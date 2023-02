Chi é Giancarlo Magalli oggi: età, biografia, vita privata e moglie

Carriera e vita privata, chi è Giancarlo Magalli oggi e che fine ha fatto: età, altezza, biografia, moglie, figli e curiosità dell’attore e conduttore.







Attore, conduttore ed autore televisivo. Per anni ha presentato la trasmissione: “I Fatti Vostri” su Rai2 in compagnia di tante presenze conosciute come quella di Paolo Fox.

Come attore, nel 2011 ha partecipato a Un medico in famiglia interpretando sé stesso. Lo ritroviamo in Don Matteo nei panni di un vescovo.

Non solo attore, ma anche doppiatore, è la voce narratrice nel programma Il Collegio.

Volontario per sette anni nella Polizia municipale di Roma, di cui è agente onorario. Ha ricevuto i gradi di maresciallo, poi di tenente, di capitano e di maggiore. È anche carabiniere onorario, iscritto come socio benemerito all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel dicembre 2006 è stato insignito dell’Onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica.

Dopo un grande successo televisivo, sparisce dal piccolo schermo, per via di problemi da salute. Ma a parlarci di lui non sarà certamente e solo la sua malattia, Giancarlo Magalli chi è oggi, che fine ha fatto, dove vive, quanti anni ha, con chi è sposato e figli, sarà la sua biografia a raccontarcelo.

Chi è Giancarlo Magalli oggi: biografia, età, origini, vita privata, moglie e figli del conduttore

Per sapere cosa fa oggi e chi è Giancarlo Magalli, vita privata, biografia, età, moglie, figli, e programmi, i suoi profili Instagram e Facebook come una importante intervista a Verissimo ci saranno certamente utili.

Nasce a Roma il 7 luglio del 1947 sotto il segno zodiacale del Cancro. Alto 1,63 cm. Capelli ed occhi castani e sorriso sarcastico e spontaneo.

Quello che lo contraddistingue da sempre è il suo aspetto, decisamente simpatico. Circa il suo outfit, usa spesso camicie bianche anche senza cravatta e giacche classiche. Sobrio ed elegante, gli piace indossare anche maglioni.

Per quanto concerne le sue origini sappiamo ha origini sarde da parte di nonna materna che si trasferì poi a Roma. Era originaria di Calangianus, paese della Gallura in Sardegna. Il conduttore è nipote del politico e magistrato Pietro Lissia.

Della sua vita social, sappiamo che su Facebook Giancarlo Magalli è seguito da più di 112000 follower dove si dichiara divorziato e come foto profilo ha usato una foto di lui in divisa da vigile. Usa questa pagina soprattutto per lavoro, pubblicando foto con tanti suoi colleghi. Posta anche notizie sui suoi programmi e su quelli in cui parteciperà come ospite. Su Instagram è presente con più di 19000 follower ed anche qui troviamo tante foto con tanti suoi colleghi.

Circa la sua vita sentimentale, sappiamo che è stato sposato due volte, ex moglie di Giancarlo Magalli è Carla Crocivera con cui ha una figlia, Manuela, nata nel 1972. La sua seconda compagna è stata Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale è separato dal luglio 2008 e con la quale ha avuto Michela, nata nel 1994.

Vita privata e la sua malattia, Magalli si racconta a Verissimo

Dopo una lunga vita di grandi successi televisivi, sparisce dal piccolo schermo, tanti sono a chiedersi che fine ha fatto Giancarlo Magalli, chi è oggi e cosa fa. A raccontarlo è lui stesso in una lunga intervista a Verissimo.

Compare a Verissimo con un nuovo volto, diverso, decisamente dimagrito. Racconta di un anno difficile iniziato con un’infezione ed un linfoma per via del quale ha perso 24 kg.

La malattia di Giancarlo Magalli pare essersi manifestata con un dolore nel fianco che il conduttore avvertiva quando la sera si distendeva nel letto. E’ la spia che lo porta a sottoporsi a dei controlli. Scopre di avere una infezione. Viene ricoverato e gli vengono somministrati farmaci potenti, tali da fargli avere allucinazioni. Curata l’infezione, nella zona della milza, gli viene individuato anche un tumore, fortunatamente curabile, come lui stesso racconta. Durante questo momento difficile la sua famiglia gli è accanto.

Dalla Toffanin il conduttore racconta anche del suo lavoro, dice, che ora gli occorre riposare, ma che una volta riprese le energie, vorrebbe ripartire e spera gli venga riconosciuta la possibilità di ricominciare dai suoi programmi.

Da I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli chi è oggi nei suoi film

Da Don Matteo a I Fatti Vostri, chi è Giancarlo Magalli oggi è sicuramente la sua carriera televisiva e il suo ricco curriculum a raccontarcelo. Conosciamolo meglio e scopriamo insieme quali sono i suoi lavori.

È autore di molte trasmissione televisive, come Non Stop, programma che lanciò tanti nuovi talenti nel 1977. Ha scritto anche Drim(1980). Nel ’86 ha realizzato in televisione il gioco in scatola Ma non i coperchi, ideato con Renzo Arbore. Sono suoi anche i programmi: Sotto le Stelle, Galassia 2.

Dal 1991 al 2021 ha condotto su Rai 2 il programma I Fatti Vostri per molti annoi a fianco di Adriana Volpe.

Come attore cinematografico ha recitato nei film Nerone, Liquirizia, L’Imbranato. Ha doppiato il personaggio di “Filottete” nella versione italiana del film animato Hercules della Disney.

Nel 2011 è guest star de Un medico in famiglia 7 nel ruolo di sé stesso.

Nel 2015 partecipa come alla quarta edizione del reality show Pechino Express. Poi torna nel ruolo di doppiatore per un lungometraggio della Disney poiché presta la sua voce al personaggio di “King Louie” ne Il libro della Jungla.

Nel 2017 è la voce fuori campo del reality di Rai 2 Il Collegio, ruolo che ricopre nelle prime tre edizioni. Ha inoltre partecipato al doppiaggio inglese (diretto da Vairano) del film Pinocchio (2019) di Matteo Garrone, doppiando il personaggio del Conduttore del carro.

Nel marzo 2022 partecipa alla terza edizione de Il cantante mascherato sotto la maschera della Lumaca in coppia con la figlia Michela, arrivando terzo. Compare poi in Don Matteo nei panni del vescovo di Spoleto.

Anagrafica Principale Giancarlo Magalli nasce a Roma il 7 luglio del 1947. E' un autore, conduttore televisivo. E' nipote del magistrato e politico Pietro Lissia. Ha iniziato come animatore nei villaggi turistici. Ha scritto per il teatro ed il cabaret ed è autore di molte trasmissioni televisive. Nome e Cognome Giancarlo Magalli Data di nascita 05/01/2023 Luogo di nascita Roma Professione Presentatore