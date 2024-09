Estrazione del Lotto 21 settembre 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

In tempo reale, estrazione del Lotto 21 settembre 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Al Superenalotto i numeri vincenti si conosceranno alle 20,00. Anche i risultati del gioco del Lotto dell’estrazione di oggi saranno noti in diretta. Torna puntuale l’appuntamento con la dea bendata, che stasera premierà con nuove vincite e quote. I primi numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di stasera ad essere pubblicati saranno quelli della ruota di Milano. Segue poi Napoli, Genova, Bari, Torino. E poi Genova, Roma, Palermo, Venezia, Firenze e Nazionale. Proseguendo con la combinazione Superenalotto di Sisal, l’aggiornamento in tempo reale si concluderà poi con il Simbolotto ed il 10Lotto serale.

Le estrazioni del Lotto in diretta anche questo martedì sera non tarderanno ad arrivare. Seguire la pubblicazione degli ultimi estratti dal proprio smartphone, è uno dei passatempi preferiti dagli appassionati giocatori. Vediamo quindi quali sono le ultime novità. E cosa rivela l’aggiornamento delle statistiche di gioco rispetto al concorso di ieri.

Estrazione del Lotto 21 settembre 2024, numeri vincenti di oggi e Simbolotto in diretta live

Per visualizzare i numeri a Lotto del 21 settembre 2024, vai sul link Aggiorna Diretta Live. In questo modo potrai conoscere le ultime novità che riguardano gli ultimi estratti su tutte le ruote. Segui la diretta anche del Superenalotto andando sul link Tutte le estrazioni. Tocca più volte il link per aggiornare e verificare subito l’esito della tua giocata.

I numeri dell’estrazione del Lotto di stasera in diretta sono. alle20,00, ecco di seguito le ultime vincite. Il concorso di ieri premia la città di Ostuni (BR), dove sono state centrate ben sei vincite dal valore complessivo di 278mila euro. Le sei giocate sono gemelle: tutte con la combinazione 13-23-32-33-50 sulla ruota Nazionale, ma con poste diverse per le varie sorti. L’importo più alto è stato di 98.400 euro, vinti grazie ad una quaterna secca; seguono due vincite parallele da 50.596 euro, una da 31.200 euro e due da 24mila euro.Esulta anche il comune di Stigliano (MT), dove un fortunato giocatore ha portato a casa 50.596 euro.

La fortuna ha bussato anche in Lombardia, dove sono state registrate vincite per 66mila euro. A Salò (BS), tre ambi e un terno sulla ruota di Torino sono valsi 23.750 euro, mentre a Milano un giocatore ha centrato un terno sulla ruota cittadina (5-7-9) e ha vinto 22.500 euro. Sempre nel capoluogo c’è stata un’altra vincita da 20.000 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 860 milioni di euro in questo 2023.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 61,7 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 28 settembre centrati quattro punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 47.208,83 euro a testa. Da segnalare anche un “4 Stella” da 35.035 euro. Tra uno degli ultimi “6” vinti, c’è quello da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Risultati 10eLotto di oggi 21 settembre 2024 in diretta

La Calabria sorride dopo il concorso di ieri del 10eLotto, con vincite complessive pari a 57.500 euro. Ad Amantea, in provincia di Cosenza, è stata registrata la vincita più alta di giornata, con un 9 Oro da 50mila euro, al quale si aggiungono i 7.500 euro vinti a Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, con un 8 Oro. A completare il podio del concorso sono due vincite da 20mila euro ciascuna ed entrambe con un 9, una a Rezzato, in provincia di Brescia, e una a Busalla, in provincia di Genova. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 19,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,81 miliardi di euro.

