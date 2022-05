Estrazione VinciCasa del 29 maggio 2022: numeri, quote e premi

Risultati estrazione VinciCasa del 29 maggio 2022 in diretta: numeri vincenti, quote e premi del concorso di questa sera.







Volge quasi al termine il mese di maggio, che durante l’appuntamento con la lotteria Vincicasa Win for Life di Sisal ha visto premiare un giocatore nella cittadine di Rende.

Ora non resta che scoprire quali sarà la prossima città fortunata ad essere premiata dalla dea bendata. Si gioca sempre per la casa numero 178 perché nell’ultimo concorso non ci sono stati aggiornamenti. Magari sarà premiata una nuova regione della Mappa della Fortuna. La simpatica cartina che segna sulla riproduzione della nostra penisola quali sono state le vincite realizzate in ciascuna delle regioni premiate da Win for Life.

Estrazione VinciCasa del 29 maggio 2022: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 9 14 22 40

I numeri Vincicasa 149/2022 del 29 maggio sono in diretta. Anche questa domenica sera l’aggiornamento in tempo reale consentirà di conoscere subito quali sono i numeri che stasera faranno vincere € 500.000, proprio come per il concorso di ieri. Con l’aiuto degli appositi pulsanti, è facile aggiornare la pagina e conoscere in tempo reale con il concessionario di gioco del Superenalotto.

In tutta Italia finora la lotteria ha premiato numerosi giocatori. Una vincita è stata realizzata in Calabria, un’altra in Trentino. In Sardegna invece le case vinte sono state due, proprio come in Liguria. Puglia e Campania contano tre vincite in tutto da quando è stato lanciato il gioco. Decisamente più fortunata è stata la regione Marche, dove invece il numero degli immobili vinti è a quota quattro. La Mappa della Fortuna presente sul sito ufficiale di Vincicasa indica che altra regione fortunata è l’Emilia-Romagna, dove il numero delle case vinte è cinque.

La Sicilia ha premiato sei giocatori, Mentre in Piemonte e Veneto le case vinte sono state in tutto sette. C’è poi il podio delle regioni più fortunate al gioco. Il gradino più basso è occupato dalla Lombardia, che conta otto vincite. Segue poi la Toscana, dove è stata realizzata l’ultima vincita e che conta in tutto nove combinazioni vincenti indovinate. Ma la regione più fortunata è stata la il Lazio che conta 17 vincite in tutto.

Quote e premi VinciCasa di oggi in tempo reale

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 9 116,90 € Punti 3 216 17,22 € Punti 2 2.121 2,41 €

Chi riesce ad indovinare la combinazione vincente dell’estrazione di oggi Vincicasa 29 maggio 2022, ha due anni di tempo per trovare la casa dei propri desideri. Il premio di prima categoria è del valore di € 500.000. Il regolamento prevede la possibilità di destinare il 60% della vincita all’acquisto di una nuova abitazione. Le modalità di riscossione delle vincite online cambiano in base all’importo vinto:

Vincite fino a 5.200 EUR: accredito diretto sul tuo conto di gioco;

Vincite da 5.200 a 52.000 EUR: riscuotile nei Punti Pagamento Premi entro 45 giorni dalla pubblicazione dei bollettini o entro 60 giorni negli uffici premi di Sisal

E per vincite superiori a 52.000 EUR: riscuotile entro 60 giorni presso gli Uffici Premi di Sisal (Via A. Tocqueville 13 – 20154 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma).