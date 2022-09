Estrazione VinciCasa di oggi 2 settembre 2022: diretta numeri

Verifica estrazione VinciCasa di oggi 2 settembre 2022 aggiornando la schedina in diretta con numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.







Stasera venerdì 2 settembre 2022 si gioca un nuovo appuntamento con il gioco in cui si vince casa di Win for Life. I sorteggi si tengono a frequenza giornaliera. Sul sito ufficiale della lotteria sono indicate tutte le case vinte sulla Mappa della fortuna. In quasi tutte le regioni c’è stata almeno una vincita. Le regioni più fortunate sono state Lazio e Toscana, ma ci sono ancora regioni con meno vincite, come la Basilicata.

Estrazione VinciCasa di oggi 2 settembre 2022: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 15 21 29

L’appuntamento con i numeri Vinci Casa è sempre alle 20.00 per la diretta. Durante il concorso di ieri giovedì 1 settembre 2022 on ci sono state nuove vincite del jackpot. Grazie alla cinquina si potrà vincere un primo premio costituito dalla possibilità di acquistare un immobile del valore di € 500.000. Altrimenti si possono ottenere € 200.000 in denaro e di vincolare la restante parte all’acquisto di una casa.

Schedina con quote e premi VinciCasa di stasera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 9 171,73 € Punti 3 302 18,09 € Punti 2 3.016 2,49 €

La tabella con le quote del concorso 245 sarà pubblicata pochi minuti dopo la combinazione vincente. In questo modo chi ha indovinato almeno due numeri estratti, potrà sapere subito qual è l’importo della vincita da riscuotere. I risultati ufficiali saranno indicati nell’archivio insieme a tutte le altre combinazioni dei precedenti concorsi.

