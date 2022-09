Estrazioni del Lotto del 8 settembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota estrazioni del Lotto del 8 settembre 2022, numeri vincenti di oggi in diretta, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.







Nuovo appuntamento con l’ultima estrazione del Lotto e Superenalotto 8 settembre 2022. Stasera in tempo reale si conoscerà anche la combinazione del Simbolotto e del 10eLotto. Attesa per il jackpot ultra milionario che sta sfidando ogni regola del gioco in Italia. Mai nessun montepremi è stato così alto nella storia dei giochi ed attualmente è tra i più ricchi in Europa. Per conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto in diretta, basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00.

Ma tanta è l’impazienza anche di conoscere i risultati ufficiali di uno dei giochi più celebri lanciati da Lottomatica. Certo è che la concorrenza è elevata, considerando che tra i più gettonati tra i i più giovani ci sono i giochi per smartphone di abilità, oppure anche quelli ispirati al gioco casuale. Ma è difficile competere con i numeri a Lotto oggi. Ancora di più con il Superenalotto, numeri di oggi valgono oltre 260 milioni di euro, un record assoluto!

Estrazioni del Lotto del 8 settembre 2022 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

NUMERI SIMBOLOTTO GIOVEDì 8 SETTEMBRE 2022: in programmazione.

Per poter visualizzare correttamente i risultati, basta andare sul link Aggiorna Live. In questo modo la visualizzazione della pagina rimanderà direttamente sul sito ufficiale dove sarà possibile seguire il Lotto in diretta. Su Controcampus.it sono indicate tutte le estrazioni del Lotto. L’archivio consente di seguire gli aggiornamenti relativi e statistiche di gioco. In particolare vediamo il ritardatario più longevo è sempre il 16 su Firenze che manca all’appello da 67 turni. Segue il 63 sulla ruota di Torino che non si vede da 71 giocate.

Il numero 16 sulla ruota di Roma ha totalizzato 104 assenze di seguito. Il numero 33 sulla ruota di Bari non si vede da 101 giorni. Gli altri numeri ritardatari più longevi sono il 75 sulla ruota di Cagliari che manca da 70 giornate. Il numero 14 sulla ruota di Genova che invece non si vede da 84 turni. Il numero 59 su Milano ha totalizzato 113 assenze consecutive, mentre il numero 53 sulla ruota di Napoli non esce da 83 giornate. Sulla ruota di Palermo il 79 ha totalizzato 85 ritardi. Sulla ruota di Venezia il 55 è il numero più atteso, non uscendo da 85 concorsi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco il numero 15 sulla ruota Nazionale che invece manca all’appello da 66 turni.

Estrazione SuperEnalotto di oggi: quote e premi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 6 settembre e il Jackpot vola a 267,6 milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 38.139,82 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 25.744 euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone.

Risultati 10eLotto di oggi in diretta: numeri vincenti

Le estrazioni del 10eLotto di ieri, martedì 6 settembre, hanno visto la Lombardia protagonista con tre vincite per un totale di 47.500 euro. La prima si registra a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 8 Oro da 30 mila euro. Si esulta anche a Ronago, in provincia di Como: 11.250 euro arrivati con 6 Oro. Il concorso del Lotto di ieri premia la Campania e in particolare la provincia di Napoli dove sono state centrate due vincite per un totale di 37.410 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 720 milioni dall’inizio dell’anno.

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera: numeri vincenti di oggi