Estrazioni del Lotto 26 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto 26 novembre 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra e Gong.







Le estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi sono in diretta. Segui il concorso 142 22 in tempo reale per conoscere live tutti i numeri vincenti. Le combinazioni uscite su tutte le ruote andranno a completare il tabellone estrazionale presente di seguito.

L‘estrazione del Lotto in diretta segue un ordine di pubblicazione preciso. Si inizia con la ruota Napoli, Roma, Milano. Poi è la volta delle ruote Bari, Cagliari e Genova. Seguono Palermo, Torino e Firenze. Chiudono poi ruota di Venezia e Nazionale. Attesa è la combinazione con numeri vincenti del Superenalotto 26 novembre 2022, che sarà nota subito dopo. Mentre per il 10Lotto serale, come pure per la combinazione Simbolotto di stasera, bisognerà aspettare pochi minuti appena.

Estrazioni del Lotto 26 novembre 2022: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO SABATO 26 11 22: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati e seguire la pubblicazione delle estrazioni del Lotto in diretta stasera, come fosse uno streaming video, occorre aggiornare la pagina. Anche in questo sabato sera non mancano gli aggiornamenti sui ritardatari e meno frequenti. All’estrazione del Lotto 26 Novembre 2022 è l’archivio a fornire le indicazioni più importanti. Su Firenze a contare più assenze è l’82 che ha raggiunto le 70 assenze consecutive. Segue poi il numero 47 sulla ruota di Torino chi invece ha realizzato 58 ritardi. Tra i ritardatari più longevi c’è anche il 24 sulla ruota di Genova, che invece manca da 116 turni. Il 54 sulla ruota di Cagliari non si vede da 94 estrazioni del Lotto di Lottomatica, mentre il numero 6 a Palermo non esce da 60 concorsi.

Sulla ruota di Bari il 61 ha raggiunto i 94 ritardi consecutivi. Sulla ruota Nazionale il numero 15 manca da 100 giornate. Ultra centenario è il 55 sulla ruota di Venezia chi invece ha totalizzato 119 ritardi. Il numero 85 sulla ruota di Napoli oggi realizza 82 assenze consecutive al gioco del Lotto. Mentre il 59 su Milano manca da 147 concorsi, e il 23 sulla ruota di Roma non si vede da 93 giornate.

Risultati SuperEnalotto di oggi, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 24 novembre e il Jackpot vola a 315,7 milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 43.256,20 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 38.417 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono tanti i giocatori che aspettano di conoscere i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi in diretta per conoscere subito l’esito della giocata. Quote e vincite riscorriamo che seguiranno alle 21,00.

Estrazione 10eLotto di oggi: numeri vincenti, oro e gong

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Lombardia fortunata al 10eLotto con vincite complessive per 110mila euro: si festeggia a Monticello Brianza, in provincia di Lecco, con un 9 Oro da 50mila euro. Tripletta a Milano, con due 9 da 20mila euro ciascuno e un 4 Doppio Oro da 8mila euro. Il gioco premia l’Abruzzo con vincite complessive per oltre 34 mila euro. A Montesilvano, in provincia di Pescara, è stata centrata la vincita più alta del concorso da 23.750 euro a cui si aggiungono i 10.869 euro vinti a San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell’Aquila.

Combinazione 10eLotto Extra: numeri vincenti di stasera