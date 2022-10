Chi è Nikita Pelizon: età, altezza, origini, famiglia e fidanzato

Storia e origini, ecco chi è Nikita Pelizon: età, dove è nata, altezza, fisico, famiglia, vita privata, religione, genitori e fidanzato dell'ex modella.







A 18 anni si trasferisce a Milano, dove si fa notare e sfila in diverse passerelle. Inizia a viaggiare in tutto il mondo, diventando anche testimonial della compagnia telefonica Tre in Svezia.

Ha partecipato all’edizione di Temptation Island di Maria De Filippi, nel ruolo di tentatrice nel 2018. Nel corso del programma è stata coinvolta in una delle coppie più discusse di Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo.

Ha fatto molto discutere la sua confessione e storia passata legata alla religione dei suoi genitori, testimoni di Geova. I suoi volevano farla sposare a 16 anni, lei scappa di casa.

Ma a parlare dell’ex modella, non saranno solo le sue origini e religione, Nikita Pelizon, chi è oggi, quanti anni ha, dove è nata, dove vive, chi sono i genitori e se è fidanzata, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Nikita Pelizon oggi: età, altezza, fisico, origini, famiglia, genitori, fidanzato e vita privata

Per conoscere la biografia e sapere chi è Nikita Pelizon, Instagram, Facebook e video del Grande Fratello Vip ci aiuteranno per sapere innanzitutto, età, origini, fisico, peso, altezza, famiglia e fidanzato.

Nasce a Trieste il 20 marzo del 1994 sotto il segno zodiacale dei Pesci. Alta 1 metro e 75 centimetri. Non conosciamo il suo peso.

Capelli castani lunghi, labbra carnose ed occhi verdissimi. Alta, magra e fisico allenato. Indossa spesso orecchini grandi ed ha un piercing alla lingua. La vediamo passare facilmente da abiti lunghi a corti o abiti sportivi. E’ una ragazza molto spigliata.

Circa le sue origini, sappiamo che proviene da una famiglia di Testimoni di Geova, sono molto praticanti. La ragazza racconta che le dicevano che quella era l’unica religione per questo la fanno crescere con la Bibbia in mano. Nonostante questo forte legame dei genitori alla religione, l’ex modella non condivide il pensiero e quando la madre ed il padre decidono di darla in sposa all’età di 16 anni, nel momento dello scambio delle fedi lei si rifiuta.

Dal racconto della storia di Nikita Pelizon scopriamo che anche sua sorella e suo fratello si erano allontanati dalla casa dei genitori all’età di 18 anni. Alla stessa età anche l’ex modella lascia la casa dei genitori. “A 18 anni mi cacciarono di casa, io mi ritrovai fuori casa e non sapevo dove andare. Ho pianto per quattro ore e poi ho detto sai che c’è, sei libera” . Ha vissuto anche in Cina per un po’.

Circa le curiosità sappiamo che è amante di sport piuttosto adrenalinici.

Il profilo Facebook dell’ex modella ha più di 5000 followers, qui si definisce: Un’anima creativa; felice per scelta; psicanalista involontaria. Pubblica foto mentre disegna, dipinge o mentre è al mare.

Il profilo Instagram di Nikita Pelizon ha 145000 follower. Qui pare un uragano di energia e colori. Ha diverse di foto in costume, dove si mostra per il suo fisico mozzafiato.

Circa la sua vita sentimentale sappiamo di certo che l’ex fidanzato di Nikita Pelizon è Matteo Diamante, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Dalle pagine di gossip ad oggi pare legata ad una nuova persona. Il suo attuale compagno, potrebbe essere Valerio Tremiterra, 51 anni, proprietario di molti ristoranti. Potrebbero essersi conosciuti in Sardegna.

Da Pechino Express al Grande Fratello, carriera di Nikita

Nonostante sia una nota concorrente del Grande Fratello, Nikita Pelizon chi è oggi professionalmente, non tutti lo sanno. Cerchiamo di ricostruire un suo breve curriculum vitae, carriera e formazione.

Il suo esordio in TV è a Temptation Island 2018 nella veste di tentatrice. Il programma è un vero e proprio trampolino di lancio per la bellissima che apparirà anche nella fiction di Rai 1 Un passo dal cielo con Terence Hill.

Ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza.

Nel 2020 partecipa a Ex on the Beach nel ruolo della ex di Matteo Diamante.

Nel 2022 è una delle concorrenti di Pechino Express, al fianco della collega Helena Prestes, con la quale ha formato la coppia “Italia-Brasile” piazzandosi al secondo posto.

Sempre nel 2022 la vediamo nella casa del Grande Fratello Vip nelle vesti di Vippona. Si fa notare per il suo carisma e per la sua storia. Una ragazza carismatica e piena di vita che non nasconde però anche le sue sofferenze tanto da aver avuto bisogno della visita in casa di uno psicologo. Ma la bella, oltre a questo, si fa notare anche per aver suscitato molta antipatia e gelosia nella casa.

Dagli esordi al GfVip, chi è Nikita Pelizon oggi

Una carriera fatta soprattutto di reality, Pechino Express, Ex on the Beach e GF, Nikita Pelizon chi è oggi lo sappiamo chiaramente per il suo personaggio interpretato o meno nei programmi in cui ha partecipato.

La giovane nel 2018 partecipa a Temptation Island programma di Maria De Filippi nel ruolo di tentatrice e data la sua notevole bellezza ed esuberanza, suscita la gelosia di Ida Platano, concorrente di Uomini e Donne, anche lei concorrente del programma, in coppia con Riccardo.

La rivediamo nel 2020 in Ex on the Beach nel ruolo della ex che porta disordine. Difatti ne porta molto al suo ex compagno. Nel programma non ha paura di mostrare i suoi sentimenti, difatti la si vede anche in lacrime, nonostante sia una guerriera dichiarata.

Nel 2022 è Pechino Express in coppia con la brasiliana Helena Prestes. In questo reality scopriamo un personaggio vulcanico, è piena di energia, in alcuni casi incurante delle regole.

La vulcanica influente ed ex modella nel 2022 approda al GV Vip. Ha 28 enni e più esperienza di reality, Difatti vediamo un personaggio più attempato e meno spontaneo. Certamente non manca di mostrare il suo lato fragile legato al suo passato che le fa da sempre da zavorra. Nella casa non rimane indifferente a nessuno, amata, odiata, criticata e certamente di esempio. Come accade quando dopo il racconto della sua storia, anche Carolina Marconi racconta la sua storia legata alla religione e ai Testimoni di Geova.

