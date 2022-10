Chi è Patrizia Rossetti oggi: età, marito, figli e vita privata

Dagli anni 90 al GF Vip, chi è Patrizia Rossetti oggi: età, vita privata, fidanzato, ex marito, figli carriera e quanto guadagna la conduttrice e attrice.







Famosa attrice negli anni 90, è stata anche conduttrice televisiva e radiofonica. Durante la sua carriera si è cimentata anche nel ruolo di cantante.

Inizia a lavorare per tv locali della sua città. Sin da subito ha avuto le idee chiare su cosa volesse fare e ci è riuscita. Lavora come conduttrice al telegiornale di antenna 5, emittente televisiva locale della Toscana.

Da qui in poi una carriera tutta in salita fino al 1996 anno in cui Rete 4 diminuisce drasticamente la sua presenze in tv in seguito al cambio della linea editoriale. Passa a Mediaset come conduttrice di televendite.

Ha partecipato anche a diversi reality come Pechino Express, che vince in coppia con Maria Teresa Ruta, La Fattoria, e Grande Fratello. Inoltre è stata ospite fissa i Quelli che il calcio condotto da Nicola Savino.

Nella sua vita successi e dispiaceri, come racconta alle telecamere di Verissimo, come la morte di sua madre e la fine del suo matrimonio.

Nel 2022 è una concorrente del Grande Fratello con altri famosi Vipponi come Giale De Donà, ma a parlarci di lei non sarà la sua sola partecipazione al GF, Patrizia Rossetti chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, se è sposata e se ha dei figli, sarà la sua biografia a raccontarcelo.

Chi è Patrizia Rossetti oggi, quanti anni ha, origini, fidanzato, ex marito, figli e vita privata

Per conoscere la biografia della conduttrice e sapere chi è Patrizia Rossetti, Instagram, video del GF Vip e interviste come quella a Verissimo, ci aiuteranno per conoscere innanzitutto età, altezza, peso, famiglia, fidanzato, ex marito e figli.

Nasce a Montaione il 19 marzo del 1959. Segno zodiacale Pesci. Quello che di sicuro la caratterizza è il sorriso smagliante, sempre pronto. Ha portato sempre capelli di colore rosso e di media lunghezza, sia ricci che lisci. Occhi scuri, labbra carnose. Circa il suo outfit, indossa spesso abiti corti ed eleganti tanto da sfoggiare il suo fisico, visibilmente curato. Spesso indossa orecchini vistosi.

Circa le sue origini sappiamo che la conduttrice proviene da una famiglia umile a cui è molto legata, suo padre, parrucchiere, sua madre operaia. Da bambina si è trasferita con i genitori ad Empoli. Oggi la conduttrice vive a Milano.

Il profilo Instagram di Patrizia Rossetti, è seguito da più di 62000 follower. Leggiamo che è anche attrice di teatro. Tante foto sul suo profilo social con i suoi cani, i suoi amici, le sue partecipazioni ai programmi e tante altri scatti personali come di lei a bordo piscina in cui si mostra sempre molto solare. Il profilo Twitter della conduttrice ha più di 5000 follower, da qui leggiamo che è una produttrice ed ideatrice di corsi di conduzione tv. Anche qui tante solo le foto con i suoi cani.

Circa la sua vita sentimentale sappiamo che è stata spostata, ex marito di Patrizia Rossetti è Rudy Londoni con non ha avuto figli. La separazione ancora oggi le porta dispiacere come lei stessa dichiara a Verissimo. Resta serena sulla scelta fatta, “siamo rimasti buoni amici” – Dice-.

Dagli anni 90 Rossetti oggi: formazione e carriera

Conosciuta per la sua carriera, programmi e film degli anni 90, Patrizia Rossetti chi è oggi lo rinnova in nuove vesti nella partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip. Ma prima di conoscere la sua carriera televisiva, conosciamo meglio il suo CV e formazione.

L’esordio sulla televisione nazionale è avvenuto nel 1981 vincendo il concorso Una valletta per Sanremo all’interno della trasmissione Domenica In.

