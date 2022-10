Estrazione del Lotto oggi 27 ottobre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 27 ottobre 2022 dalle ruote in diretta, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 129 22 e 10eLotto serale.







La diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 27 ottobre 2022 è alle 20,00. Il concorso di stasera prevede l’aggiornamento in tempo reale per conoscere i risultati in streaming video. I numeri del Superenalotto oggi valgono oltre 295 milioni di euro. Ma se fare sei è complicato, ci sono anche le quote di importo inferiore che possono essere centrate con 5, 4, 3 oppure anche 2 numeri.

Ma come verificare i risultati dell’ultima estrazione del Lotto oggi? Aggiornando questa pagina alle 20,00 e fino alle 20,30 sarà possibile seguire la pubblicazione di tutti i numeri vincenti. Si i inizia con quelli estratti su tutte le ruote, e poi si continua con la combinazione da capogiro di Sisal. ma l’attesa va’ anche per il Simbolotto, opzione di gioco che cha fatto la fortuna di numerosi giocatori. Oltre che cn il 10eLotto serale e Going, nuova opzione di gioco, che consente di poter vincere ulteriori premi. Come si gioca è sempre il regolamento a spiegarlo. Ma vediamo subito gli altri aggiornamenti che riguardano le lotterie del giovedì sera.

Estrazione del Lotto oggi 27 ottobre 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

I numeri estratti su tutte le ruote si conosceranno in tempo reale. La tabella estrazionale si aggiornerà in contemporanea con il concessionario di gioco Lottomatica. Lo streaming è seguito tre volte a settimana da tutti gli appassionati del gioco del Lotto in diretta. Non ci sono state particolari novità tra i numeri ritardatari per il concorso 129 22. Nel dettaglio vediamo che nella classifica dei numeri più attesi alle estrazioni del Lotto oggi troviamo il 12 su Firenze che è a quota 86 ritardi. Il 13 su Torino non esce da 90 giornate.

Tra i numeri più longevi c’è anche il 61 sulla ruota di Bari che conta 81 ritardi. All’estrazione del Lotto 27 ottobre 2022 si continua a cercare il 24 sulla ruota di Genova, a quota 103 turni di assenza. Il 54 sulla ruota di Cagliari non esce da 81 concorsi. Il numero 78 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 69 assenze. Salgono a 125 i ritardi della numero 16 su Roma, mentre il numero 15 sulla ruota Nazionale non esce da 87 puntate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco riportati dall’archivio estrazioni Lotto e Superenalotto, con l’86 sulla ruota di Napoli, atteso da 84 turni. Il 59 su Milano ha totalizzato fino ad oggi 134 assenze consecutive, mentre il 55 su Venezia ha totalizzato 106 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperEnalotto

Nessun “6” nel concorso di martedì 25 ottobre e il Jackpot vola a 295,7 milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori si portano a casa 33.332,22 euro a testa. Da segnalare anche un “5 stella” da 833.305,50 euro centrato a Padova presso il punto vendita Sisal situato in via Lorenzo Perosi 40, e quattro “4 stella” da 27.037 euro ciascuno. Tanta l’attesa per i numeri dell’estrazione del Lotto 27 ottobre 2022 e Superenalotto di oggi.

Combinazione 10eLotto di oggi 27 ottobre 2022 in diretta

Il gioco premia la provincia di Milano: a Lainate è stato centrato un terno secco da 22.500 euro (18-58-80) sulla ruota di Palermo, mentre a Bollate sono stati vinti altri 11mila euro, per un totale di oltre 33mila euro conquistati in Lombardia. Il concorso del 10eLotto di martedì 25 ottobre premia il Trentino-Alto Adige e precisamente Nago Torbole, in provincia di Trento, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso con un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 25,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,9 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di stasera in tempo reale