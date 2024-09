Estrazioni del Lotto 6 settembre 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 6 settembre 2024, numeri vincenti in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e Superstar e 10eLotto.

Nuovo appuntamento con l’estrazione del Lotto oggi 6 Settembre 2024, come pure al Superenalotto stasera sarà possibile aggiudicarsi il jackpot ultra milionario. Come sempre i numeri vincenti saranno indicati in tempo reale. Le estrazioni del Lotto in diretta sono con i concessionari di gioco dello Stato, Lottomatica e Sisal. Per conoscere subito i risultati ufficiali, basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00.

Prima la diretta era in televisione e successivamente anche on-line. Quanto si vince al Lotto lo si stabilisce in base ai numeri indovinati. Oltre che alla puntata effettuata sulla propria combinazione. Su www.lottomatica.it sono presenti le tabelle per procedere al calcolo della vincita. Ricordiamo però che sono diverse le modalità attraverso le quali si possono verificare i premi da riscuotere. Direttamente sul sito ufficiale si inseriscono i dati relativi alla propria giocata e alla ricevuta di gioco. La riscossione può avvenire anche presso i punti pagamenti premi. Ciò nel caso in cui la vincita superi il limite in contanti previsto dalla legge.

Estrazioni del Lotto 6 settembre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di oggi

Bari 79 53 54 83 26 Cagliari 15 6 7 30 71 Firenze 8 46 1 32 39 Genova 48 8 10 4 55 Milano 79 85 63 30 47 Napoli 9 10 64 63 17 Palermo 64 86 80 61 6 Roma 44 30 42 27 17 Torino 17 88 13 58 28 Venezia 82 10 73 55 28 Nazionale 10 35 43 63 81

Per seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto estrazione di oggi in diretta, basta aggiornare questa pagina. In tempo reale si potrà assistere alla pubblicazione dei risultati. I numeri vincenti saranno prima pubblicati su Milano, poi Napoli, Genova e Bari. Nel frattempo sarà possibile anche conoscere i numeri del Superenalotto. I giochi di fortuna più seguiti per Lottomatica e Sisal tre volte a settimana consentono di riscuotere numerose vincite in denaro.

I numeri al Lotto sono estratti tre volte a settimana. Martedì, giovedì e sabato dalle 20.00 è possibile seguire in tempo reale la pubblicazione dei risultati su Controcampus.it. In passato la pubblicazione dei numeri vincenti avveniva direttamente in televisione. Su Raidue andava in onda il celebre programma “Il Lotto alle otto”. Il programma tv tre volte a settimana pubblicava i risultati sempre intorno alle stesso orario. Inoltre era prevista anche l’estrazione del Lotto in diretta della ruota di Roma. Un bambino veniva bendato e si procedeva al sorteggio dei numeri vincenti sulla ruota della Capitale.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e Superstar

Numeri Vincenti 2 38 85 26 37 69 Numero Jolly 66 Numero SuperStar 10

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono stati centrati quattro “5” da 52.854,59 euro ciascuno. A segno tre “4Stella” dal valore di 49.608 euro a testa. L’ultimo “6” è stato centrato a Napoli. Le vincite realizzate con i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 6 Settembre 2024 saranno poi riportate al prossimo sorteggio.

Combinazione 10eLotto di oggi 6 settembre 2024 in diretta

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il Lotto premia un fortunato giocatore di Corciano, in provincia di Perugia, con una vincita da oltre 62mila euro, realizzata grazie a una puntata sui numeri 1-16-19-65, che gli ha permesso di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia oltre 6,3 milioni di euro, per un totale di 780 milioni dall’inizio dell’anno.

La fortuna si ferma a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, con una doppietta al 10eLotto da 100mila euro: con due puntate da 2 euro ciascuna, sono stati centrati due 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 23,4 milioni di euro, per un totale di oltre 2,9 miliardi dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto Estra di questa sera in tempo reale