Nel 1982 la vediamo già alla conduzione di Sanremo affiancando Claudio Cecchetto. Nello stesso anno conduce il programma di annunci Prossimamente – Programmi per sette sere e vari programmi musicali. Immediatamente dopo è alla conduzione di Miss Italia.

Nel 1983 debutta su Rete 4 come valletta del quiz Un milione al secondo con Pippo Baudo.

Dal 84 all’86 presenta Campo aperto, programma di agricoltura ed ecologia.

Nel 1987-88 è stata invita per il quiz pomeridiano C’est la vie condotto da Umberto Smaila. E nel 1987 affianca anche Paolo Villaggio in prima serata con Che piacere averti qui.

Presenta anche programmi sportivi A tutto campo e Calcio d’estate.

La grande popolarità arriva nel 1989 quando conduce su Rete 4 Buon Pomeriggio, trasmissione dedicata alle soap opera e alle telenovelas. Da quel momento, per tutta la prima metà degli anni ’90, diventa volto-simbolo di Rete 4. In questo periodo appare anche in programmi quali: Il più bello d’Italia, Bellezze al bagno, A casa nostra e Buona giornata.

Conduce anche altri programmi come ad esempio Casa per casa, Buon compleanno Sentieri, Fantastica. E recitato anche in un episodio de La dottoressa Giò.

Negli anni 2000 la rivediamo in TV alla conduzione del programma di medicina Vivere meglio .

Nel 2003 è protagonista con Ric E Gian della commedia Un pigiama per sei di Marc Camoletti, e nel 2006 di Comunque vada sarà un successo, sempre con i due comici. Nella stagione 2009/2010 è co-produttrice e protagonista femminile della commedia moderna Chi ha detto che gli uomini preferiscono le bionde? di Rosario Galli con Enrico Beruschi.

Non dimentichiamo la sua carriera teatrale, radiofonica e musicale. Come attrice in teatro inizia dal 2001, quando con Enrico Beruschi,. Porta sulle scene due commedie: prima ..ora è possibile spegnere il computer e poi La famiglia Martinelli.

La carriera di cantante inizia nel 1992 con l’incisione delle sigle dei programmi Buon pomeriggio e A casa nostra, a cui segue l’anno successivo quella del programma Buona giornata; nel 1994 esce l’album Le più belle sigle dei teleromanzi di Retequattro, che comprende oltre le sigle di alcune telenovelas. Nel 1997 incide la sigla del programma Casa per casa e nel 1998 incide una raccolta di brani dei suoi cantanti preferiti intitolata CD personale.

Dal 1994 al 2003 conduce Amichevolmente Vostra… Patrizia, rubrica quotidiana di 30 minuti nella tarda mattinata della programmazione di Radio italia.

Grazie a tutti questi programmi è stata, per tutta la prima metà degli anni 90 il volto-simbolo del terzo canale televisivo del gruppo Mediaset e rivolto al pubblico femminile delle casalinghe; infatti appariva in video per più di 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana per 11 mesi all’anno.

Il ritorno in scena al Gf Vip, Patrizia Rossetti chi è oggi in tv

Una lunga carriera quella degli anni 90, la rivediamo in piena forma ritornare nel 2022 al GF VIP, chi è Patrizia Rossetti oggi è lei stessa a raccontarlo ai microfoni di Verissimo e nella casa.

Volto simbolo di rete 4 negli anni 90 dopo una luna assenza dalla tv, ritorna grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Nella casa la conduttrice mostra i suoi artigli, non le manda a dire, molto schietta ed audace, non ha paura di mettersi anche contro Alfonso Signorini. Secondo la conduttrice, il presentatore farebbe differenze tra concorrenti favorendo soprattutto Pamela Prati. E proprio con questa Vippona che la conduttrice è spesso arrivata ai ferri corti.

La donna si racconta anche ai microfoni di Verissimo, Patrizia Rossetti attesta di avere una grinta particolare soprattutto dalla fine del suo matrimonio. La morte della mamma e lo stare meno in vista in tv l’ha rafforzata maggiormente. Ha deciso di cambiare perché non ha più voglia di subire e restare in silenzio.

