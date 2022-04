Da WinForLife, estrazione VinciCasa di oggi 1 aprile 2022: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti, quote e premi del concorso.







Venerdì 1 aprile 2022, l’estrazione Vincicasa di stasera sarà seguita in diretta. La pubblicazione dei risultati avverrà in tempo reale, per consentire a tutti di poter verificare l’esito della propria giocata immediatamente. Durante l’ultimo mese è stata realizzata solamente una vincita. Riuscire ad aggiudicarsi un nuovo immobile, del valore complessivo di € 500.000, non è affatto facile, come ci ricordano le probabilità di vincita. Questa sono davvero scarse, eppure in tani inseguono quell’unica opportunità che però vale la posta di gioco.

Ma come funziona davvero la fortuna? Tanti psicologi si sono interrogati proprio sulla questione della fortuna, e sono arrivati alla conclusione che dietro si nasconda il desiderio di tenere sotto controllo gli eventi, soprattutto quelli che spaventano.

Estrazione VinciCasa di oggi 1 aprile 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

I numeri dell’estrazione VinciCasa di oggi 1 aprile 2022 fanno parte del concorso 91/2022. Durante il concorso di ieri giovedì 31 marzo 2022 non ci sono arte vincite del premio di prima categoria. Si vince anche se si indovinano solo due numeri su cinque. I premi di categoria inferiore, infatti sono corrisposti in denaro, e possono essere riscossi presso qualsiasi punto vendita.

Non è la prima volta che la scienza cerca di svelare le leggi della fortuna. Qualche anno fa ci aveva provato un fisico inglese, Richard Matthews, dedicandosi in particolare alle “leggi di Murphy”. Matthews si è chiesto, in particolare, perché quanto una fetta di pane imburrato cade per terra atterri regolarmente dalla parte del burro. L’apparente “sfortuna” è dovuta semplicemente alla relazione fisica tra le dimensioni della fetta stessa e l’altezza cui la teniamo di solito. E altrettanto spiegabili sono risultate altre arcinote iatture, come il fatto che estraendo in successione due calzini da un cassetto questi risultino regolarmente spaiati.

Quote e premi VinciCasa di questa sera online

In genere è utile sapere che le persone sfortunate sono più tese e concentrate. Mentre i fortunati tendono a guardare le cose in modo più rilassato e senza perdere di vista il quadro generale, ad esempio. Potrebbero essere fortunati, quindici giocatori che si ricordano di controllare la schedina dell’estrazione Vincicasa 1 aprile 2022, ad esempio. Mentre continueranno a pensare di essere sfortunati i giocatori che sono distratti e quindi dimenticano di controllare la giocata del concorso 91/2022. E di conseguenza non sapranno mai dell’eventuale vincita. Perdendo di fatto il diritto alla riscossione.