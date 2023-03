Estrazione del Lotto del 23 marzo 2023, SuperEnalotto e 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto del 23 marzo 2023, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Inizia alle ore 20:00 l’appuntamento con i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta. Anche questa sera sarà possibile seguire la pubblicazione dei risultati ufficiali in tempo reale, aggiornando questa pagina a partire dalle ore 20:00. Sono sempre numerosi i giocatori che verificano la vincita online per scoprire se sono tra i fortunati vincitori dei premi in palio. All’ultima estrazione del Lotto oggi si gioca sempre per vincere premi in denaro che dipendono dalla quota dell’importo giocato dal giocatore.

Infatti a differenza dei numeri del Superenalotto di oggi, non ci sono categorie di vincita, ma semplici calcoli che dipendono dalla posta di gioco, dai numeri indovinati e da quelli giocati. Per l’estrazione del Superenalotto 23 marzo 2023 invece tutto dipende dalle quote che saranno realizzate in base al numero dei vincitori e del montepremi raccolto nel corso delle ultime giornate. Ricordiamo inoltre che insieme ai risultati ufficiali del Lotto in diretta, sempre in tempo reale sarà possibile verificare anche la vincita del Simbolotto di oggi, oltre che i numeri del 10Lotto serale ed Extra.

Estrazione del Lotto del 23 marzo 2023 e Simbolotto di oggi: previsioni e numeri vincenti in diretta

Verifichiamo ora quali sono gli aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco e le vincite più ricche realizzate nel concorso ultimo di sabato 19 marzo 2023. I numeri dell’estrazione Lotto in diretta stasera 23 3 23 sono su questa pagina a partire dalle ore 20:00. Scopri subito se sei tra i fortunati i vincitori che potranno passare in ricevitoria a riscuotere uno dei premi in palio. Se non sai quali numeri giocare, ricorda che la classifica dei ritardatari può essere molto utile.

Gli aggiornamenti dall’archivio estrazioni del Lotto oggi ricordando che in cima alla classifica c’è il 23 su Roma con 143 assenze consecutive. Secondo gradino del podio per il 45 su Palermo che non esce da 106 turni. Sono invece 92 le essenze del 17 sulla ruota a Cagliari. Il numero 38 sulla ruota Venezia non esce da 85 turni. Il numero 60 sul Genova non si vede da 79 giocate, proprio come il numero sei sulla ruota di Milano. Il 3 su Torino manca da 76 appuntamenti di gioco. Sono 70 le assenze del 67 sulla ruota Nazionale. Su Bari la 52 non esce da 68 concorsi. Il 43 su Firenze non si vede da 51 turni mentre il 44 sulla ruota a Napoli al totalizzato 50 ritardi consecutivi.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 21 marzo e il Jackpot sale a 72,5 milioni di euro. Nel concorso di martedì 21 marzo sono però otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 30.004,65 a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 30.210 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Dopo la diretta estrazione del Lotto di oggi, le quote del Superenalotto 23 marzo 2023 saranno pubblicato intorno alle ore 20,30.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 23 marzo 2023 in diretta

Il concorso di martedì 21 marzo premia la Campania dove sono state centrate vincite complessive per 110 mila euro. La più alta di giornata arriva da San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, grazie a un 8 Oro da 90 mila euro, seguito da un 7 Doppio Oro da 20 mila euro realizzato a San Giorgio a Cremano, sempre in provincia di Napoli. Si festeggia anche in Lombardia con due vincite per un totale di 60 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro per un totale di oltre 891 milioni da inizio anno.

