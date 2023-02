Estrazione MillionDAY 11 febbraio 2023: numeri vincenti ed extra

Da qui estrazione MillionDAY 11 febbraio 2023 in diretta: aggiorna per conoscere numeri vincenti e combinazione Extra.

Ultima estrazione MillionDay 11 febbraio 2023, numeri vincenti di questo sabato sera. Il concorso di oggi continua a mettere in palio un nuovo milione di euro, che potrebbe fare la fortuna di chi saprà fare le giuste previsioni con i numeri vincenti. Alle estrazioni MillionDay 11 2 23 Lottomatica mette in palio il 240° milione. Le numerose vincite sono segnalate sul sito ufficiale del concessionario di gioco. Dove è possibile trovare anche le probabilità di vincita.

Ma ci sono segreti e strategie che consentono di aumentare per proprie possibilità di vincita? I più superstiziosi di certo non giocheranno i numeri il giorno venerdì 17. Infatti è considerato per antonomasia il giorno più sfortunato in assoluto. Ma ci sono dei riscontri oggettivi per i riti scaramantici e le superstizioni in generale? Le credenze hanno l’obiettivo di colmare il vuoto creato dalla ragione. La superstizione è un comportamento antichissimo. E tanti sono i riti, gesti scaramantici e portafortuna che vengono utilizzati nella speranza di migliorare la propria sorte.

Estrazione MillionDAY 11 febbraio 2023: previsioni, ritardatari e in diretta, numeri vincenti

Ricarica la pagina per visualizzare correttamente i risultati del concorso 42 23. Al seguente link i risultati del concorso di ieri venerdì 10 febbraio 2023. I numeri Million Day oggi saranno noti alle 20,30 in diretta live con Lottomatica. La pubblicazione dei numeri vincenti avverrà in tempo reale con il concessionario di gioco. Per vincere bisogna indovinare determinate cifre, ma come avere maggiori probabilità di vincita? Magari affidandosi proprio alla scaramanzia. Ad esempio, chi ha giocato potrebbe aver incrociato le dita, impugnato un cornetto, o strofinato un ferro di cavallo. Le persone in questo modo sperano di poter manipolare gli avvenimenti della realtà esterna in modo fatalistico. Sperano quindi che ci sia un margine all’interno del quale ci sia spazio per sognare e modificare gli eventi. Magari incrementando così la possibilità di vincere, anche se la scienza ci ricorda che non è mai così.

Combinazione MillionDAY Extra di oggi in diretta