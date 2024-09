Estrazione del Lotto oggi 7 settembre 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 7 settembre 2024 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale.

I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto in diretta si conoscono su Controcampus.it grazie all’aggiornamento in tempo reale. Verifica vincita on-line, controlla la schedina per conoscere subito l’esito della tua giocata. Sono numerosi i premi in denaro che possono essere vinti. All’estrazione Superenalotto oggi 7 settembre 2024 di questa sera, il valore dei premi dipenderà dall’importo del montepremi raccolto. Prima che si concluda il concorso, si conosce solamente il valore del premio di prima categoria, il celebre jackpot multimilionario.

Diversa invece è la logica che muove il più celebre gioco di Lottomatica. All’estrazione del Lotto di oggi è il giocatore a decidere quanto vincere. Tutto dipende da quanti soldi si decide di investire nel gioco. Ed ovviamente anche dal numero delle cifre giocate e da quelle pronosticate correttamente.

Estrazione del Lotto oggi oggi 7 settembre 2024, numeri vincenti dalle ruote e Simbolotto in diretta

Seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto in diretta è facile. Aggiorna a partire dalle ore 20,00 di questa sera su Controcampus. L’aggiornamento consentirà di conoscere subito tutti i numeri vincenti. Verificare subito la vincita delle estrazioni del Lotto di oggi consente di evitare di incorrere nelle scadenze previste dal regolamento. Chi gioca certamente prova ad ogni concorso di centrare le giuste previsioni. Tanti provano ad elaborare sistemi. Altri a fare pronostici attraverso formule matematiche ed algoritmi o trucchi. Ma quanti possono dire di aver vinto grazie a questi stratagemmi?

I numeri dell’estrazione del Lotto di stasera non si possono prevedere, come pure nessuna cifra ha più probabilità di uscire di un’altra. L’aggiornamento delle statistiche è un mero passatempo, anche se ci sono cifre che in assoluto hanno segnato il maggior numero di assenze. Sono ritardi consecutivi che hanno addirittura superato i 200 concorsi mancati. Ad esempio, a contare più assenze in assoluto è stato il 53 sulla ruota Nazionale. Il numero record ha totalizzando 257 assenze consecutive. Segue il 76 su Cagliari. In questo caso la cifra ha totalizzato 210 turni di assenza. I numeri 8 su Roma e 21 su Bari hanno raggiunto i 201 ritardi. Sempre su Bari sono da segnalare anche il 55 (196 ritardi). Ma anche l’82 (193 asse ritardi). Infine tra le cifre più significative, ci sono il 67 su Venezia. Infine il 71 su Cagliari, entrambi hanno contato 191 assenze di seguito.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar in diretta

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola. Sono stati centrati ben 14 punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 12.791,40 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 16.648 euro ciascuno. Nell’attesa di conoscere i risultati ufficiali dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi 7 settembre 2024, segnaliamo una nota diffusa nelle ultime ore.

Mancano ancora all’appello 8 vincitori dei 100 premi da 100mila euro assegnati durante l’iniziativa speciale “Estate 100×100”. Le regioni dove sono state effettuate le vincite non riscosse sono Lombardia (Mediglia – MI), Campania (Casavatore – NA), Friuli Venezia Giulia (Pasian di Prato – UD), Marche (Acquasanta Terme – AP), Basilicata (Melfi – PZ), Lazio (Lenola – LT), Veneto (Cadoneghe – PD), Puglia (Brindisi).

Estrazioni 10eLotto di oggi 7 settembre 2024: combinazione in diretta

E’ festa a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone dove sono stati vinti 22.500 euro grazie a una giocata di tre numeri (9-24-68) sulla ruota di Cagliari. L’ultimo concorso ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 785 milioni da inizio anno.

E’ festa grande a Milano, dove grazie al 10eLotto è stata centrata una vincita da 100mila euro con una giocata da 4 euro abbinata alla modalità frequente. Il fortunato vincitore ha centrato tutti gli otto numeri giocati e il doppio numero oro. L’ultimo concorso ha distribuito 27 milioni di euro, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Estra di questa sera in tempo reale