Estrazione del Lotto oggi 29 novembre 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 29 novembre 2024 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Iniziano alle 20,00 le estrazioni Lotto Superenalotto di oggi 29 novembre 2024. Il martedì, giovedì, venerdì e sabato sera si tengono i sorteggi per Lottomatica e Sisal. Tre appuntamenti fissi, durante i quali si vince centrando uno o più numeri vincenti estratti su tutte le ruote. Partecipare all’estrazione del Lotto 29 novembre 2024 è molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria, e comunicare direttamente al terminale le proprie cifre fortunate.

Nei punti vendita Lottomatica e Sisal ci sono poi anche le schedine da compilare, che consentono di selezionare i numeri da giocare in maniera autonoma. Lo stesso vale anche per i numeri dell’estrazione Superenalotto di oggi. In palio c’è un Jackpot da tanti milioni di euro. Si gioca 4 volte a settimana, il premio di prima categoria è decisamente più ricco. Ma torniamo all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, 29 novembre 2024: la diretta è semplice da seguire. Ecco tutti i dettagli per conoscere i risultati ufficiali in tempo reale.

Estrazione del Lotto oggi 29 novembre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 29 22 53 65 12 Cagliari 90 42 12 44 73 Firenze 65 82 32 14 2 Genova 58 79 69 78 13 Milano 88 82 18 40 24 Napoli 5 42 6 56 13 Palermo 59 2 52 34 84 Roma 48 67 46 18 79 Torino 76 48 13 65 88 Venezia 22 13 69 35 70 Nazionale 61 83 42 38 35

SIMBOLOTTO: 2,1,33,36,9

Per visualizzare i numeri vincenti, clicca su Aggiorna Diretta Live Qui o sul cursore vicino. Anche per quest’ultimo concorso è prevista la diretta online che consente di conoscere quali sono le combinazioni uscite stasera. Dalle ore 20,00 si potrà aggiornare questa pagina per conoscere gli ultimi estratti del Lotto stasera e verificare la propria giocata. Per conoscere poi l’importo dell’eventuale premio in denaro da riscuotere, basta andare sul sito di Lottomatica, dove è presente la sezione Verifica Vincite. Digitando il codice della propria ricevuta di gioco, ed il numero del relativo concorso, sarà possibile sapere subito quanto si vince con l’ambo, terno, quaterna o cinquina indovinati.

Tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto 29 novembre 2024 c’è il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 151 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 143, il 27 su Palermo a 115, il 53 su Palermo a 105 e il 53 su Torino a 103. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 3 su Firenze (3-12-30), un terno in cadenza 4 su Napoli (14-34-54) e un ambo gemello su Genova (22-77).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 53 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 44 55 75 80 33 21 Numero Jolly 53 Numero SuperStar 64

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto. Nel concorso di ieri centrati nove punti “5” da 22.440,77 euro ciascuno. Da segnalare anche 2 punti “4 stella” da 30.853 euro l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo.

Il concorso del lotto, invece, ha visto una vincita da 23.750 euro a Reggio Calabria con tre ambi e un terno. Da segnalare, poi, diverse vincite in Puglia, tutte con tre ambi e un terno: a Ostuni, in provincia di Brindisi, vinti 137.50 euro; in provincia di Bari, poi, vinti 11.875 euro a Conversano, 10.250 euro a Capurso e 9.750 euro a Casamassima. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 4,78 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,06 miliardi in questo 2023.

Risultati 10eLotto di stasera: tutti i numeri estratti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 5 12 13 22 29 32 42 48 53 58 59 65 67 69 76 79 82 88 90 Numero Oro 29 Doppio Oro 29 22 Numero Gong -

L’Emilia-Romagna sorride dopo il concorso del 10eLotto, grazie a una vincita da ben 100mila euro centrata a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, con un 8 Doppio Oro. Vincite importanti, da 50mila euro, anche a Milano e a Catania, arrivate entrambe con un 9 Oro. Centrati poi un 8 Oro a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, e un 5 Oro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, entrambi dal valore di 30mila euro.

Spicca una vincita da 50mila euro registrata a Busto Arsizio, in provincia di Varese, grazie a un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazioni 10eLotto extra di oggi 29 novembre 2024 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 14 18 24 34 35 40 44 46 52 56 70 73 78 84