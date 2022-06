Estrazione MillionDAY 8 giugno 2022: numeri vincenti di oggi

Verifica estrazione MillionDAY 8 giugno 2022 aggiornando la schedina: numeri vincenti di oggi e combinazione extra abbinato al concorso.







Sempre alle 20,30 che questo mercoledì sera è possibile tentare la fortuna e verificare la propria giocata on-line. La cinquina composta dai numeri che vanno da 1 a 55 assegnerà premi di importo fisso, che possono essere da 2, 50, 1000 e fino ad 1 milione di euro. Le vincite milionarie realizzate dall’inizio dell’anno sono in tutto 18. L’ultima vincita è stata segnalata in Veneto, ad Eraclea, grazie ad una giocata da 1€. Da allora, martedì 1 giugno, nessuno è riuscito più ad indovinare l’ambita combinazione vincente.

Grande attesa quindi per i numeri dell’estrazione Millionday di oggi, anche per la combinazione Extra. Infatti chi prende parte al sorteggio 159 22, può partecipare anche all’opzione di gioco aggiuntiva che prevede l’assegnazione di ulteriori premi ogni giorno da € 4, 50 e 1000 euro, con migliori probabilità di vincita. E’ prevista anche l’assegnazione di un jackpot del valore di 100 mila euro. In pratica il regolamento prevede che l’assegnazione dei premi avvenga per la seconda combinazione, detta Extra, che è formata dai 50 numeri rimanenti il principale sorteggio della giornata.

Estrazione MillionDAY 8 giugno 2022: previsioni, ritardatari e in diretta, numeri vincenti di oggi

La pubblicazione dei numeri Million day 8 giugno 2022 è in diretta live. Dalle 20.30 su questa pagina sarà possibile conoscere la combinazione vincente del giorno. Al seguente link i risultati del concorso di ieri martedì 7 giugno 2022. In tanti sperano infatti di riuscire ad indovinare almeno due dei numeri estratti per poter riscuotere un premio in denaro. Ricordiamo inoltre che per scegliere i numeri da giocare molti giocatori si affidano ai ritardatari e frequenti segnalati dell’archivio. Tra i precedenti concorsi vediamo che non ci sono particolari novità per le cifre che presentano frequenze particolari. Nel dettaglio il 49 non esce da 30 turni. I numeri 51 e 1 sono assenti rispettivamente da 29 concorsi. Tra i frequenti ci son il 22 e 55 che sono usciti 42 volte in tutto. I numeri 28 e 3 contano tutti 40 presenze all’attivo.

Risultati MillionDAY Extra di oggi in diretta live