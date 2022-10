Estrazione del Lotto oggi 4 ottobre 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto oggi 4 ottobre 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 119 22 e 10eLotto con Extra.







Si tengono le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera martedì 4 ottobre 2022. I numeri usciti su tutte le ruote si conosceranno a partire dalle 20.00. In tempo reale, come fosse uno streaming video, sarà possibile verificare i numeri giocati stasera, ma anche al concorso di ieri l’atro sabato 1 ottobre 2022. Sempre questa sera si tiene un altro importante appuntamento, che è quello con i numeri Superenalotto 4 ottobre 2022. Chi ha giocato spera di diventare milionario. Spera di cambiare vita, concedersi qualsiasi lusso, accontentare qualunque desiderio. Vediamo quindi subito quali sono i numeri dell’ultima estrazione del Lotto oggi. Seguirà poi la combinazione del Simbolotto, del 10eLotto e combinazione Extra. Pochi minuti dopo sarà la volta di quote e vincite relative alla lotteria di Sisal.

Estrazione del Lotto oggi 4 ottobre 2022: numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 38 84 22 32 4 Cagliari 32 53 59 34 48 Firenze 44 30 72 25 50 Genova 52 77 12 56 5 Milano 16 27 53 55 32 Napoli 25 69 30 33 45 Palermo 36 25 77 7 30 Roma 68 43 87 19 86 Torino 41 87 14 18 45 Venezia 18 71 9 73 57 Nazionale 10 28 70 52 24

Una delle strategie più seguite è proprio quella relativa all’aggiornamento delle statistiche di gioco. E come di consueto, riportiamo le novità che riguardano proprio gli ultimi estratti su tutte le ruote. L’archivio estrazioni del Lotto al 4 Ottobre 2022 indica che tra le cifre che non escono da più tempo c’è il numero 12 su Firenze, assente da 76 colpi di gioco. Il numero 63 sulla ruota di Torino fa segnare 82 assenze. Gli altri ritardatari da segnalare sono il numero 16 su Roma che non esce da 116 concorsi. Mentre il 61 su Bari non si vede da 71 giorni. Il prossimo ad essere indicato tra i più longevi ritardatari è l’86 su Napoli che stasera conta 74 assenze di seguito. Mentre il numero 21 su Genova non si vede da 93 ritardi.

Gli altri ritardatari a questa ultima estrazione del Lotto oggi sono il 79 su Palermo assente da 96 turni. Il numero 15 sulla ruota Nazionale fa segnare 77 ritardi. Il 55 sulla ruota di Venezia non esce da 96 concorsi, mentre il 12 su Firenze oggi manca da 76 turni. Infine tra i ritardatari al Lotto di stasera c’è anche il 59 su Milano che invece non si vede da 124 concorsi.

Risultati Superenalotto: Jolly e SuperStar di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 9 55 68 80 84 Numero Jolly 38 Numero SuperStar 55

Nessun “6” nel concorso di sabato 1° ottobre e il Jackpot vola a 282,4 milioni di euro. Sono 17 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 18.775,93 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 32.269 euro ciascuno. Prima di verificare i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera, c’è una importante segnalazione che riguarda premi non riscossi. Mancano ancora all’appello 23 vincitori dei 100 premi da 50mila euro assegnati grazie all’iniziativa speciale “Super Estate”, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi di luglio 2022. Sisal ricorda in una nota di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Combinazione 10eLotto di oggi 4 ottobre in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 16 18 22 25 27 30 32 36 38 41 43 44 52 53 68 69 71 77 84 87 Numero Oro 38 Doppio Oro 38 84

E’ arrivata a Napoli la vincita più importante dell’ultimo concorso di sabato 1 ottobre, nel capoluogo campano sono stati infatti vinti 12.450 euro con la combinazione 29-37-44-56, grazie a una giocata di soli 2 euro effettuata su tutte le ruote. Il concorso del 10eLotto premia Piemonte e Lombardia per vincite complessive che sfiorano i 230 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno.

Estrazione 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 7 9 12 14 19 33 34 48 50 55 56 59 72 73