Estrazione del Lotto oggi 4 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Ultimo concorso della settimana con le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera. L’appuntamento con i numeri su tutte le ruote è alle ore 20:00. Torna puntuale l’aggiornamento in tempo reale che consentirà di conoscere subito i risultati ufficiali con tutti i numeri al lotto 4 febbraio 2023. Grande attesa di verificare le vincite oltre che i numeri ritardatari e meno frequenti. Nell’attesa di tutti i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di oggi, ricordiamo che alla pubblicazione dei numeri usciti su tutte le ruote seguirà poi quella del Superenalotto oggi con un Jackpot record di oltre 360 milioni di euro.

L’estrazione Superenalotto 15 23 è in diretta anche stasera. Quote e vincite saranno note subito dopo la combinazione vincente di Sisal Intanto ricordiamo che l’appuntamento con i numeri in tempo reale si concluderà con la combinazione del Simbolotto e i risultati del 10 e lotto serale 10 e lotto extra.

Estrazione del Lotto oggi 4 febbraio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Bari 37 56 71 69 85 Cagliari 57 90 80 51 18 Firenze 47 52 25 29 8 Genova 24 28 82 20 71 Milano 59 84 72 45 3 Napoli 32 67 19 9 35 Palermo 31 48 32 78 58 Roma 76 32 67 44 42 Torino 43 58 72 22 48 Venezia 16 64 4 40 32 Nazionale 80 64 61 14 54

L’archivio estrazioni del Lotto oggi ricorda quali sono i numeri ritardatari più attesi. La classifica non sembra voler cambiare il suo podio. Infatti vediamo che in cima troviamo nuovamente il 59 sulla ruota Milano a quota 177 ritardo. I numeri 23 su Roma e 32 su Venezia contano sempre 123 sorteggi di assenze mentre il 50 sulla ruota Bari non si vede da 112 colpi di gioco. Sulla ruota Nazionale il 48 manca da 90 appuntamenti. Sulla ruota Cagliari il 43 ha 89 ritardi. Sono 86 le assenze del 49 su Firenze e del numero 45 sulla ruota Palermo. Il 77 sulla ruota Torino non si vede da 86 appuntamenti di gioco. Solo all’estrazione del Lotto 4 febbraio 2023 il 50 sulla ruota Napoli non esce da 85 concorsi. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco con il 35 sulla ruota Genova che invece manca all’appello da 69 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 3 42 46 49 68 81 Numero Jolly 4 Numero SuperStar 81

Nessun “6” nel concorso di giovedì 2 febbraio e il Jackpot vola a 363,3 milioni di euro. Sono ben 16 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 19.870,84 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 20.794 euro ciascuno da riscuotere. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). I numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi in diretta consentiranno di conoscere subito eventuali aggiornamenti circa le vincite più significative.

Combinazione 10eLotto di oggi 4 febbraio 2023 in diretta

Numeri Vincenti 16 24 28 31 32 37 43 47 48 52 56 57 58 59 64 67 71 76 84 90 Numero Oro 37 Doppio Oro 37 56 Numero Gong 80

Puglia protagonista dell‘ultimo concorso del 10eLotto con vincite complessive per 65mila euro: a Novoli, in provincia di Lecce, è stato centrato un 9 oro da 50mila euro, mentre ad Ostuni, in provincia di brindisi, si festeggia un 6 Doppio Oro da 15mila euro. Sul podio si piazzano anche Roma e Quarto, in provincia di Napoli, con due 9 da 20mila euro ciascuno. Doppietta in provincia di Imperia, con un 2 Oro da 14mila euro centrato a Sanremo e un 8 da 10mila euro realizzato a Santo Stefano al Mare. L’ultimo concorso ha distribuito 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 367,3 milioni dall’inizio dell’anno.

Il Lotto premia la Campania: a Giungano, in provincia di Salerno, è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 112.500 euro. Festa nel Lazio, con vincite complessive per oltre 216mila euro: doppietta in provincia di Latina, con una vincita da oltre 62mila euro ad Aprilia e una da oltre 52mila euro a Sezze.

Estrazioni 10eLotto di oggi 4 febbraio 2023 in diretta live

Numeri Vincenti 4 9 19 20 22 25 29 44 45 51 69 72 78 80 82