 67 71 73 74 83